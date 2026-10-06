Το μήνυμα του Μέσι πριν το last dance με την «Αλμπιτσελέστε»: «Φεύγω με γαλήνη, σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο»

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Ο Λίονελ Μέσι ετοιμάζεται απόψε για το last dance με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.

Ο 39χρονος Μέσι θα περάσει στο πάνθεον, δίπλα στον μέντορα του Ντίεγκο Μαραντόνα, μετά από 21 χρόνια με τη φανέλα της «Αλμπιτσελέστε».

Τον φιλικό αγώνα με την Μπενίν θα τον παρακολουθήσουν 85.000 φίλαθλοι. Στην Ελλάδα θα μεταδοθεί στις 2.00 τα ξημερώματα από την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.

Leo: "thank you for loving me so much"

us: 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/fx2Zffq1er — adidas Football (@adidasfootball) October 6, 2026

Μία περίπλοκη σχέση

Ο Μέσι στο πρώτο του μήνυμα ευχαρίστησε τους Αργεντινούς για την αγάπη τους. «Η στιγμή έφτασε. Φεύγω με γαλήνη. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Η περηφάνια μου. Η ζωή μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο. Θα σας θυμάμαι για πάντα» είπε χαρακτηριστικά.

Η σχέση του Μέσι με την Αργεντινή δεν ήταν ποτέ απλή. Για πολλά χρόνια, παρά τα αμέτρητα κατορθώματά του, κουβαλούσε το βάρος της σύγκρισης με τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Στο ντεμπούτο του μάλιστα με την εθνική ομάδα… αποβλήθηκε σε 47 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Γρήγορα η εθνική βρήκε τον δρόμο της και έφτασε σε τελικούς. Τελικούς Μουντιάλ και Κόπα Αμέρικα. Το αποτέλεσμα όμως πάντα απογοητευτικό.

Το 2014 οδήγησε την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βραζιλία. Η Γερμανία, όμως, νίκησε 1-0 στην παράταση και ο Μέσι έφυγε από το Μαρακανά με τη Χρυσή Μπάλα της διοργάνωσης, αλλά χωρίς το τρόπαιο που επιθυμούσε.

Τα επόμενα χρόνια ήταν ακόμη πιο σκληρά. Το 2015 και το 2016 η Αργεντινή έφτασε σε δύο διαδοχικούς τελικούς Copa América, αλλά γνώρισε ισάριθμες ήττες από τη Χιλή στα πέναλτι. Μετά τον δεύτερο χαμένο τελικό, ο Μέσι ανακοίνωσε προσωρινά την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα. Ήταν μια στιγμή που έμοιαζε να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης που είχε προσφέρει περισσότερο πόνο παρά χαρά.

Όμως ο Μέσι επέστρεψε. Και μαζί του άρχισε μια διαφορετική εποχή για την Αργεντινή. Το 2021 ήρθε η λύτρωση. Στο Μαρακανά, στο ίδιο γήπεδο όπου η Αργεντινή είχε γνωρίσει τόσες απογοητεύσεις νίκησε τη Βραζιλία με 1-0 και κατέκτησε το Copa América. Ο Μέσι, στα 34 του, σήκωσε επιτέλους το πρώτο μεγάλο τρόπαιό του με την ανδρική εθνική ομάδα. Το βάρος που κουβαλούσε για χρόνια άρχισε να εξαφανίζεται.

Έναν χρόνο αργότερα ήρθε ακόμη ένας τίτλος, η Finalissima απέναντι στην Ιταλία, όμως αυτό που ακολούθησε στο Κατάρ ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, ο Μέσι ηγήθηκε μιας ομάδας που έδειχνε αποφασισμένη να φτάσει μέχρι το τέλος. Η Αργεντινή πέρασε από δύσκολες στιγμές, όμως έφτασε στον τελικό απέναντι στη Γαλλία. Σε έναν από τους συγκλονιστικότερους τελικούς στην ιστορία της διοργάνωσης, ο Μέσι σκόραρε δύο φορές, η Αργεντινή έφερε το παιχνίδι στα πέναλτι και τελικά στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Ο Μέσι είχε πλέον κατακτήσει αυτό που του έλειπε περισσότερο. Το Παγκόσμιο Κύπελλο που τόσο τον είχε κυνηγήσει έγινε δικό του. Η εικόνα του με το τρόπαιο στα χέρια και την εμβληματική μαύρη και χρυσή ενδυμασία του Κατάρ πέρασε αμέσως στην ποδοσφαιρική αιωνιότητα. Για πολλούς, εκείνη τη στιγμή ολοκληρώθηκε και η συζήτηση για τη θέση του στην ιστορία του αθλήματος. Και όμως, η ιστορία του με την Αργεντινή δεν τελείωσε εκεί. Το 2024 ήρθε ακόμη ένα Copa América. Η «Albiceleste» νίκησε την Κολομβία στον τελικό και ο Μέσι πρόσθεσε έναν ακόμη τίτλο στη συλλογή του, έχοντας πλέον μετατρέψει μια γενιά που κάποτε θεωρούνταν «καταραμένη» σε μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Το 2026 έφτασε το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο. Στο έκτο και τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλό του, ο Μέσι συνέχισε να γράφει ιστορία, όμως η Αργεντινή δεν κατάφερε να επαναλάβει τον θρίαμβο του Κατάρ, χάνοντας στον τελικό από την Ισπανία με 1-0 στην παράταση.

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