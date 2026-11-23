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Στο τετράωρο 10.00 με 14.00 της Τετάρτης έχει προγραμματίσει να κάνει στάση εργασίας η ΠΟΣΠΕΡΤ συμμετέχοντας στην πανεργατική πανελλαδική κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ.

«Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ και συνολικά στον χώρο των ΜΜΕ βιώνουμε καθημερινά τις συνέπειες μιας παρατεταμένης κρίσης που εξανεμίζει το εισόδημά μας. Οι συνεχείς ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης και το δυσβάσταχτο κόστος στέγασης – με τα ενοίκια να έχουν φτάσει σε απαγορευτικά επίπεδα για τα νέα ζευγάρια, τις οικογένειες και τους φοιτητές – καθιστούν την επιβίωση καθημερινό αγώνα», αναφέρει η ΠΟΣΠΕΡΤ στην ανακοίνωση για την κινητοποιήση της στα ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ σημειώνοντας ότι, εκπροσωπώντας τους εργαζόμενους του ραδιοτηλεοπτικού κλάδου διεκδικεί:

Άμεση έξοδο από το Ενιαίο Μισθολόγιο και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου μας.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ώστε να αποκατασταθεί ένα δίκαιο και αξιοπρεπές εισόδημα.

Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην ΕΡΤ, για να καλυφθούν τα τεράστια οργανικά κενά και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και ο δημόσιος χαρακτήρας της Ραδιοτηλεόρασης.

Πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας όλων των συναδέλφων, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στις ειδικότητες που εργάζονται υπό αντίξοες και επιβαρυντικές συνθήκες.

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