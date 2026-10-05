Ρομέν Γαβράς: «Κάποιες φορές σκέφτομαι να μετακομίσω στο χωριό μου στην Αρκαδία και να γίνω βοσκός»

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Για τη σχέση του με την Ελλάδα, τον χρόνο και το σινεμά μίλησε ο σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς. Ο Ρομέν Γαβράς βρέθηκε στην Αθήνα για την πρεμιέρα της ταινίας του «Θυσία» στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν κορυφαία ονόματα, όπως ο Βενσάν Κασέλ, ο Κρις Εβανς, η Ανια Τέιλορ-Τζόι, η Σάλμα Χάγεκ και ο Τζον Μάλκοβιτς. «Ήταν πολύ σημαντικό να κάνουμε γυρίσματα στην Ελλάδα. Κατασκευάσαμε την ταινία σαν ελληνικό μύθο. Είχα την τύχη να δουλέψω με ηθοποιούς με τους οποίους έχω εργαστεί και στο παρελθόν, όπως τον Κασέλ. Αλλά και με μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ και να τους φέρω στην περιοχή μου. Γυρίσαμε στην Ελλάδα σε απίστευτες τοποθεσίες. Στη βόρεια Ελλάδα, κοντά στη Δράμα, στο ηφαίστειο στη Σαντορίνη».

Για τα στοιχεία που τον ενώνουν με την Ελλάδα είπε, «Η Ελλάδα σίγουρα μου φαίνεται σαν σπίτι. Τα κοινά χαρακτηριστικά που έχω με τους Έλληνες, νομίζω η αίσθηση της τραγωδίας, το χιούμορ, η μελαγχολία και…τα τσιγάρα... Και τσίπουρο. Λατρεύω το τσίπουρο. Σε κάνει να κάνεις ανόητα πράγματα μερικές φορές, αλλά λατρεύω το τσίπουρο».

Ο σκηνοθέτης επισήμανε ότι είναι συνιδιοκτήτης wine bar στον Νέο Κόσμο. «Έρχομαι πέντε φορές τον χρόνο με φίλους στην Ελλάδα. Έχουμε ένα wine bar στον Νέο Κόσμο στην Αθήνα. Λατρεύω την Ελλάδα. Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να μένει στην Ελλάδα».

Ο Ρομέν Γαβράς αποκάλυψε ότι σκέφτεται ενίοτε να παρατήσει τον κινηματογράφο και να μετακομίσει στο χωριό του στην Αρκαδία. «Μερικές φορές θέλω να παρατήσω το σινεμά και να γίνω βοσκός στην Αρκαδία δίπλα στο χωριό μου και να τα σταματήσω όλα. Οπότε ναι, μερικές φορές σκέφτομαι ότι, θα τελειώσω τη ζωή μου εδώ. Είμαι 45. Πριν γίνω 50, ο στόχος μου είναι να μιλάω ελληνικά».

Για τον πατέρα του, τον καταξιωμένο σκηνοθέτη, Κώστα Γραβρά, είπε πως «η σχέση μας είναι πολύ καλή. Είμαι πολύ τυχερός που έχω έναν πολύ όμορφο άνθρωπο ως πατέρα».

Τόνισε ότι ήταν αναπόφευκτο να μπει στον χώρο του κινηματογράφου. «Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου τα πάντα ήταν σινεμά. Επειδή προφανώς ο μπαμπάς μου είναι σκηνοθέτης και η μαμά μου είναι παραγωγός, οπότε το σπίτι μετατρεπόταν στο γραφείο όπου είχες ηθοποιούς να κάνουν πρόβες. Τα πάντα προετοιμάζονταν στο σπίτι, οπότε ήταν σαν μια δεύτερη γλώσσα», είπε.

Για τις αλλαγές που είδε στον εαυτό του με το πέρασμα του χρόνου, είπε. «Πολλά πράγματα αλλάζουν με την ηλικία. Τα γκρίζα μαλλιά… Νομίζω όταν ξεκινάς έχεις μια κατανόηση του κόσμου που είναι πολύ μονοδιάστατη. Ξέρεις, όπως, είσαι νέος και λες “Αυτό είναι έτσι. Αυτό είναι αλλιώς”. Είναι σχεδόν σαν να είμαι πιο μπερδεμένος για τον κόσμο τώρα απ’ ό,τι ήμουν όταν ήμουν 18».

Τέλος, τόνισε τη σημασία της αγάπης στη ζωή του. «Νομίζω ότι η αγάπη είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή. Είτε είναι η αγάπη μέσα από τη φιλία, είτε από μία ερωτική σχέση, είτε οικογενειακή. Ακούγεται κλισέ, αλλά η αγάπη είναι τα πάντα».

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