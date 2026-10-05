Νταμιάνο Νταβίντ-Ντοβ Κάμερον: Οι πρώτες εικόνες από τον γάμο τους και η εντυπωσιακή τούρτα

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Μια «γεύση» από την ημέρα του γάμου του έδωσε στους διαδικτυακούς του φίλους ο Νταμιάνο Νταβίντ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την τελετή με τη Ντοβ Κάμερον. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζουν το τρυφερό φιλί του ζευγαριού, αλλά και η τετραώροφη γαμήλια τούρτα.

Ο Ιταλός τραγουδιστής και η Αμερικανίδα ηθοποιός παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και φίλους. Λίγες ημέρες μετά το μυστήριο, ο Νταβίντ μοιράστηκε φωτογραφικό υλικό από την ξεχωριστή ημέρα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Στις φωτογραφίες οι δυο τους εμφανίζονται χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι, ενώ ο φακός καταγράφει τόσο στιγμές από την τελετή, όσο και από τη γιορτή που ακολούθησε. Σε ένα από τα στιγμιότυπα το ζευγάρι ποζάρει μπροστά στη γαμήλια τούρτα του, λίγο πριν την κόψει.

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή του, ο Νταμιάνο Νταβίντ εξέφρασε τη χαρά του για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά στη ζωή του: «Οι καλύτερες μέρες της ζωής μου. Περήφανος που μπορώ να σε αποκαλώ σύζυγό μου».

Από τη γνωριμία στον γάμο

Η σχέση του Νταμιάνο Νταβίντ και της Ντοβ Κάμερον ξεκίνησε το 2023, ενώ η δημοσιοποίησή της ήρθε μερικούς μήνες αργότερα. Για ένα διάστημα το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μέχρι που άρχισε σταδιακά να μοιράζεται κοινές στιγμές μέσα από τα social media.

Η Ντοβ Κάμερον έχει αναφερθεί δημόσια στη σχέση της με τον τραγουδιστή, ενώ και ο Νταβίντ έχει κάνει κατά διαστήματα δηλώσεις για τη σύντροφό του.

Η είδηση ότι οι δυο τους παντρεύτηκαν στην Τοσκάνη έγινε γνωστή στις 24 Σεπτεμβρίου. Για την πολιτική τελετή, η ηθοποιός επέλεξε λευκό σύνολο του οίκου Valentino, το οποίο ολοκλήρωσε με κάπα, ενώ ο Νταβίντ εμφανίστηκε με κοστούμι Cavalli.

Ο αρραβώνας τους είχε γίνει γνωστός τον Ιανουάριο, όταν το ζευγάρι ανακοίνωσε την εξέλιξη μέσα από τα social media.

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