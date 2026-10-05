Μπράντλεϊ Κούπερ – Τζίτζι Χαντίντ: Παντρεύτηκαν κρυφά; – Τα δαχτυλίδια που «φούντωσαν» ξανά τις φήμες

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Τις φήμες περί γάμου πυροδότησαν ξανά ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ, έπειτα από μια εμφάνιση που οι δυο τους πραγματοποίησαν στο Παρίσι.

Το ζευγάρι εθεάθη το βράδυ του Σαββάτου (3/10) να αποχωρεί από δείπνο στη γαλλική πρωτεύουσα, με τα χρυσά δαχτυλίδια που παρέπεμπαν σε βέρες, να τραβούν την προσοχή.

Ο 51χρονος ηθοποιός απαθανατίστηκε με ένα σκούρο πράσινο ολόσωμο σύνολο και ένα ανοιχτό καφέ μπουφάν, ενώ το 31χρονο μοντέλο εθεάθη με ριγέ γκρι σακάκι πάνω από μια κρεμ μπλούζα, τζιν και μία καφέ τσάντα.

Το ζευγάρι κράτησε χαμηλούς τόνους κατά την έξοδό του, περπατώντας με σκυμμένο κεφάλι προς το αυτοκίνητο που τους περίμενε, ωστόσο τα δαχτυλίδια τους δεν πέρασαν απαρατήρητα…

Η νέα εμφάνιση έρχεται δύο μήνες μετά την πρώτη φορά που τα ίδια κοσμήματα πυροδότησαν σενάρια περί γάμου. Τον Αύγουστο, ο Κούπερ και η Χαντίντ είχαν φωτογραφηθεί ξανά στο Παρίσι φορώντας παρόμοια χρυσά δαχτυλίδια στο αριστερό τους χέρι.

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει υπάρξει στο παρελθόν παντρεμένος με την ηθοποιό Τζένιφερ Εσποζίτο, η οποία κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Μάιο του 2007, μόλις τέσσερις μήνες μετά τον γάμο τους. Ο ηθοποιός έχει μια 9χρονη κόρη με την Ιρίνα Σάικ. Οι δυο τους χώρισαν έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης, διατηρώντας φιλικές επαφές.

Η Τζίτζι Χαντίντ έχει μια 6χρονη κόρη με τον πρώην σύντροφό της, Ζέιν Μάλικ. Το μοντέλο και ο ηθοποιός είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια.

«Αυτό που είναι όμορφο στην τωρινή μου σχέση και τόσο διαφορετικό από όσα έχω ζήσει στο παρελθόν είναι η δυνατότητα να είμαστε βαθιά ειλικρινείς. Να λέμε τι σκεφτόμαστε, τη στιγμή που το σκεφτόμαστε» δήλωσε πρόσφατα η Χαντίντ σε συνέντευξή της για τον Κούπερ.

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