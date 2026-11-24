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Ενας 48χρονος συνελήφθη στο Αγρίνιο για την εκτέλεση ενός 52χρονου εμπλεκόμενου με την Greek Mafia.

Πρόκειται για τη δολοφονία ανθρώπου του «Θαμνάκια» τον οποίο σκότωσαν πίσω από το γκολφ της Γλυφάδας στις 11 Οκτωβρίου.

Σε βάρος του 48χρονο που συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, καθώς και για έναν 48χρονο αλλοδαπό, που αναζητείται.

Τα δύο άτομα επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα όταν προσέγγισαν τον 52χρονο, ο οποίος κινούνταν επίσης με μοτοσικλέτα, και ένα από αυτά πυροβόλησε επανειλημμένα εναντίον του, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να πέσει στο οδόστρωμα. Οι δράστες, προτού διαφύγουν, επέστρεψαν στο σημείο και πυροβόλησαν εκ νέου εναντίον του θύματος.

Κατά την αυτοψία στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 10 κάλυκες πυροβόλου όπλου, ενώ από τη νεκροψία – νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του 52χρονου προήλθε από πολλαπλά τραύματα από βολίδες πυροβόλου όπλου.

Μετά τις έρευνες της ΕΛΑΣ αποδείχθηκε πως οι δράστες χρησιμοποίησαν τη μοτοσικλέτα για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους, ενώ μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας μετέβησαν στην Κερατέα. Εκεί, στάθμευσαν τη μοτοσικλέτα σε απομονωμένη οικία, όπου τους ανέμενε ο 48χρονος, ο οποίος τους μετέφερε με αυτοκίνητο σε άλλη περιοχή της Αττικής.

Το θύμα είχε πλούσιο ποινικό ιστορικό αφού ήταν στην ομάδα της μαφιόζικης οργάνωσης του Γ. Μοσχούρη, γνωστού και ως «Θαμνάκια» που δολοφονήθηκε στο Χαλάνδρι, τον Απρίλιο του 2025. Ήταν επίσης οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού και το 2018 στο ΟΑΚΑ, είχε πυροβολήσει και τραυματίσει έναν άλλον οπαδό της ίδιας ομάδας, ενώ το 2022 είχε πυροβολήσει σε άλλο επεισόδιο στην Λ. Αλεξάνδρας έξω από τα γραφεία συνδέσμου του ΠΑΟ έναν επίσης άλλον οπαδό της ίδιας ομάδας, περιστατικό για το οποίο είχε σχηματιστεί δικογραφία και είχε συλληφθεί.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα για την υπόθεση ανθρωποκτονίας 52χρονου ημεδαπού, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Οκτωβρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας.

Πρόκειται για 48χρονο ημεδαπό, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026 στο Αγρίνιο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, καθώς και για 48χρονο αλλοδαπό, που αναζητείται.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, δύο άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα προσέγγισαν τον 52χρονο, ο οποίος κινούνταν επίσης με μοτοσικλέτα, και ένα από αυτά πυροβόλησε επανειλημμένα εναντίον του, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να πέσει στο οδόστρωμα. Οι δράστες, προτού διαφύγουν, επέστρεψαν στο σημείο και πυροβόλησαν εκ νέου εναντίον του θύματος.

Κατά την αυτοψία στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -10- κάλυκες πυροβόλου όπλου, ενώ από τη νεκροψία – νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του 52χρονου προήλθε από πολλαπλά τραύματα από βολίδες πυροβόλου όπλου.

Από την επακόλουθη έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν τη μοτοσικλέτα για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους, ενώ μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας μετέβησαν στην Κερατέα. Εκεί, στάθμευσαν τη μοτοσικλέτα σε απομονωμένη οικία, όπου τους ανέμενε ο 48χρονος, ο οποίος τους μετέφερε με αυτοκίνητο σε άλλη περιοχή της Αττικής.

Από την περαιτέρω αξιοποίηση στοιχείων και τη συνδυαστική αξιολόγηση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε ο 48χρονος αλλοδαπός ως οδηγός της μοτοσικλέτας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της αξιόποινης πράξης, επιμελώς κρυμμένη και αποσυναρμολογημένη σε επιμέρους τμήματα, ενώ δεν εντοπίστηκε ο κινητήρας της,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, όπου βρέθηκαν τμήματα της ίδιας μοτοσικλέτας,

ψηφιακά πειστήρια,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, εντός του οποίου βρέθηκε κράνος που φέρεται να ανήκει στον οδηγό των δραστών.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για αδικήματα που σχετίζονταν με την υποστήριξη της δράσης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Ο συλληφθείς, μετά την απολογία του στον Ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος.

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