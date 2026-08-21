Kαιρός: Ιδανικό σκηνικό για τους αδειούχους στα πελάγη, σε σταθερή τάση ανόδου ο υδράργυρος

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Τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα επαληθεύουν την τάση που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου εντονότατης ζέστης.

Ο υδράργυρος παίρνει την ανηφόρα από αυτό το Σαββατοκύριακο, με το θερμικό κύμα να εγκαθίσταται για τα καλά πάνω από την επικράτεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Περιοχές της ηπειρωτικής ζώνης με ευπάθεια στις υψηλές θερμοκρασίες, όπως ο θεσσαλικός κάμπος, η Φθιώτιδα και η πεδιάδα της Κεντρικής Μακεδονίας, αναμένεται να δοκιμαστούν περισσότερο, αγγίζοντας τις μέγιστες τιμές της περιόδου.

Δίχως διάθεση για κινδυνολογίες, τα ατμοσφαιρικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι από τις 23 έως τις 26 Αυγούστου θα βιώσουμε ένα κλασικό επεισόδιο καύσωνα, καθώς πληρούνται τόσο οι θερμοκρασιακές προϋποθέσεις όσο και εκείνες της διάρκειας. Παρά τη συμφωνία των κύριων μοντέλων για την έλευση των θερμών μαζών, παρατηρούνται ακόμα αποκλίσεις αναφορικά με το πόσο θα κρατήσει αυτή η θερμική έξαρση.

Το αμερικανικό προγνωστικό σύστημα τείνει να υπερεκτιμά την ορθότητα των ακραίων τιμών και τη χρονική έκταση του φαινομένου, σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά σενάρια που διατηρούν μια πιο συγκρατημένη στάση. Η δική μας εκτίμηση θέτει ως πιθανότερο ορίζοντα υποχώρησης την 26η με 27η Αυγούστου. Μέχρι τότε, η θερμή αέρια μάζα θα κρατήσει το θερμόμετρο σε πολύ υψηλά επίπεδα, με το «ταβάνι» των μεγίστων τιμών να διαμορφώνεται τοπικά γύρω στους 41°C.

Διακοπές, θαλάσσια ταξίδια και το κύμα της μεγάλης επιστροφής

Για όσους βρίσκονται ήδη στα νησιά ή ετοιμάζουν βαλίτσες για τις τελευταίες αυγουστιάτικες εξορμήσεις, οι καιρικές συνθήκες στα πελάγη δείχνουν ιδανικές για βουτιές. Παράλληλα, καθώς οι άνεμοι γύρισαν σταδιακά σε βοριάδες, καθαρίζουν την ατμόσφαιρα και διώχνουν την τοπική θαλάσσια ομίχλη. Το φαινόμενο αυτό είχε προκληθεί τις προηγούμενες ημέρες όταν ο θερμός και υγρός αέρας του νοτιά μεταφέρθηκε πάνω από τα πιο ψυχρά νερά του Αιγαίου, προκαλώντας συμπύκνωση και περιορισμένη ορατότητα.

Την ίδια στιγμή, το μεγάλο «κύμα» επιστροφής των αδειούχων του Αυγούστου αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο και τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας. Η μετάβαση από τις δροσερές ακτές της νησιωτικής Ελλάδας στο «καμίνι» των μεγάλων αστικών κέντρων προβλέπεται απότομη, καθώς η επιστροφή στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τις υπόλοιπες μεγαλουπόλεις συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη αστική θερμονησίδα.

Για τα ταξίδια της επιστροφής, η οδήγηση στις εθνικές οδούς υπό συνθήκες καύσωνα επιβαρύνει τα ελαστικά και τους κινητήρες, γι’ αυτό βεβαιωθείτε για τη στάθμη των υγρών και την πίεση των ελαστικών πριν ξεκινήσετε. Όσοι ταξιδεύετε οδικώς, καλό είναι να αποφύγετε τις μεσημβρινές ώρες και να προτιμήσετε τη νυχτερινή ή την πολύ πρωινή οδήγηση, ενώ είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας άφθονο νερό για την ενυδάτωσή σας!

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή

Για σήμερα, προβλέπεται γενικά αίθριος και ηλιόλουστος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή σύντομους μπόρες.

Το μελτέμι μας επέστρεψε χωρις ομως δυναμική…Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας στα δυτικά τα 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα αγγίζουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο σε ολόκληρη την χώρα. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς και τοπικά τους 39°C. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα οι τιμές θα αγγίξουν τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά του Ιονίου το θερμόμετρο θα δείξει 34 με 36 βαθμούς. Στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 33 έως 34 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες οι βοριάδες κρατούν το θερμόμετρο σε πιο δροσερά επίπεδα, στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος και ηλιόλουστος καιρός, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού θα ενισχύονται πρόσκαιρα έως τα 5 μποφόρ, διατηρώντας το θερμόμετρο σε επίπεδα από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο αίθριο σκηνικό θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, στρεφόμενοι το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα σε νότιους 3 με 4 μποφόρ, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Το ερχόμενες μέρες, θα υπάρξει νέα, αναλυτική πρόγνωση με όλα τα νεότερα στοιχεία για την κορύφωση του θερμού κύματος και τις συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά την επιστροφή των εκδρομέων.

Έως τότε να απολαμβάνετε το κατά τα άλλα ιδανικό καιρικά καλοκαίρι σας!

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