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Είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έχει δεχθεί πολλές φορές κριτική για τα… αγγλικά του και είπε να το εκμεταλλευτεί και ο ίδιος κάνοντας χιούμορ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Μεσόβουνο Εορδαίας, στη δυτική Μακεδονία ο Αλέξης Τσίπρας, συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής όταν επισκέφθηκε το χωριό και το μνημείο του Ολοκαυτώματος.





Όταν ένας κάτοικος χρησιμοποίησε τη λέξη «καόμαστε», ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να του την επαναλάβει και στη συνέχεια αυτοσαρκάστηκε για τις γνώσεις του στα αγγλικά.



«Θα μου πάρει λίγο χρόνο να μάθω τα ποντιακά, ίσως λίγο περισσότερο απ’ ό,τι έμαθα αγγλικά», είπε.



«Θα σε κάνω φροντιστήριο. Μην αγχώνεσαι» του απάντησε ο κάτοικος της περιοχής.

Και κάπως έτσι λύθηκε και το ζήτημα των… μαθημάτων ποντιακών για τον πρώην πρωθυπουργό.

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