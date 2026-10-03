Στην Αθήνα για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας ο Ρομέν Γαβράς, μαζί με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι και τον πρωταγωνιστή, Βενσάν Κασέλ (Photos/Video)

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Στην Αθήνα βρίσκεται ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομέν Γαβράς για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Θυσία», που πραγματοποιείται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Στο πλευρό του βρίσκεται η σύντροφός του και διάσημο μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι, αλλά και ο πρωταγωνιστής, διάσημος Γάλλος ηθοποιός Βενσάν Κασέλ.

Νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, τους παρέθεσε γεύμα η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη σε εστιατόριο στον Λυκαβηττό.

Μαζί τους ήταν και η υπεύθυνη διανομής της ταινίας, Ιωάννα Παναγιωτίδου.

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