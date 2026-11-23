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Το Μνημείο του Ολοκαυτώματος Μεσοβούνου, όπου κατέθεσε λουλούδια, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, επισκέφθηκε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε τόσο στη βαριά ιστορική κληρονομιά του χωριού, που υπέστη τη ναζιστική θηριωδία, όσο και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Δυτική Μακεδονία.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της υπεράσπισης της δημοκρατίας, τονίζοντας πως το μέτωπο απέναντι στον φασισμό πρέπει να παραμένει διαρκές. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να προσπαθήσει να παραστεί στην επέτειο μνήμης του χωριού.

«Και στις μέρες μας, που το αυγό του φιδιού εκκολάπτεται ξανά και έχουμε και στον τόπο μας κάποιους να υπόσχονται ένα καλύτερο μέλλον, αλλά ως υπερασπιστές αυτών που έκαναν τις θηριωδίες εναντίον του ελληνικού λαού και να παριστάνουν και τους πατριώτες, έχουμε ευθύνη όλοι οι δημοκράτες όλοι οι πραγματικά πατριώτες να σταθούμε όρθιο», είπε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ είχε διάλογο με τον πρόεδρο και έναν πολίτη του χωριού, τον οποίο «ανέβασε» στα προσωπικά του προφίλ, στα social media.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Αλ. Τσίπρας: Πρόεδρε, να σου πω ότι στεκόμαστε με πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Το χωριό σας πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος και νομίζω ότι και η παρουσία μου σήμερα σηματοδοτεί ότι η ιστορική μνήμη είναι μία υποχρέωση, όχι για να τιμάμε μόνο το χθες, αλλά για να σχεδιάζουμε το αύριο. Διότι αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία του τόπου, δεν μπορούμε να πάμε μακριά. Και στις μέρες μας, που το αυγό του φιδιού εκκολάπτεται ξανά και έχουμε και στον τόπο μας κάποιους να υπόσχονται ένα καλύτερο μέλλον, αλλά ως υπερασπιστές αυτών που έκαναν τις θηριωδίες εναντίον του ελληνικού λαού και να παριστάνουν και τους πατριώτες, έχουμε ευθύνη όλοι οι δημοκράτες όλοι οι πραγματικά πατριώτες να σταθούμε όρθιοι. Να θυμηθούμε τις μεγάλες στιγμές αυτού του τόπου που ήταν στιγμές υπεράσπισης της ελευθερίας αλλά και της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Και το μέτωπο απέναντι στον φασισμό πρέπει να είναι διαρκές και άσβεστο στο πέρασμα του χρόνου. Θα ανταποκριθώ στην πρόσκλησή σας, θα προσπαθήσω να παραστώ, στην επέτειο. Τις υποσχέσεις εδώ στο τεμέτερον τις κρατάμε.

Πολίτης: Εσείς τις κρατάτε κι αυτό είναι προς τιμήν σας.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στα προβλήματα της αγροτικής παραγωγής και στην ανάγκη ενίσχυσης του παραγωγικού τομέα της χώρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε κρίσιμη τη στήριξη των αγροτών, της μεταποίησης και της βιομηχανικής πολιτικής, συνδέοντας την παραγωγική ανασυγκρότηση με την αλλαγή κατεύθυνσης της ελληνικής οικονομίας.

Αλ. Τσίπρας: Και να πω και το εξής, το θέμα που έθιξες, το θέμα της αγροτικής παραγωγής, είναι κρίσιμο και για το δικό σας τόπο, αλλά είναι κρίσιμο και για τη χώρα, διότι αυτή η χώρα έχει πάψει να παράγει. Και νομίζω ότι αυτό που συζητάμε αυτές τις μέρες είναι αν θα συνεχίσει να έχει νόημα η παραγωγή στον τόπο ή θα σταματήσουν οι αγρότες και οι παραγωγοί και καλλιεργητές να παράγουν και θα γίνουν όλοι υπάλληλοι και σερβιτόροι. Είναι υπαρξιακής σημασίας το ζήτημα, η στήριξη της αγροτικής παραγωγής αλλά και της μεταποίησης της βιομηχανικής πολιτικής είναι κομβικό θέμα, αν θέλουμε η χώρα να αλλάξει κατεύθυνση. Από αυτά πρέπει να ξεκινήσουμε. Έρχομαι σε μια περιοχή που έχει υποστεί τρομακτικό πλήγμα. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά η Δυτική Μακεδονία τα είπε ωραία χθες τα ποντιακά.

Πολίτης: Καόμαστε.

Αλ.Τσίπρας: Πώς το είπες; Καόμαστε. Θα μου πάρει λίγο χρόνο να μάθω τα ποντιακά, ίσως λίγο περισσότερο απ ότι έμαθα αγγλικά

Πολίτης: Θα σε κάνω φροντιστήριο. Μην αγχώνεσαι.

Αλ.Τσίπρας: Λοιπόν. Κοιτάξτε, η Δυτική Μακεδονία έχει χάσει από το 2010 και μετά το 50% του πλούτου της. Είναι τραγικό. Ούτε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπέστη τέτοια βύθιση, τέτοια καθίζηση. Άρα, αν δεν στηρίξουμε την αγροτική παραγωγή και αν δεν έχουμε ένα σχέδιο σοβαρό για την μετάβαση από τη λιγνιτική εποχή και δεν στηρίξουμε τους ανθρώπους που πλήρωσαν βαρύ τίμημα όλα τα προηγούμενα χρόνια για να είμαστε εμείς στην Αθήνα, να ανοίγουμε τον διακόπτη και να έχουμε ρεύμα, τότε νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνονται ολοένα και χειρότερα. Και πρέπει αυτό να σταματήσει. Και θέλω να μιλήσω σήμερα και με εσάς και με τους ανθρώπους εδώ της περιοχής…

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