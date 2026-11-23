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Στην Α΄ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας παραδοθηκε το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα, Δευτέρα (23/11).

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε βιολογικό υλικό που είχε συλλεχθεί κατά τη νεκροψία-νεκροτομή του καλλιτέχνη, από το εργαστήριο της Α΄ Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων δεν αναφέρονται στην ανακοίνωση, ενώ για την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής διερεύνησης εκκρεμούν τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων.

Μόλις ολοκληρωθούν και οι ιστολογικές εξετάσεις, οι αρμόδιοι ιατροδικαστές θα συντάξουν την τελική ιατροδικαστική έκθεση, στην οποία θα προσδιορίζεται η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα ευρήματα των εξετάσεων και την επιστημονική αξιολόγησή τους, με βάση το σύνολο των διαθέσιμων ιατροδικαστικών και εργαστηριακών δεδομένων.

Η ανακοίνωση της Α΄ Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας

«Η Α΄ Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σήμερα 23 Νοεμβρίου 2026, ότι παρέλαβε το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν επί του βιολογικού υλικού που συνελέγη κατά την νεκροψία-νεκροτομή του Γεώργιου Μαζωνάκη. Οι τοξικολογικές εξετάσεις διενεργήθηκαν στο Τμήμα Εργαστηρίου της Α΄ Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Μετά την ολοκλήρωση και των ιστολογικών εξετάσεων, θα συνταχθεί από τους αρμόδιους ιατροδικαστές η τελική ιατροδικαστική έκθεση, στην οποία θα περιλαμβάνονται η αναλυτική καταγραφή των ευρημάτων, η επιστημονική αξιολόγησή τους και ο προσδιορισμός της αιτίας θανάτου του εκλιπόντος καλλιτέχνη βάσει του συνόλου των διαθέσιμων ιατροδικαστικών και εργαστηριακών δεδομένων».

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