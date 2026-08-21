Νέο μάθημα σε Γυμνάσια και Λύκεια από τον Σεπτέμβριο για όσους απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά – Πώς θα διδάσκεται

Takeaways by to pontiki AI Το υπουργείο Παιδείας εισάγει το μάθημα της Ηθικής στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο για τους μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά.

Η διδασκαλία του μαθήματος προϋποθέτει τη συγκέντρωση τουλάχιστον δέκα μαθητών ανά τάξη που έχουν λάβει τη σχετική απαλλαγή.

Σε σχολεία με ένα τμήμα ανά τάξη, το μάθημα θα πραγματοποιείται την ίδια ώρα με τα Θρησκευτικά σε διαφορετική αίθουσα.

Στις περιπτώσεις με περισσότερα τμήματα, οι μαθητές θα ανακατανέμονται αλφαβητικά, διατηρώντας τον συνολικό αριθμό των τμημάτων της τάξης σταθερό.

Εάν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών εγκαίρως, θα εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τις συγκεκριμένες αυτές περιπτώσεις.

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Ένα νέο μάθημα, η Ηθική θα διδάσκεται στο Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο από τη νέα χρονιά, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Το μάθημα της Ηθικής απευθύνεται αποκλειστικά στους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών, όπως προβλέπει η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5231/18.08.2026.

Βασική προϋπόθεση για να διδαχθεί αυτοτελώς το μάθημα είναι να υπάρχουν τουλάχιστον δέκα μαθητές ή μαθήτριες της ίδιας τάξης που έχουν απαλλαγεί από τα Θρησκευτικά.

Η απόφαση καθορίζει διαφορετικό τρόπο οργάνωσης ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων που λειτουργούν σε κάθε τάξη.

Σε μία τάξη στην οποία λειτουργεί μόνο ένα τμήμα, τα Θρησκευτικά και η Ηθική θα διδάσκονται την ίδια διδακτική ώρα. Οι μαθητές που παρακολουθούν Θρησκευτικά θα βρίσκονται σε μία αίθουσα, ενώ όσοι έχουν λάβει απαλλαγή θα παρακολουθούν το μάθημα της Ηθικής σε διαφορετική αίθουσα.

Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά δεν θα έχουν απλώς κενή διδακτική ώρα, αλλά θα παρακολουθούν το μάθημα της Ηθικής παράλληλα με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους.

Τι προβλέπεται όταν υπάρχουν περισσότερα τμήματα

Πιο σύνθετη είναι η διαδικασία στις τάξεις στις οποίες λειτουργούν δύο ή περισσότερα τμήματα. Εφόσον ο αριθμός των μαθητών που έχουν απαλλαγεί από τα Θρησκευτικά επιτρέπει τη δημιουργία τμήματος αντίστοιχου μεγέθους με τα υπόλοιπα τμήματα της τάξης, θα συγκροτείται ξεχωριστό τμήμα στο οποίο θα διδάσκεται αποκλειστικά Ηθική.

Παράλληλα, οι υπόλοιποι μαθητές θα κατανέμονται εκ νέου, με αλφαβητική σειρά, στα άλλα τμήματα. Η ανακατανομή, πάντως, δεν θα μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του συνολικού αριθμού των τμημάτων της τάξης.

Εάν, αντίθετα, ο αριθμός των απαλλασσόμενων μαθητών δεν επιτρέπει τη δημιουργία ξεχωριστού τμήματος με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι μαθητές που έχουν απαλλαγεί από τα Θρησκευτικά θα εντάσσονται στο τμήμα της τάξης που ήδη έχει τους περισσότερους απαλλασσόμενους μαθητές.

Την ώρα της διδασκαλίας, οι δύο ομάδες θα χωρίζονται: Οι μαθητές που δεν έχουν απαλλαγεί θα παρακολουθούν Θρησκευτικά και οι απαλλασσόμενοι θα μεταβαίνουν σε διαφορετική αίθουσα για το μάθημα της Ηθικής. Στη συνέχεια, οι υπόλοιποι μαθητές θα κατανέμονται με αλφαβητική σειρά σε όλα τα τμήματα.

Κρίσιμο στοιχείο της νέας ρύθμισης αποτελεί το κατώτατο όριο των δέκα μαθητών ανά τάξη. Εφόσον δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον δέκα μαθητές που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών ή ο απαιτούμενος αριθμός συμπληρωθεί μετά την πέμπτη ημέρα από την έναρξη των μαθημάτων του σχολικού έτους, προβλέπεται η εφαρμογή των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

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