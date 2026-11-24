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Κατακρεουργηθήκαμε από μια δεκαετή κρίση, υπομείναμε μνημόνια που «δεν θα περνούσαν» και θυσιάσαμε τα πάντα στον βωμό μιας αμφίβολης σωτηρίας, μόνο και μόνο για να μας βουτήξουν ξανά στον βούρκο της ακρίβειας, της αισχροκέρδειας και του πληθωρισμού της απληστίας. Ενώ η κυβέρνηση θριαμβολογεΙ για τους δείκτες της ανάπτυξης, ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος και συνταξιούχος έχει βυθιστεί σε απόγνωση από υψηλές τιμές που καθιστούν τα βασικά αγαθά είδη πολυτελείας. Ανάπτυξη 2,3%, ιδιωτική κατανάλωση 1,5%, δημόσια κατανάλωση 1,4%, επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 7,9% λέει ο προϋπολογισμός του 2027 που συνέταξε η κυβέρνηση. Οι αντίστοιχες εκτιμήσεις της Κομισιόν είναι άλλες, με ανάπτυξη 1,5%, ιδιωτική κατανάλωση 1,3%, δημόσια κατανάλωση 0,5%, επενδύσεις 2,5%, παραγωγικότητα της εργασίας 1,5% έναντι 1,3% για το 2026 και 1,9% έναντι 1,1%.

Είναι περίεργο, άξιο μελέτης, εμείς, οι υποτιθέμενοι νικητές της μετα μνημονιακής εποχής, είμαστε τώρα οι πιο εξαθλιωμένοι. Ο πληθωρισμός σπάει ρεκόρ, οι εταιρείες ενέργειας και τα σούπερ μάρκετ απολαμβάνουν κέρδη ρεκόρ, την ώρα που οι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν το ρεύμα ή να αγοράσουν τα ψώνια τους. Και τι κάνει η κυβέρνηση; Σφυρίζει αδιάφορα, εφαρμόζει «καλάθια» που απλώς καμουφλάρουν την τραγική κατάσταση και προσφέρει υποσχέσεις. Πώς γίνεται οι πολυεθνικές να θησαυρίζουν σε μια πτωχευμένη χώρα και οι πολίτες να φτωχαίνουν με μισθούς που δεν φτάνουν για τα απαραίτητα;

Το γεγονός ότι οι Έλληνες καταναλωτές αναγκάζονται να πληρώνουν υψηλότερες τιμές για προϊόντα που είναι φθηνότερα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απόδειξη της κυβερνητικής ανοχής, αν όχι της συνενοχής, στην επιχειρηματική εκμετάλλευση. Φαίνεται ότι είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε δέσμιοι αυτών που εκμεταλλεύονται την εξάρτησή μας. Αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα μιας άρρωστης οικονομίας και μιας διεφθαρμένης αγοράς που πριμοδοτεί την απληστία έναντι της αξιοπρέπειας.

Η κυβέρνηση, μέσω των πολιτικών της, αποφεύγει το πραγματικό πρόβλημα. Αντί να επιβάλει πραγματικούς ελέγχους και να τιμωρήσει τους κερδοσκόπους, προτιμά να μεταθέτει την ευθύνη και να διατηρεί μια αυταπάτη «δημοσιονομικής πειθαρχίας». Το καλάθι του νοικοκυριού, αντί να προστατεύει, απλώς έχει μειώσει τις ποσότητες στις ίδιες ή υψηλότερες τιμές.

Είναι καιρός να καταλάβουμε ότι τα χρήματα που συλλέγονται από τον αυξημένο ΦΠΑ και τους φόρους στο καύσιμο και την ενέργεια δεν μεταφράζονται σε ανακούφιση για τον πολίτη, αλλά σε άσκοπες δαπάνες και πολιτικές επιδοτήσεων που αφήνουν το κύριο πρόβλημα ανέγγιχτο.

Οι προσεχείς εκλογές είναι η τελευταία μας ελπίδα. Είναι καιρός να απορρίψουμε αυτήν την αδράνεια και να απαιτήσουμε πολιτικές που θα αντιμετωπίσουν τη ρίζα της αισχροκέρδειας και θα προστατεύσουν τους πολίτες. Απαιτούμε μία κυβέρνηση που θα παρέμβει για να εμποδίσει τις εταιρείες από το να απολαμβάνουν κέρδη σε βάρος της επιβίωσής μας. Απαιτούμε ένα μέλλον όπου οι βασικές ανάγκες δεν θα είναι πολυτέλειες. Ούτε ένα βήμα πίσω, δεν πάει άλλο. Το παιχνίδι της αισχροκέρδειας πρέπει να τελειώσει.

*Πολιτική και οικονομική αναλύτρια

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