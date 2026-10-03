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03.10.2026 20:56

Στην Αθήνα για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας ο Ρομέν Γαβράς, μαζί με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι και τον πρωταγωνιστή, Βενσάν Κασέλ (Photos/Video)

03.10.2026 20:56
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Στην Αθήνα βρίσκεται ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Θυσία», που πραγματοποιείται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Στο πλευρό του βρίσκεται η σύντροφός του και διάσημο μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι, αλλά και ο πρωταγωνιστής, διάσημος Γάλλος ηθοποιός Βενσάν Κασέλ.

Νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, τους παρέθεσε γεύμα  η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη σε εστιατόριο στον Λυκαβηττό. 

Μαζί τους ήταν και η υπεύθυνη διανομής της ταινίας, Ιωάννα Παναγιωτίδου.

Στην Αθήνα για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας ο Ρομέν Γαβράς: Μαζί του η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο πρωταγωνιστής, Βενσάν Κασέλ
Στην Αθήνα για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας ο Ρομέν Γαβράς: Μαζί του η Έμιλι Ραταϊκόφσκι και ο πρωταγωνιστής, Βενσάν Κασέλ

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ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 22:43
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