Νόμπελ Χημείας: Στους Ανρί Καγκάν και Κένσο Σοάι – Για την αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών απένειμε το Νόμπελ Χημείας 2026 στους Ανρί Καγκάν και Κένσο Σοάι, για «την ανακάλυψη μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση».

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” https://t.co/nH090ql1Xc — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026

Tο βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 12 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ).

«Οι ανακαλύψεις τους διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο για τους χημικούς που επινοούν αντιδράσεις οι οποίες προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης:

Νόμπελ Φυσικής στον Francis Halzen για το Παρατηρητήριο IceCube και την ανακάλυψη κοσμικών νετρίνων υψηλής ενέργειας

NASA: Στο «μικροσκόπιο» μυστηριώδης κοιλότητα στη Σελήνη – Μπορεί να οδηγεί σε έναν τεράστιο υπόγειο κόσμο;

Νόμπελ Ιατρικής 2026: Οι Karl Deisseroth, Peter Hegemann και Georg Nagel παίρνουν το φετινό βραβείο