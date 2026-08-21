Άγιος Δημήτριος: «Τον κάρφωσε στο κεφάλι και την πλάτη» – Σοκάρει ο πατέρας του 18χρονου που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι (video)

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Σοκαρισμένος παραμένει ο 18χρονος από τον Άγιο Δημήτριο, ο οποίος έπεσε θύμα αιματηρής απόπειρας ληστείας με μαχαίρι το απόγευμα της Τρίτης (18/8).

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, στη συμβολή των οδών Μενελάου και Ψηλορείτου, όταν ο νεαρός ξεκίνησε να πάει για προπόνηση καθώς είναι αθλητής ποδοσφαιρικής ομάδας της περιοχής.

Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία του 18χρονου, ένας 23χρονος τον πλησίασε με σκοπό να του αποσπάσει προσωπικά του αντικείμενα χρησιμοποιώντας αρχικά σωματική βία. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο 23χρονος έβγαλε μαχαίρι, και τραυμάτισε τον 18χρονο στο κεφάλι και την πλάτη.

Ο πατέρας του 18χρονου, μιλώντας στο Star, περιέγραψε τα όσα βίωσε ο γιος του και συγκλονίζει.

«Του έβγαλε μαχαίρι, του λέει: “Δώσε μου ό,τι έχεις…” Του κάρφωσε το μαχαίρι στο κεφάλι. Μετά από αυτό παλέψανε. Του έφυγε η τσάντα της πλάτης που είχε μέσα τα παπούτσια, τα ποδοσφαιρικά κι αυτά. Του κάρφωσε το άλλο μαχαίρι στην πλάτη…», ανέφερε ο πατέρας του 18χρονου. «Θέλω να τιμωρηθεί ο δράστης», προσθέτει.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε κοντά στον 18χρονο αμέσως μετά την επίθεση είπε. «Ακούσαμε “βοήθεια, βοήθεια!”. Βγήκαμε στο μπαλκόνι και ξαφνικά βλέπουμε από το πλαϊνό στενό να ανεβαίνει ένα παιδί αιμόφυρτο. Την ώρα που δίναμε τις πρώτες βοήθειες έλεγε ότι προσπάθησε να τον ληστέψει, ότι δεν γνώριζε το άτομο αυτό».

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε αιμόφυρτο με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου παραμένει νοσηλευόμενος με τραύματα στο κεφάλι και την πλάτη.

Μετά την αιματηρή επίθεση, ο 23χρονος δράστης επιχείρησε να διαφύγει, αλλά τελικά συνελήφθη.

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