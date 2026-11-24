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Δύσκολες ώρες βιώνει η Ελένη Ράντου, καθώς η αγαπημένη της μητέρα έφυγε από τη ζωή. Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε η ίδια η ηθοποιός μέσα από μια ανάρτησή της στα social media.

Δημοσιεύοντας μια παλιά φωτογραφία της μητέρας της στο πλευρό του πατέρα της, η ηθοποιός την αποχαιρέτησε με λόγια ιδιαίτερα συγκινητικά, εκφράζοντας την αγάπη της για εκείνη.

«Καλό ταξίδι αγαπημένη μου. Να δώσεις μια αγκαλιά και στο μπαμπά. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας; Θα σε θυμάμαι και θα σ’ αγαπώ ψυχή μου. Πέτα ψηλά τώρα», έγραψε στη λεζάντα.

«Δεν μπορώ να συμφιλιωθώ με την ασθένειά της»

Σημειώνεται ότι η Ελένη Ράντου είχε αναφερθεί σε συνεντεύξεις της στη μητέρα της και είχε γνωστοποιήσει μεταξύ άλλων ότι έπασχε από άνοια. Συγκεκριμένα, όπως είχε εξομολογηθεί, μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», τον Σεπτέμβριο του 2024, η ίδια που είχε αναλάβει τη φροντίδα της, δεν μπορούσε να συμφιλιωθεί με την ασθένεια αυτή.

«Είναι μια επικίνδυνη ασθένεια είναι αβάσταχτη. Έχεις έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις αν θα γυρίσει να πάρει να βάλει κάτι στο στόμα του το οποίο θα είναι θανατηφόρο. Μακάρι να ξεκινήσει μια κρατική μέριμνα για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στη θέση να φροντίζονται και ακινητοποιούνται. Δεν μπορώ με αυτό το πράγμα να συμφιλιωθώ. Αυτή η ασθένεια έχει πολλά στάδια. Μέχρι να συμφιλιωθείς με το ένα, έρχεται το επόμενο που είναι ακόμα χειρότερο. Ξέρεις τι έχω κάνει; Δουλεύω πάρα πολύ. Για να αποσπάσω την προσοχή μου. Είναι επτά χρόνια και ακόμα πηγαίνω και βλέποντας την κατάσταση λυγίζω…δεν… Και ψυχολογική υποστήριξη να έχω, είσαι αβοήθητος στα πρακτικά. Το να πάω διακοπές, παρότι μπορώ να έχω γυναίκες για φροντίδα πάντα υπάρχει κάτι που πρέπει ν α κάνεις εσύ. Κάθε Τρίτη εγώ πρέπει να είμαι πίσω» είχε πει.

Νωρίτερα την ίδια χρονιά, μιλώντας σε podcast της Μαρίας Μπακοδήμου, η Ελένη Ράντου είχε αναφερθεί στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ως ο φροντιστής της μητέρας της με τα λόγια της να συγκλονίζουν.

«Ο άνθρωπος που έχει αναλάβει τον φροντιστή πρέπει να έχει βοήθεια από ψυχολόγο για να ανταπεξέλθει. Το να μην σε θυμάται ο γονιός σου, σε χτυπάει τόσο πολύ που αποκλείεται να μην ταρακουνήσει το ψυχολογικό σου κομμάτι. Ο άνθρωπος είναι ζωντανός αλλά σαν να έχει φύγει. Στο σπίτι κάποια στιγμή επικρατούσε η απόλυτη τρέλα και με τις κοπέλες που ερχόντουσαν για φροντίδα αλλά και με εμάς. Η σύγχυση ήταν μεταδοτική, ειδικά όσο η μητέρα μου μιλούσε. Πολλά τραύματα όσα και αν τα συνειδητοποιήσεις, δεν σημαίνει ότι τα λύνεις κιόλας. Μετά από απίστευτη δουλειά που έχω κάνει με τον εαυτό μου δεν κατάφερα να αλλάξω, κατάφερα απλά να καταλάβω γιατί κάνω ό, τι κάνω. Προσπάθησα να γαληνέψω το τέρας μέσα μου. Το πρώτο σύμπτωμα της άνοιας είναι η έλλειψη συναισθημάτων. Τα συναισθήματα που γεννιούνται είναι πολύ επιθετικά. Η μητέρα μου είναι σε φάση που δεν μιλάει. Χρειάζεται τη φροντίδα ενός μωρού. Από όλη την οικογένεια, φροντιστής θα γίνει ο ένας. Είσαι τόσο εξαρτημένος από τον άρρωστο άνθρωπο, όσο είναι και εκείνος από εσένα. Υπήρξαν πολλές στιγμές που πήρα προσωπικά και πληγώθηκα με το γεγονός ότι φρόντιζα την μητέρα μου, αλλά δεν έπαιρνα αγάπη λόγω του ότι με την ασθένεια δεν μπορεί να νιώσει τίποτα από όλα αυτά. Πάω κάθε μέρα στην μητέρα μου γιατί έχω έναν τρόμο ότι αν αφήσω μέρες, δεν θα με γνωρίζει καθόλου. Παλεύεις με τα δικά σου φαντάσματα όταν έχεις έναν άνθρωπο με άνοια. Μαθαίνεις να δίνεις εντελώς ανιδιοτελώς, που το κάνεις μια φορά για το παιδί σου και μετά για τον γονιό σου» είχε πει, ενώ σε άλλο σημείο, είχε αναφερθεί στις μεγάλες συναισθηματικές προκλήσεις που αντιμετώπιζε στο πλευρό της άρρωστης μητέρας της.

«Πολλές φορές μπαίνω μέσα και βλέπω το βλέμμα της να είναι εχθρικό και φεύγω κομμάτια. Δυσκολεύομαι να το διαχειριστώ όλο αυτό. Συνεχώς μιλάω στον εαυτό μου και του τονίζω τι πρέπει να κάνω. Είναι δύσκολο να πιστέψεις ότι είναι ένας άνθρωπος άρρωστος και όχι η μητέρα σου. Οι ενοχές που είχα για να πάει η μητέρα μου σε ειδικό χώρο που θα έχει παρακολούθησε, ήταν εξοντωτικές, γιατί στο σπίτι μου ένιωθα ότι έχω τον έλεγχο. Υπέστη εγκεφαλικό και χρειαζόταν νοσοκομειακή υποστήριξη. Οι άνθρωποι φεύγουν από κοντά μας στα δύσκολα. Τώρα που η μητέρα μου είναι σε δύσκολη κατάσταση, δεν θέλω να φύγω από το πλευρό της. Μου αρέσει που δεν εγκαταλείπω τη μάχη, σε μια μάχη που είναι χαμένα. Όταν θα φύγει από τη ζωή η μητέρα μου, μπορεί και να υπάρχει φρικτή λύτρωση, παρόλα αυτά ποτέ μου δεν έχω ευχηθεί να φύγει για να λυτρωθεί. Το ότι ακόμα πηγαίνω εκεί, την βλέπω και την ακουμπάω, δεν μπορώ να το αλλάξω. Αυτό συμβαίνει εδώ και έξι χρόνια περίπου. Αν η μητέρα μου ζητούσε να την αποσυνδέσω, θα της έλεγα να απευθυνθεί αλλού, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Κανείς δεν είναι έτοιμος για τον θάνατο. Αν μεγαλώνοντας νοσούσα και εγώ με άνοια, θα ήθελα η κόρη μου να έχει την ίδια αντιμετώπιση που έχω και εγώ με την μητέρα μου. Δεν με τιμάει αυτό που λέω, αλλά θα το ήθελα. Δεν θα ήθελα να με εγκαταλείψουν» είχε πει.

«Δημιούργησα παράσταση για να συμφιλιωθώ με το τέλος της μητέρας μου, αλλά δεν τα έχω καταφέρει»

Μάλιστα, η Ελένη Ράντου είχε αποκαλύψει ότι «Το πάρτι της ζωής μου» ήταν μια παράσταση που γεννήθηκε μέσα από την προσωπική εμπειρία της ηθοποιού με την άνοια της μητέρας της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Τετ α Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος, η ηθοποιός είχε εξομολογηθεί ότι ο μεγαλύτερος φόβος της ήταν αν θα μπορούσε να συνεχίσει να ερμηνεύει το έργο μετά τον θάνατο της μητέρας της.

«Φοβάμαι ότι όταν κλείσει ο κύκλος και της μαμάς και του έργου, εγώ εκεί θα καταρρεύσω. Τη δημιούργησα για να συμφιλιωθώ με το τέλος της μητέρας μου, αλλά δεν τα έχω καταφέρει. Όσο πλησιάζει, καταρρακώνομαι περισσότερο» είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων.

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