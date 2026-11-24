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Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μέσω του καλωδίου Great Sea Interconnector (GSI), οι έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και οι ενεργειακές προτεραιότητες του υπουργείου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στο συνέδριο «Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030», που διοργανώνει ο Ελεύθερος Τύπος στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η Ευρώπη έχει σαφή θέση υπέρ του έργου, το οποίο, όπως ανέφερε, προχωρά με στόχο την ολοκλήρωσή του, χωρίς τυμπανοκρουσίες.

Σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων, ο υπουργός αναφέρθηκε στις σεισμικές έρευνες στο Νότιο Ιόνιο με το ερευνητικό πλοίο Ramform Tethys, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν λίγους μήνες. Παράλληλα, για τον Απρίλιο έχει προγραμματιστεί ερευνητική γεώτρηση στο Βόρειο Ιόνιο από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ ENERGY.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας στις τιμές της ενέργειας, επισημαίνοντας ότι οι αυξήσεις επιβαρύνουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Η ενέργεια είναι κάτι παραπάνω από οικονομικό μέγεθος, είναι ζωή ουσιαστικά και απασχολεί κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Η γεωπολιτική αστάθεια έχει δημιουργήσει μια αύξηση των τιμών που πιέζει όλα τα νοικοκυριά στην Ευρώπη», τόνισε.

Αναφερόμενος στην αποθήκευση ενέργειας, την οποία χαρακτήρισε προτεραιότητα του υπουργείου, σημείωσε ότι ο στόχος είναι έως το 2030 η ισχύς να φτάσει τα 5-7 GW.

Για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών, γνωστοποίησε ότι ξεκινούν οι διαγωνισμοί για τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο.

Όπως ανέφερε, στις προτεραιότητες του υπουργείου περιλαμβάνονται η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας, οι διασυνδέσεις και η ολοκλήρωση του προγράμματος του ΑΔΜΗΕ. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επίσης η αντιμετώπιση της ρευματοκλοπής μέσω της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών και η προώθηση της αυτοκατανάλωσης, με στόχο την επίτευξη προσιτών τιμών ενέργειας.

Ο ρόλος της Ελλάδας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική

Αναφερόμενος στη θέση της Ελλάδας στο μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο δημιούργησε μια ευκαιρία για τη χώρα, προκειμένου να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση και τις υποδομές της και να εξελιχθεί σε πύλη εισόδου ενέργειας.

«Η Ελλάδα γίνεται σημείο διασύνδεσης της Μέσης Ανατολής με την Ευρώπη», ανέφερε ο υπουργός, προσθέτοντας, αναφορικά με τον Κάθετο Διάδρομο, ότι η πρωτοβουλία αυτή μας φέρνει σε μια κουλτούρα συνεργασίας που δεν είχαμε συνηθίσει.

Οι έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στην προγραμματισμένη ερευνητική γεώτρηση του Απριλίου στο Βόρειο Ιόνιο, επισημαίνοντας ότι είναι σημαντική, καθώς θα δώσει εικόνα για την ύπαρξη κοιτασμάτων και για το κατά πόσο αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν εμπορικά.

Όπως σημείωσε, τα αποτελέσματα των ερευνών θα συμβάλουν στην αξιολόγηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της χώρας.

Παράλληλα, αναφερόμενος στη στήριξη που έχουν οι έρευνες υδρογονανθράκων, υπογράμμισε ότι υπάρχει σχετική διακομματική συναίνεση, καθώς, όπως χαρακτηριστικά είπε, πρόκειται για εθνική υπόθεση.

Ο κ. Παπασταύρου εξέφρασε, τέλος, την αισιοδοξία του για την πορεία της χώρας, σημειώνοντας ότι, αφού κατάφερε να σταθεί όρθια σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, το μέλλον δημιουργεί αίσθημα αισιοδοξίας και αυτοπεποίθησης.

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