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Σε μπούμερανγκ εξελίχθηκε το περιβόητο βίντεο του πρωθυπουργού, όπου, εξαγγέλλοντας το επίδομα των συνταξιούχων, τους παρότρυνε να αγοράσουν το ηλεκτρονικό παιχνίδι GTA 6, το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες άνω των 18 ετών, καθώς το συγκεκριμένο παιχνίδι περιλαμβάνει βίαιο περιεχόμενο, όπως σεξουαλική βία και κλοπές αυτοκινήτων.

Και προφανώς την ευθύνη γι’ αυτό το φιάσκο φέρει το επικοινωνιακό επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε πολιτικό επίπεδο, ωστόσο, η κυβέρνηση βρέθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, αφού ο πρωθυπουργός δέχθηκε επίθεση σε δύο επίπεδα.

Κατ’ αρχάς, του ασκήθηκε κριτική γιατί παρότρυνε τους ηλικιωμένους να αγοράσουν ένα ακατάλληλο για ανηλίκους παιχνίδι για τα εγγόνια τους, ενώ την ίδια στιγμή δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σχολίαζαν ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό ο επικεφαλής της κυβέρνησης να διαφημίζει με τέτοιο τρόπο το επίδομα των 400 ευρώ που έδωσε στους συνταξιούχους, ενώ δεν έχει κάνει τίποτα για την αποκατάσταση της 13ης σύνταξης.

Οι αντιδράσεις για το παιχνίδι και η οργή των συνταξιούχων

Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο βίντεο είχε τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που περίμεναν στην κυβέρνηση, αφού στην πραγματικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρότρυνε τους παππούδες και τις γιαγιάδες να αγοράσουν ένα ακατάλληλο για ανηλίκους και βίαιο παιχνίδι για τα εγγόνια τους.

Με δεδομένο ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με τα παιδιά ευαισθητοποιεί τους πολίτες, οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν πολλές.

Παράλληλα, το βίντεο εξόργισε και τους συνταξιούχους, οι οποίοι εδώ και χρόνια διαμαρτύρονται γιατί, παρά το γεγονός ότι η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, οι συντάξεις δεν επανέρχονται στα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ δεν έχει αποκατασταθεί ούτε η 13η σύνταξη.

Η αντεπίθεση Μαρινάκη και η αναφορά στα «ενήλικα εγγόνια»

Με δεδομένο ότι ο πρώτος που αντέδρασε ήταν ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε με σφοδρότητα στον πρώην πρωθυπουργό, υπερασπιζόμενος το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη και λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός είχε στο μυαλό του… τα ενήλικα εγγόνια.

Ταυτόχρονα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για υποκρισία, καθώς, όπως υποστήριξε, «στο παρελθόν στην καλύτερη περίπτωση, έχει κλείσει τα μάτια του ή έχει νομιμοποιήσει δια της πλαγίας οδού την οργή, εντός πολλών εισαγωγικών, των παιδιών που βγαίνουν στους δρόμους και τα σπάνε;».

Ακολουθώντας, μάλιστα, τη λογική «πετάω την μπάλα στην εξέδρα», ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι «Λίγες εβδομάδες πριν, στέλεχος του κυρίου Τσίπρα από τη νεολαία του κόμματός του, εκ μεταγραφής από το παλιό του κόμμα, ευχόταν και στα δικά μας, βλέποντας τις εικόνες καταστροφών στη Γαλλία. Αυτοί θα παραδώσουν μαθήματα για το πώς πρέπει να χειριστούμε τα ζητήματα της νέας γενιάς; Αυτοί που παρέδωσαν την ανεργία των νέων σε ποσοστά ρεκόρ, στο 36-37%, και τώρα έχει μειωθεί στο μισό;», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Κατηγόρησε ακόμα τον Αλέξη Τσίπρα για «θράσος» όταν αναφέρεται στους συνταξιούχους και επέμεινε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αποκαταστήσει τις αδικίες της διακυβέρνησης 2015-2019 και έδωσε το επίδομα των 400 ευρώ.

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