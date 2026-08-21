Ευαγγελισμός: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ ο Αντώνης Πανούτσος – Προσβλήθηκε από τον ιό του Δυτικού Νείλου

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Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» ο γνωστός δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του 78χρονου δημοσιογράφου χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Κρούσματα του Ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα εγχώρια κρούσματα της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, έχει διαγνωσθεί, επίσης, ένα ακόμη κρούσμα της λοίμωξης, με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων (και σε ενδημική χώρα του εξωτερικού), για το οποίο η πιθανή χώρα έκθεσης παραμένει απροσδιόριστη, και το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην περαιτέρω ανάλυση.

Συνολικά, έως τις 19/08/2026, έχουν καταγραφεί δεκατρείς (13) θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 82 έτη, εύρος: 66 – 91 έτη).

Από την αρχή της περιόδου 2026, μέχρι τις 19/08/2026 (έως τις 11.00πμ), έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά εκατόν πενήντα επτά (157) εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα εκατόν δεκαέξι (116) κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και σαράντα ένα (41) κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Τα περισσότερα κρούσματα εξακολουθούν να καταγράφονται περισσότερο στην ανατολική Αττική, αλλά η λοίμωξη είναι παρούσα στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας.

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