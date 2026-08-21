Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και Εύβοια – Ποιες άλλες περιοχές είναι σε «κίτρινο» συναγερμό

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Αυξημένος είναι και σήμερα (21/8) ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, με πολλές περιοχές να είναι σε «κίτρινο» συναγερμό, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Εύβοια.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (κατηγορία κινδύνου 3) περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές:

-Αττική

-Κύθηρα

–Βοιωτία

-Εύβοια

-Σκύρος

-Φθιώτιδα

-Φωκίδα

-Αιτωλοακαρνανία

-Θεσπρωτία

-Πρέβεζα

-Άρτα

-Αργολίδα

-Κορινθία

-Ηλεία

-Μεσσηνία

-Λακωνία

-Κεφαλονιά

-Ιθάκη

-Ζάκυνθος

-Σποράδες

-Νησιά ΒΑ Αιγαίου

-Κρήτη

-Κυκλάδες

-Δωδεκάνησα

-περιοχές Μαγνησίας

-περιοχές Αχαΐας

-περιοχές Αρκαδίας

-περιοχές Έβρου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών. Στις επικίνδυνες δραστηριότητες περιλαμβάνονται επίσης το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική στον αριθμό 199, παρέχοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο του συμβάντος.

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