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Το συγκρότημα κατοικιών του Γουίλ Σμιθ, αξίας 42 εκατομμυρίων δολαρίων, στην Καλαμπάσας της Καλιφόρνια, τυλίχτηκε στις φλόγες το πρωί της Δευτέρας.

Μια κλήση έγινε γύρω στα μεσάνυχτα σχετικά με μια κατοικία στο οικόπεδο των 150 στρεμμάτων που είχε πιάσει φωτιά.

Η πυρκαγιά έχει έκτοτε σβήσει, επιβεβαίωσε το τμήμα του σερίφη του Λος Άντζελες στην Page Six.

Will Smith and Jada Pinkett Smith: Blaze erupts at actors’ $42 million estate. 🎥: Backgrid https://t.co/2iLd1n5VsT — TMZ (@TMZ) November 23, 2026

Πλάνα δείχνουν ομάδες έκτακτης ανάγκης στο σημείο, με φώτα να αναβοσβήνουν στο σκοτάδι και σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από την κατοικία.

Πολλά οχήματα φάνηκαν να εισέρχονται στο ακίνητο της οδού Cold Canyon Road από την μπροστινή πύλη.

Το τεράστιο σπίτι του ηθοποιού και της Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ είχε ανακαινιστεί στο παρελθόν μετά από μια άλλη πυρκαγιά το 2021.

Παρόλο που η οικογένεια του Γουίλ φέρεται να αναγκάστηκε να εκκενώσει την περιοχή κατά τη διάρκεια της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Πάλισεϊντς τον Ιανουάριο του 2025, ο ίδιος δεν σχολίασε ποτέ την κατάσταση.

Η κατασκευή της κατοικίας του ίδιου και της Τζέιντα, η οποία διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και 13 μπάνια, ολοκληρώθηκε το 2010.

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