Νέο «Καραϊσκάκη»: Τι ζήτησε ο Μαρινάκης από τον Μητσοτάκη και αναλαμβάνει να κάνει η κυβέρνηση – Το επιπλέον ύψος και η περίοδος παραχώρησης

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Μία συνάντηση με προφανές αθλητικό και επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και με πολιτικές προεκτάσεις που δύσκολα μπορούν να αγνοηθούν, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν το μεγάλο σχέδιο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», μία επένδυση που αναμένεται να ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικά κεφάλαια και φιλοδοξεί να μετατρέψει το σημερινό γήπεδο σε μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Το σημαντικότερο, ωστόσο, από τη σύσκεψη είναι ότι το Μαξίμου δεσμεύτηκε πλέον επισήμως να κινηθεί για την άρση των θεσμικών και πολεοδομικών εμποδίων που εξακολουθούν να βρίσκονται στον δρόμο της επένδυσης.

Στην κυβερνητική ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός από τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, οι υφυπουργοί παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και Παύλος Μαρινάκης και ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.

Τι ζήτησε ο Ολυμπιακός από την κυβέρνηση

Το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς εδώ, καθώς ο Ολυμπιακός δεν ζητά κρατική χρηματοδότηση για την κατασκευή του γηπέδου. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει δηλώσει ότι η επένδυση, ύψους άνω των 250 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο και τον Ολυμπιακό.

Αυτό που χρειάζεται η ΠΑΕ από την κυβέρνηση είναι πρωτίστως η νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει την αλλαγή του σημερινού ορίου ύψους του γηπέδου από τα 40 στα 52 μέτρα. Πρόκειται, δηλαδή, για αύξηση κατά 12 μέτρα (σχεδόν 30% πάνω), η οποία παρουσιάζεται ως απαραίτητη προκειμένου να υλοποιηθεί το νέο αρχιτεκτονικό σχέδιο και η επέκταση των εγκαταστάσεων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά έχει ήδη γνωμοδοτήσει ομόφωνα θετικά επί του αιτήματος για την αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους.

Η αλλαγή αυτή επιτρέπει να υλοποιηθεί το αρχιτεκτονικό σχέδιο που έχει ήδη παρουσιαστεί και προβλέπει ένα πολύ μεγαλύτερο «Καραϊσκάκη», χωρητικότητας άνω των 53.000 θεατών, έναντι περίπου 33.000 σήμερα.

Ο ίδιος ο Μαρινάκης είχε αποκαλύψει κατά την παρουσίαση του έργου τον περασμένο Ιούλιο ότι ο Ολυμπιακός ζητούσε τη συγκεκριμένη ρύθμιση ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025, υποστηρίζοντας ότι, εάν αυτή είχε εγκριθεί εγκαίρως, θα είχε ήδη εκδοθεί η οικοδομική άδεια.

Το δεύτερο θεσμικό ζήτημα αφορά τη χρονική επέκταση της σύμβασης παραχώρησης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Η υφιστάμενη παραχώρηση (από το 2003) προέρχεται από τον νόμο του 2003 και είχε διάρκεια 50 ετών. Ο σχεδιασμός που έχει προωθηθεί προβλέπει ουσιαστικά νέα περίοδο παραχώρησης 49 ετών, ώστε ο Ολυμπιακός να έχει τον απαιτούμενο χρονικό ορίζοντα για την απόσβεση και εκμετάλλευση της μεγάλης επένδυσης.

Η ΕΟΕ έχει ήδη εγκρίνει ομόφωνα, με 37 ψήφους στους 37, τη συμμετοχή της στη διαδικασία της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Σε αντίθεση μάλιστα με την αρχική παραχώρηση του 2003, η οποία δεν προέβλεπε οικονομικό αντάλλαγμα προς την ΕΟΕ, στη νέα συμφωνία προβλέπεται μόνιμο ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν. Οι πόροι θα κατευθύνονται στην Ολυμπιακή προετοιμασία των Ελλήνων αθλητών.

Με απλά λόγια, η κυβέρνηση καλείται τώρα να ξεκλειδώσει θεσμικά ένα έργο το οποίο ο Ολυμπιακός δηλώνει έτοιμος να χρηματοδοτήσει και να κατασκευάσει: να επιτρέψει την αύξηση του ύψους από τα 40 στα 52 μέτρα και να διαμορφώσει το πλαίσιο για νέα 49ετή παραχώρηση του γηπέδου.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ένα γήπεδο άνω των 53.000 θέσεων, με σύγχρονες εμπορικές και λειτουργικές υποδομές, το οποίο θα λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο.

Εφόσον ολοκληρωθεί το νομοθετικό και αδειοδοτικό σκέλος, οι εργασίες υπολογίζεται ότι μπορούν να αρχίσουν τον Μάιο του 2027 και να διαρκέσουν περίπου δύο χρόνια. Για το διάστημα της κατασκευής, ο Ολυμπιακός σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει ως έδρα το ΟΑΚΑ.

Από τις δημόσιες αιχμές στη συνάντηση στο Μαξίμου

Υπάρχει όμως και μία άλλη διάσταση της σημερινής συνάντησης, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Οι σχέσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη με την κυβέρνηση και προσωπικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια από περιόδους μεγάλης έντασης, με δημόσιες αντιπαραθέσεις και σκληρές αιχμές.

Μόλις πριν από λίγους μήνες, άλλωστε, κατά την επίσημη παρουσίαση του νέου «Καραϊσκάκη», ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είχε καταφερθεί ανοιχτά εναντίον της κυβέρνησης για τις καθυστερήσεις στη νομοθετική ρύθμιση.

Είχε επισημάνει ότι ο Ολυμπιακός δεν ζητούσε «ούτε μισό ευρώ» από το Δημόσιο και είχε αντιπαραβάλει τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο σχέδιο του «Καραϊσκάκη» με τον τρόπο με τον οποίο είχαν προχωρήσει άλλες γηπεδικές επενδύσεις.

Γι’ αυτό και η σημερινή εικόνα στο Μέγαρο Μαξίμου έχει τη δική της σημασία.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης προσέρχεται στο πρωθυπουργικό γραφείο, παρουσιάζει το σχέδιο παρουσία κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει της σύσκεψης, στο τέλος της οποίας η κυβέρνηση δεσμεύεται επισήμως να προωθήσει τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για να γίνει η επένδυση.

Αυτό από μόνο του δεν σημαίνει ότι όλες οι πολιτικές και επιχειρηματικές διαφορές που έχουν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια εξαφανίστηκαν. Θα ήταν πρόωρο να εξαχθεί ένα τέτοιο συμπέρασμα μόνο από μία συνάντηση.

Δείχνει όμως ότι έχει ανοίξει ένας λειτουργικός δίαυλος απευθείας επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές και ότι, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο ζήτημα, η περίοδος της ανοιχτής σύγκρουσης δίνει τη θέση της στη συνεννόηση.

Και αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή δεν πρόκειται για μία τυπική κοινωνική επαφή. Πρόκειται για μία σύσκεψη εργασίας στο Μέγαρο Μαξίμου, με συγκεκριμένο αντικείμενο, συμμετοχή αρμόδιων υπουργών και στελεχών και, κυρίως, συγκεκριμένη κυβερνητική δέσμευση που θα κριθεί πλέον στην πράξη και στη Βουλή.

Το νέο «Καραϊσκάκη», επομένως, μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές αθλητικές επενδύσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα, αλλά και ένα πρώτο πεδίο στο οποίο θα φανεί εάν η σημερινή συνάντηση σηματοδοτεί μία ευρύτερη εξομάλυνση στις σχέσεις κυβέρνησης και Βαγγέλη Μαρινάκη ή περιορίζεται αποκλειστικά στην ανάγκη να προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο.

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