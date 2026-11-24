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Σε δημόσια θέα, σε έναν χώρο κοινής αποδοχής, πρέπει να βρίσκεται η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου, σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, ο οποίος επανέλαβε την πρότασή του να φιλοξενείται στη Βουλή ή στον ΣΦΕΑ και να συνεχίσει να τίθεται επικεφαλής της επετειακής πορείας.

Μιλώντας στο Action24, ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε ότι πρόκειται για σύμβολο που υπερβαίνει τα κομματικά όρια, εξηγώντας ότι η παρέμβασή του έγινε με αφορμή δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η σημαία επρόκειτο να παραδοθεί στο ΠΑΣΟΚ.

«Εγώ είδα κάποια δημοσιεύματα που έλεγαν ότι η σημαία του Πολυτεχνείου θα παραδοθεί στο κόμμα στο οποίο ανήκω, στο ΠΑΣΟΚ», ανέφερε, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκεται σήμερα.

«Έκανα μία δήλωση ότι θεωρώ πως η σημαία του Πολυτεχνείου ενώνει όλους τους Έλληνες και γι’ αυτό τον λόγο πιστεύω ότι είναι πέρα από κόμματα», τόνισε.

«Δεν είναι ούτε κομματικό ούτε εσωκομματικό ζήτημα»

Ο Χάρης Δούκας υποστήριξε ότι η πρόταση για τη Βουλή ή τον ΣΦΕΑ εκφράζει και άλλα μέλη του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, επέμεινε ότι η δημόσια έκθεση της σημαίας πρέπει να συνδυαστεί με τη διατήρηση της παρουσίας της στην πορεία και στις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Ερωτηθείς για τη φύλαξή της από την ΠΑΣΠ και τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να τοποθετηθεί, επανέλαβε ότι δεν γνωρίζει την ακριβή σημερινή της θέση και παρέπεμψε στις πληροφορίες που, όπως είπε, έχει διαβάσει.

«Η αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου να βρίσκεται σε θυρίδες τραπεζών; Ή να κρύβεται σε σεντούκια;», διερωτήθηκε, χαρακτηρίζοντάς την «κορυφαίο σύμβολο».

Ο δήμαρχος Αθηναίων υπερασπίστηκε το δικαίωμα κάθε πολίτη να συμμετέχει στη συγκεκριμένη συζήτηση, απορρίπτοντας την αντιμετώπισή της ως εσωτερικής υπόθεσης ενός κόμματος.

«Κάθε δημοκράτης πολίτης μπορεί, σε αυτά τα κρίσιμα θέματα, να εκφέρει την άποψή του και να σχολιάζει», σημείωσε. Όπως πρόσθεσε, πρόκειται για «τόσο βαθιά ζητήματα, τα οποία δεν είναι ούτε κομματικά ούτε εσωκομματικά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ζητούμενο είναι να βρεθεί ένας χώρος στον οποίο όλοι θα συμφωνήσουν, ώστε η σημαία να είναι προσβάσιμη στη δημόσια θέα και ταυτόχρονα να διατηρήσει τον ρόλο της στις επετειακές εκδηλώσεις.

«Είναι και μια υπέρβαση, αν θέλετε, που κάνω, καταθέτοντας μια πρόταση η οποία, νομίζω, θα μπορούσε να δώσει μια θετική κατάληξη σε μια ιστορία 50 και πλέον χρόνων», κατέληξε.

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