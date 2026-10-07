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07.10.2026 13:02

Νόμπελ Χημείας: Στους Ανρί Καγκάν και Κένσο Σοάι – Για την αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση

07.10.2026 13:02
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Η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών απένειμε το Νόμπελ Χημείας 2026 στους Ανρί Καγκάν και Κένσο Σοάι, για «την ανακάλυψη μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση».

Tο βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 12 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ).

«Οι ανακαλύψεις τους διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο για τους χημικούς που επινοούν αντιδράσεις οι οποίες προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 14:29
FreddieJackson
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πέθανε ο τραγουδιστής της R&B, Freddie Jackson

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