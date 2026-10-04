Ρομέν Γαβράς: Στην Αθήνα, με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, για την avant premiere της «Θυσίας»

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Kοινή εμφάνιση στην Αθήνα πραγματοποίησαν, το βράδυ του Σαββάτου, ο Ρομέν Γαβράς και η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας του σκηνοθέτη.
Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι βρέθηκε στο πλευρό του συντρόφου της στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, όπου φιλοξενήθηκε η προβολή.
Πρωταγωνιστής της βραδιάς, ωστόσο, ήταν και κινηματογραφικά ο Ρομέν Γαβράς, καθώς παρουσίασε στο αθηναϊκό κοινό την πρώτη αγγλόφωνη ταινία της καριέρας του με τίτλο «Θυσία» («Sacrifice»).
Στην πρεμιέρα βρέθηκε επίσης ο Βενσάν Κασέλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία μαζί με τους Άνια Τέιλορ-Τζόι, Κρις Έβανς και Σάλμα Χάγιεκ.
Η νέα δημιουργία του Ρομέν Γαβρά έχει ισχυρό ελληνικό στοιχείο, καθώς μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Τα Λατομεία του Βώλακα στη Δράμα χρησιμοποιήθηκαν ως κινηματογραφικό σκηνικό, ενώ η παραγωγή πέρασε επίσης από τη Θεσσαλονίκη και τη Βουλγαρία.
Η avant premiere συγκέντρωσε αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, του θεάτρου, της μόδας και της επιχειρηματικότητας.
Η «Θυσία» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Οκτωβρίου.
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Στην Αθήνα για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας ο Ρομέν Γαβράς, μαζί με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι και τον πρωταγωνιστή, Βενσάν Κασέλ (Photos/Video)
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