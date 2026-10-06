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06.10.2026 18:55

Ο Ολυμπιακός… ενώνει: Κυριάκος Μητσοτάκης και Βαγγέλης Μαρινάκης συμφώνησαν για το νέο «Καραϊσκάκης» σε σύσκεψη στο Μαξίμου

06.10.2026 18:55
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Σύσκεψη, η οποία έχει και ευρύτερη σημασία, πέρα από το προφανές επιχειρηματικό και ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον, με τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη στο Μέγαρο Μαξίμου είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το νέο γήπεδο Καραϊσκάκης.

Ο κ. Μαρινάκης και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης παρουσίασαν την πρόταση της ΠΑΕ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ένα έργο που απαιτεί τη συνδρομή και τις εγκρίσεις της πολιτείας για να προχωρήσει και μέχρι τώρα αποτελούσε ερώτημα τι θα γίνει, καθώς οι συνεννοήσεις καθυστερούσαν. Τελικά αντιμετωπίστηκε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, αιφνιδιάζοντας μάλλον αρκετές πλευρές.

Η κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει η μεγάλη ιδιωτική επένδυση.  

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.

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ΤΡΙΤΗ 06.10.2026 19:36
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