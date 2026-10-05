Παντελής Παντελίδης: Ξεσπά η Μίνα Αρναούτη – «Δικαιώθηκα, η υπόθεση αυτή κλείνει οριστικά» (Video)

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Δικαιωμένη δηλώνει η Μίνα Αρναούτη μερά την καταδίκη μάρτυρα που είχε καταθέσει ότι είχε τοποθετήσει ο ίδιος τον Παντελή Παντελίδη στη θέση του συνοδηγού, τη μοιραία νύχτα του τραγικού δυστυχήματος.

«Σε έναν χρόνο φυλάκιση με αναστολή χωρίς ελαφρυντικά καταδικάστηκε ο μάρτυρας που κατέθεσε ψευδώς ότι τοποθέτησε τον Παντελή Παντελίδη στη θέση του συνοδηγού, καθώς τον σήκωσε από το έδαφος» είπε, αρχικά, μιλώντας στον ΑΝΤ1, επισημαίνοντας ότι θέλει, πλέον, να βάλει τελεία, σε μια οδυνηρή περιπέτεια 11 χρόνων, στην οποία βρέθηκε απολογούμενη, τη στιγμή που και η ίδια αγωνιζόταν με πολλαπλά χειρουργεία για την αποκατάσταση της υγείας της.

Σε κάθε περίπτωση, η δικαίωση δεν φέρνει χαρά -υπογραμμίζει- καθώς εκείνη τη μοιραία νύχτα έφυγε από τη ζωή ένας δικός της άνθρωπος . «Ας αφήσουμε αυτή την ψυχή να ηρεμήσει» τόνισε.

«Η υπόθεση αυτή κλείνει οριστικά, σβήνουν οι σκιές γύρω από αυτό. Πολλοί προσπάθησαν να διαστρεβλώσουν την αλήθεια. Οι απειλές που δεχόμουν, θα σε κάψω, θα σε φάω ζωντανή και όλα αυτά, στην πραγματικότητα δεν ξέρεις ποιος θα τις κάνει πράξεις. Μια τέτοια μαρτυρία είναι πολύ σοβαρή και έχει μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή ενός ανθρώπου που θέλει να προχωρήσει, που έχει περάσει πολλά, έχει κάνει δεκάδες χειρουργεία. Αυτό ήταν ένα φοβερό ψέμα, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το έκανε. Μετά από 11 χρόνια, στο δικαστήριο βρεθήκαμε αρκετοί άνθρωποι που ήμασταν εκείνο το βράδυ με τον Παντελή. Χάρηκα πολύ με την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά και λυπήθηκα. Η παρουσία του Παντελή ήταν πολύ έντονη. Και που δικαιώθηκα ήταν μία δικαίωση που, ναι χάρηκα, αλλά ένας άνθρωπος έφυγε. Κανείς δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Δεν έχω πει ψέματα, και απολογούμαι 11 χρόνια για αυτό. Γλίτωσα από του Χάρου τα δόντια και δεν μπορώ να πάρω ανάσα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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