Takeaways by to pontiki AI Οι Ισπανοί ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να διεκδικεί νέα θητεία απέναντι στον συντηρητικό Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο.

Ο Σάντσεθ αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω δικαστικών υποθέσεων διαφθοράς, ενώ η επιτυχία του εξαρτάται από τη συσπείρωση των Σοσιαλιστών και τη στάση των μικρότερων αριστερών κομμάτων.

Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο προβάλλει ένα προφίλ μετριοπαθούς διαχειριστή, στοχεύοντας στην επιστροφή του Λαϊκού Κόμματος στην εξουσία με προτάσεις για μείωση φόρων και κρατικών ρυθμίσεων.

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, επιδιώκει την είσοδο του κόμματός του στην κυβέρνηση ως εταίρος σε έναν δεξιό συνασπισμό, επηρεάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα.

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Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή (29/11) οι Ισπανοί, με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να επιδιώκει την εξασφάλιση ακόμη μίας θητείας, απέναντι στην πρόκληση της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς.

Βασικός αντίπαλός του στις εκλογές στην Ισπανία είναι ο συντηρητικός Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, ενώ ο επικεφαλής του ακροδεξιού Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε ρυθμιστή των εξελίξεων, ανοίγοντας τον δρόμο για μια δεξιά κυβέρνηση συνασπισμού, όπως επισημαίνει το Associated Press που παρουσιάζει το προφίλ των τριών βασικών διεκδικητών της εξουσίας.

Πέδρο Σάντσεθ: Ο πολιτικός που διαψεύδει τα προγνωστικά

Ο 54χρονος Πέδρο Σάντσεθ, επικεφαλής της κυβέρνησης από το 2018, συγκαταλέγεται στους μακροβιότερους εν ενεργεία ηγέτες της Ευρώπης.

Με την προσεγμένη εμφάνισή του και την ευχέρειά του στα αγγλικά, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών έχει εξελιχθεί σε αγαπημένη προσωπικότητα του διεθνούς προοδευτικού κινήματος.

Στη διάρκεια της διακυβέρνησής του:

Έχει υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Παραμένει προσηλωμένος στις πολιτικές υπέρ της μετανάστευσης, παρά το αντιμεταναστευτικό κλίμα που εξαπλώνεται στον ανεπτυγμένο κόσμο.

Έχει οδηγήσει την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία της Ευρώπης επί σειρά ετών, χωρίς, ωστόσο, η αύξηση του πλούτου να έχει κατευνάσει την οργή για το αυξανόμενο κόστος στέγασης.

Ιδιαίτερα δυναμικός στις προεκλογικές εκστρατείες, ο Σάντσεθ έχει επανειλημμένα υπερκεράσει αντιπάλους εντός και εκτός του κόμματός του, αποκτώντας τη φήμη του μετρ της πολιτικής επιβίωσης.

Το 2023, μόλις μία ημέρα μετά τη βαριά ήττα των Σοσιαλιστών στις περιφερειακές εκλογές, αιφνιδίασε τη χώρα προκηρύσσοντας εθνικές εκλογές. Επένδυσε προεκλογικά στον φόβο εισόδου της Ακροδεξιάς στην κυβέρνηση και κατάφερε να παραμείνει στην εξουσία, σχηματίζοντας νέο αριστερό κυβερνητικό συνασπισμό.

Σήμερα, ο οικονομολόγος στο επάγγελμα Σάντσεθ βρίσκεται ενδεχομένως αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκλησή του. Δικαστικές υποθέσεις διαφθοράς στις οποίες εμπλέκονται πρώην υπουργός, υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη και η σύζυγός του, η οποία αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη, τον καταδιώκουν πολιτικά.

Η τύχη του πιθανότατα θα εξαρτηθεί τόσο από τη συσπείρωση των Σοσιαλιστών όσο και από τις επιδόσεις των μικρότερων αριστερών κομμάτων, για τα οποία οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν απώλειες.

Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο: Η διεκδίκηση της επιστροφής της Δεξιάς

Ο 65χρονος ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, προέρχεται από τον δημόσιο τομέα, έχει αποφύγει τα σκάνδαλα και προβάλλει την εικόνα ενός συνετού, μετριοπαθούς και αποτελεσματικού κεντροδεξιού διαχειριστή.

Ευρύτερα γνωστός με το δεύτερο επώνυμό του, Φεϊχόο, σημείωσε διαδοχικές εκλογικές νίκες κατά τα 13 χρόνια διακυβέρνησης της Γαλικίας, της κυρίως αγροτικής περιφέρειας στη βορειοδυτική Ισπανία.

Παρά τη συγκριτικά χαμηλότερη ανάπτυξή της, η Γαλικία έχει μακρά παράδοση στην ανάδειξη ισχυρών πολιτικών προσωπικοτήτων, όπως ο δικτάτορας του 20ού αιώνα Φρανθίσκο Φράνκο και ο πρώην πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι, που κυβέρνησε από το 2011 έως το 2018, την τελευταία περίοδο του Λαϊκού Κόμματος στην εξουσία.

Οι βασικές πολιτικές θέσεις του Φεϊχόο περιλαμβάνουν:

Περιορισμό των κρατικών ρυθμίσεων.

Μείωση της φορολογίας.

Σταθερή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και ο Σάντσεθ.

Σε περίπτωση νίκης του, αναμένεται να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Έχοντας αναλάβει την ηγεσία του κόμματος πριν από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, απέτυχε τότε να εκτοπίσει τον Σάντσεθ. Τώρα καλείται να αξιοποιήσει την ευρεία υποστήριξη που διατηρεί έκτοτε το Λαϊκό Κόμμα.

Παρά το χαμηλών τόνων προφίλ του, που ενδέχεται να επισκιάζεται από τους αντιπάλους του, διαθέτει έναν αποτελεσματικό εκλογικό μηχανισμό, με ισχυρή παρουσία στη Μαδρίτη και σε πολλές αγροτικές επαρχίες.

Σαντιάγο Αμπασκάλ: Ο επίδοξος ρυθμιστής της Ακροδεξιάς

Με γενειάδα, στιβαρή σωματοδομή και κοστούμια κατά παραγγελία, ο 50χρονος Σαντιάγο Αμπασκάλ εκπέμπει την εικόνα του σκληρού άνδρα, εντασσόμενος στο διεθνές ρεύμα της λαϊκιστικής Δεξιάς. Η υποψηφιότητά του θα μπορούσε να εξασφαλίσει στον Φεϊχόο κυβερνητικό εταίρο.

Κατάγεται από τη Χώρα των Βάσκων και, όπως συνέβη με Ισπανούς πολιτικούς διαφορετικών ιδεολογικών κατευθύνσεων, η υπερεθνικιστική ιδεολογία του διαμορφώθηκε ως αντίδραση στη βία της αυτονομιστικής οργάνωσης ETA, η οποία διαλύθηκε το 2018.

Ξεκίνησε την πολιτική σταδιοδρομία του ως απλό μέλος του Λαϊκού Κόμματος, προτού αποχωρήσει μαζί με άλλα στελέχη, ιδρύοντας το Vox στα τέλη του 2013. Σύντομα ανέλαβε την ηγεσία του, διατηρώντας έκτοτε τον έλεγχο του κόμματος.

Ο Αμπασκάλ:

Υποστηρίζει ένθερμα το Ισραήλ και επικρίνει τη στάση της κυβέρνησης Σάντσεθ.

Επιδιώκει δραστικό περιορισμό των κρατικών ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις και μείωση των φόρων.

Δηλώνει θαυμαστής του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, γνωστού για το αλυσοπρίονό του.

Επιτίθεται σε προοδευτικές ιδέες, όπως ο φεμινισμός, και απορρίπτει την κλιματική αλλαγή.

Αποδίδει στη μετανάστευση τα προβλήματα ακρίβειας, χωρίς το Vox να εμφανίζεται ανοιχτά εχθρικό προς την ΕΕ, σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα.

Η Ακροδεξιά παραμένει εκτός κυβέρνησης στην Ισπανία από την αποκατάσταση της δημοκρατίας μετά τον θάνατο του Φράνκο το 1975.

Έπειτα από τις απώλειες εδρών το 2023, το Vox επιδιώκει εκλογική ανάκαμψη, ώστε να διεκδικήσει υπουργεία ως μικρότερος εταίρος μιας κυβέρνησης υπό τον Φεϊχόο.

Εκλογές στην Ισπανία: Ο ρόλος των μικρότερων κομμάτων

Οι δεξιοί ψηφοφόροι που θεωρούν υπερβολικά μετριοπαθές το Vox μπορούν να επιλέξουν το Se Acabó la Fiesta («Το πάρτι τελείωσε»), πολιτικό όχημα ακροδεξιού influencer.

Στην Αριστερά, οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις εμπόδισαν την ανασύσταση της εκλογικής συμμαχίας του 2023. Το Frente Amplio («Ευρύ Μέτωπο») και το Podemos («Μπορούμε») θα διεκδικήσουν τους πιο αριστερούς ψηφοφόρους, περιορίζοντας τις προοπτικές τους και τις πιθανότητες του Σάντσεθ για νέο κυβερνητικό συνασπισμό.

Καθοριστικό ρόλο, εφόσον το αποτέλεσμα είναι οριακό, ενδέχεται να διαδραματίσουν παραδοσιακά περιφερειακά κόμματα της Καταλονίας, της Χώρας των Βάσκων, της Γαλικίας και των Καναρίων Νήσων, που επιδιώκουν να επηρεάζουν τις πολιτικές και τη νομοθεσία προς όφελος των περιοχών τους.

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