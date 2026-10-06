Το τελευταίο… ταγκό του Μέσι με την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής απόψε – Η πορεία του θρυλικού ποδοσφαιριστή με την Αλμπισελέστε (video)

Takeaways by to pontiki AI Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρετά την εθνική ομάδα της Αργεντινής σε έναν φιλικό αγώνα κόντρα στο Μπενίν, στο στάδιο Μομουμεντάλ του Μπουένος Άιρες.

Η αναμέτρηση αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο της διεθνούς καριέρας του παίκτη, ο οποίος αγωνίστηκε με το εθνικό συγκρότημα από το 2005, σημειώνοντας 125 γκολ σε περισσότερες από 200 συμμετοχές.

Η πορεία του Μέσι με την εθνική ομάδα περιλάμβανε σημαντικές διακρίσεις, όπως την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022 και δύο τίτλων Copa América το 2021 και το 2024.

Η ομοσπονδία της Αργεντινής έχει προγραμματίσει ειδικό αφιέρωμα προς τιμήν του αρχηγού της ομάδας, με την παρουσία μελών της χρυσής ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης για την Ελλάδα, στο στάδιο Μομουμεντάλ του Μπουένος Άιρες, ένα έθνος λέει «αντίο» στον κορυφαίο -κατά πολλούς- ποδοσφαιριστή του πλανήτη στην ιστορία.

Ο Λιονέλ Μέσι θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής σε φιλικό αγώνα κόντρα στο Μπενίν, σε μια αναμέτρηση που θα κυριαρχήσει το συναίσθημα και η συγκίνηση

Η βραδιά έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό φιλικό παιχνίδι. Η Αργεντινή ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει από την εθνική τον άνθρωπο που τις τελευταίες δύο δεκαετίες ταύτισε το όνομά του με τη σύγχρονη ιστορία της εθνικής ομάδας.

Το Μομουμεντάλ θα είναι κατάμεστο και στις εξέδρες θα βρίσκονται άνθρωποι που έζησαν από κοντά τη διαδρομή του Μέσι, ανάμεσά τους μέλη της χρυσής ομάδας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Η ομοσπονδία έχει ετοιμάσει ειδικό αφιέρωμα προς τιμήν του αρχηγού, ενώ η βραδιά θα έχει έντονα συμβολικό χαρακτήρα.

Ειδική φανέλα για το αντίο του Μέσι

Ακόμη και η εμφάνιση με την οποία θα αγωνιστεί ο Μέσι έχει σχεδιαστεί ειδικά για την περίσταση. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη παιχνίδι. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο μιας ιστορίας που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2005, όταν ένας 18χρονος Μέσι έκανε το ντεμπούτο του με την ανδρική εθνική ομάδα.

Από εκείνη τη στιγμή μέχρι σήμερα, φόρεσε τη φανέλα της Αργεντινής σε περισσότερες από 200 αναμετρήσεις, πέτυχε 125 γκολ και έζησε σχεδόν όλα όσα μπορεί να ζήσει ένας ποδοσφαιριστής με μια εθνική ομάδα: αποθέωση, απογοήτευση, δάκρυα, αμφισβήτηση, λύτρωση και τελικά την απόλυτη δόξα.

Τα πρώτα σκληρά χρόνια με την εθνική Αργεντινής και η προσωρινή αποχώρηση

Η σχέση του Μέσι με την Αργεντινή, άλλωστε, δεν ήταν ποτέ απλή. Για πολλά χρόνια, παρά τα αμέτρητα κατορθώματά του, κουβαλούσε το βάρος της σύγκρισης με τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Στο ντεμπούτο του μάλιστα με την εθνική ομάδα… αποβλήθηκε σε 47 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Γρήγορα η εθνική βρήκε τον δρόμο της και έφτασε σε τελικούς. Τελικούς Μουντιάλ και Κόπα Αμέρικα. Το αποτέλεσμα όμως πάντα απογοητευτικό.

Το 2014 οδήγησε την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βραζιλία. Η Γερμανία, όμως, νίκησε 1-0 στην παράταση και ο Μέσι έφυγε από το Μαρακανά με τη Χρυσή Μπάλα της διοργάνωσης, αλλά χωρίς το τρόπαιο που επιθυμούσε.

Τα επόμενα χρόνια ήταν ακόμη πιο σκληρά. Το 2015 και το 2016 η Αργεντινή έφτασε σε δύο διαδοχικούς τελικούς Copa América, αλλά γνώρισε ισάριθμες ήττες από τη Χιλή στα πέναλτι. Μετά τον δεύτερο χαμένο τελικό, ο Μέσι ανακοίνωσε προσωρινά την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα. Ήταν μια στιγμή που έμοιαζε να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης που είχε προσφέρει περισσότερο πόνο παρά χαρά.

Η επιστροφή και οι τίτλοι

Όμως ο Μέσι επέστρεψε. Και μαζί του άρχισε μια διαφορετική εποχή για την Αργεντινή.

Το 2021 ήρθε η λύτρωση. Στο Μαρακανά, στο ίδιο γήπεδο όπου η Αργεντινή είχε γνωρίσει τόσες απογοητεύσεις, η «Albiceleste» νίκησε τη Βραζιλία με 1-0 και κατέκτησε το Copa América. Ο Μέσι, στα 34 του, σήκωσε επιτέλους το πρώτο μεγάλο τρόπαιό του με την ανδρική εθνική ομάδα. Το βάρος που κουβαλούσε για χρόνια άρχισε να εξαφανίζεται.

Έναν χρόνο αργότερα ήρθε ακόμη ένας τίτλος, η Finalissima απέναντι στην Ιταλία, όμως αυτό που ακολούθησε στο Κατάρ ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, ο Μέσι ηγήθηκε μιας ομάδας που έδειχνε αποφασισμένη να φτάσει μέχρι το τέλος. Η Αργεντινή πέρασε από δύσκολες στιγμές, όμως έφτασε στον τελικό απέναντι στη Γαλλία. Σε έναν από τους συγκλονιστικότερους τελικούς στην ιστορία της διοργάνωσης, ο Μέσι σκόραρε δύο φορές, η Αργεντινή έφερε το παιχνίδι στα πέναλτι και τελικά στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Ο Μέσι είχε πλέον κατακτήσει αυτό που του έλειπε περισσότερο. Το Παγκόσμιο Κύπελλο που τόσο τον είχε κυνηγήσει έγινε δικό του. Η εικόνα του με το τρόπαιο στα χέρια και την εμβληματική μαύρη και χρυσή ενδυμασία του Κατάρ πέρασε αμέσως στην ποδοσφαιρική αιωνιότητα. Για πολλούς, εκείνη τη στιγμή ολοκληρώθηκε και η συζήτηση για τη θέση του στην ιστορία του αθλήματος.

Και όμως, η ιστορία του με την Αργεντινή δεν τελείωσε εκεί. Το 2024 ήρθε ακόμη ένα Copa América. Η «Albiceleste» νίκησε την Κολομβία στον τελικό και ο Μέσι πρόσθεσε έναν ακόμη τίτλο στη συλλογή του, έχοντας πλέον μετατρέψει μια γενιά που κάποτε θεωρούνταν «καταραμένη» σε μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου.

Το 2026 έφτασε το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο. Στο έκτο και τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλό του, ο Μέσι συνέχισε να γράφει ιστορία, όμως η Αργεντινή δεν κατάφερε να επαναλάβει τον θρίαμβο του Κατάρ, χάνοντας στον τελικό από την Ισπανία με 1-0 στην παράταση.

Λίγο αργότερα ήρθε η απόφαση για το τέλος της διεθνούς του καριέρας την οποία σήμερα το Μπουένος Άιρες, αλλά και όλη η Αργεντινή, θα τιμήσει σε μια μεγάλη γιορτή…

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