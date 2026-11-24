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Με την Εφορία να ανεβάζει στροφές και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να ετοιμάζονται για νέο κύκλο ελέγχων, ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 έχει ήδη υπολογίσει πόσα χρήματα περιμένει να εισπράξει από πρόστιμα και προσαυξήσεις. Ο λογαριασμός φτάνει τα 1,235 δισ. ευρώ, με σχεδόν οκτώ στα δέκα ευρώ να προέρχονται από φορολογικές παραβάσεις. Και ενώ η κυβέρνηση προβάλλει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής ως βασική προτεραιότητα, τα πρόστιμα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο βάρος στις προβλέψεις των κρατικών εσόδων.

Το ποσό που αναγράφεται στον νέο προϋπολογισμό είναι αυξημένο κατά 104 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2026, δηλαδή περίπου 9,2%. Με άλλα λόγια, το Δημόσιο περιμένει ότι την επόμενη χρονιά θα εισπράξει περισσότερα χρήματα από πολίτες και επιχειρήσεις που παραβαίνουν τη φορολογική, τελωνειακή και λοιπή νομοθεσία ή καθυστερούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της πίτας αφορά τη φορολογία. Συγκεκριμένα, από φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προβλέπονται έσοδα 962 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 77,9% του συνόλου και είναι αυξημένο κατά περισσότερο από 10% συγκριτικά με τις αντίστοιχες προβλέψεις για το 2026.

Πρόκειται για κυρώσεις που συνδέονται με αποκρύψεις εισοδημάτων, παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις προς την Εφορία, αλλά και πρόσθετες επιβαρύνσεις για καθυστερημένη εξόφληση φόρων.

Από πού περιμένει χρήματα το Δημόσιο

Ο προϋπολογισμός περιγράφει με αρκετή λεπτομέρεια τις πηγές από τις οποίες θα προέλθουν τα 1,235 δισ. ευρώ. Πέρα από τα 962 εκατ. ευρώ των φορολογικών προστίμων και προσαυξήσεων, προβλέπονται άλλα 28 εκατ. ευρώ από τελωνειακές παραβάσεις, υποθέσεις λαθρεμπορίου και σχετικές επιβαρύνσεις.

Επιπλέον, 56 εκατ. ευρώ αναμένονται από καταλογισμούς που πραγματοποιούν δημόσιες υπηρεσίες ύστερα από ελεγκτικές ή διοικητικές διαδικασίες, ενώ 189 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα προέλθουν από διάφορα άλλα πρόστιμα και χρηματικές ποινές.

Ο κατάλογος είναι μακρύς και αφορά σχεδόν κάθε πλευρά της οικονομικής δραστηριότητας. Από χρηματικές ποινές που επιβάλλουν τα ποινικά δικαστήρια αναμένονται 20 εκατ. ευρώ, από παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 11 εκατ. ευρώ και από λιμενικές παραβάσεις άλλα 8 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό ποσό, ύψους 41 εκατ. ευρώ, προβλέπεται από προσαυξήσεις λόγω καθυστερημένης εξόφλησης μη φορολογικών οφειλών. Ακόμη και τα αυθαίρετα έχουν τη δική τους θέση στον κατάλογο, με αναμενόμενες εισπράξεις 4 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 6 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα προέλθουν από παραβάσεις που αφορούν τις υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης σε κτίρια.

Στα παραπάνω προστίθενται 75 εκατ. ευρώ από διάφορες άλλες κατηγορίες προστίμων και χρηματικών ποινών.

Η εικόνα είναι ενδεικτική του εύρους των κυρώσεων που επιβάλλονται στην οικονομία. Από τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής μέχρι μικρότερες διοικητικές παραβάσεις, σχεδόν κάθε παράβαση έχει το δικό της οικονομικό αποτύπωμα στον κρατικό προϋπολογισμό.

Περισσότεροι έλεγχοι, μεγαλύτερες εισπράξεις

Για να επιτευχθούν οι στόχοι, η ΑΑΔΕ ενισχύει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και αξιοποιεί ολοένα περισσότερο τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης των συναλλαγών.

Η διασταύρωση οικονομικών δεδομένων, ο εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων και οι στοχευμένοι έλεγχοι σε δραστηριότητες με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής αποτελούν βασικά εργαλεία της προσπάθειας.

Άλλωστε, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοσιονομική σημασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το 2026 οι εισπράξεις που αποδίδονται στις παρεμβάσεις κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 2,7 δισ. ευρώ.

Πρόκειται, βεβαίως, για διαφορετικό μέγεθος από τα έσοδα των προστίμων, καθώς περιλαμβάνει ευρύτερα φορολογικά οφέλη από την ενίσχυση της συμμόρφωσης και τον περιορισμό της παραοικονομίας.

Το ερώτημα, ωστόσο, που προκύπτει από τον νέο προϋπολογισμό είναι ενδιαφέρον: όσο αυξάνεται η αποτελεσματικότητα των ελέγχων και περιορίζεται η φοροδιαφυγή, δεν θα έπρεπε σταδιακά να μειώνεται και η ανάγκη επιβολής προστίμων;

Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. Περισσότεροι έλεγχοι μπορούν, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να αποκαλύπτουν περισσότερες παραβάσεις και να οδηγούν σε υψηλότερες εισπράξεις. Σε βάθος χρόνου, όμως, η πραγματική επιτυχία της φορολογικής πολιτικής δεν μπορεί να μετριέται αποκλειστικά με το ύψος των κυρώσεων.

Γιατί άλλο πράγμα είναι να εισπράττει το Δημόσιο περισσότερα επειδή εντοπίζει τη φοροδιαφυγή και άλλο να αντιμετωπίζει τα πρόστιμα ως σταθερή πηγή ενίσχυσης των εσόδων του.

Και κάπου εδώ βρίσκεται η βασική αντίφαση: ο προϋπολογισμός προβλέπει ολοένα μεγαλύτερες εισπράξεις από παραβάσεις, την ίδια στιγμή που ο διακηρυγμένος στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι να περιορίσει αυτές ακριβώς τις παραβάσεις.

Το πραγματικό ζητούμενο για το 2027 δεν θα είναι μόνο αν η ΑΑΔΕ καταφέρει να εισπράξει τα 1,235 δισ. ευρώ που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό, αλλά αν οι έλεγχοι θα οδηγήσουν σε ουσιαστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής, δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και μεγαλύτερη συμμόρφωση χωρίς την ανάγκη διαρκώς υψηλότερων προστίμων.

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