Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συγγνώμη από την οικογένειά της «για θέματα του παρελθόντος» ζήτησε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Λίγη ώρα μετά τη δημοσίευσή της, ωστόσο, τη διέγραψε.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η τραγουδίστρια δημοσίευσε στο προφίλ της μια εικόνα που φέρεται πως δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία απεικονίζονται δύο γάτες να πίνουν τσάι στο Λονδίνο, φορώντας ροζ και μπεζ ζακέτες και ασορτί μικρές τσάντες.

Στη λεζάντα η 44χρονη Σπίαρς απευθύνθηκε σε συγγενείς της, χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα, και απολογήθηκε επειδή επανέφερε στην επιφάνεια «ζητήματα του παρελθόντος», ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν έχει συζητήσει «πρόσωπο με πρόσωπο» μαζί τους για αυτά.

«Είμαι τόσο ευλογημένη που έχω μια τόσο όμορφη οικογένεια. Λυπάμαι πάρα πολύ που έφερα ξανά στην επιφάνεια ζητήματα του παρελθόντος, αλλά νομίζω ότι το έκανα επειδή συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να προστατεύσω την καρδιά μου… έτσι αγαπώ και όταν σας αγαπώ, σας αγαπώ πραγματικά» έγραψε.

«Το πείσμα μου είναι παιδαριώδες και ντροπιαστικό. Σκεπτόμενη το παρελθόν, προφανώς είμαι άνθρωπος και μπορεί πράγματι να υπάρχει κάτι σε όσα είπα, από ψυχολογικής άποψης. Όπως και να έχει, συγγνώμη από την οικογένειά μου που επανέφερα αυτές τις αναμνήσεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί τους πρόσωπο με πρόσωπο γι’ αυτά… ειλικρινά, επειδή απλώς μου λείπουν σαν τρελή!!! Και λυπάμαι πολύ!!!» ανέφερε, επίσης.

Σημειώνεται ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για την απομάκρυνσή της από την οικογένειά της, τον 74χρονο πατέρα της, Τζέιμι Σπίαρς, τη μητέρα της, Λιν Σπίαρς, και την αδελφή της, Τζέιμι Λιν Σπίαρς, ενώ αναφορές είχε κάνει και στα απομνημονεύματά της, «The Woman in Me», που κυκλοφόρησαν το 2023.

Το 2008, είχε επιβληθεί στην τραγουδίστρια δικαστική συμπαράσταση υπό την εποπτεία του πατέρα της και ενός δικηγόρου, ενώ τον Ιούνιο του 2021 εξομολογήθηκε πως δεν ήταν ευτυχισμένη και αποφάσισε να οδηγηθεί στα δικαστήρια προκειμένου να αλλάξει την απόφαση ενώπιον του δικαστηρίου

«Έχω πει ψέματα και έχω πει σε όλο τον κόσμο ότι είμαι εντάξει και ευτυχισμένη. Δεν είμαι ευτυχισμένη. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είμαι σε κατάθλιψη. Κλαίω κάθε μέρα» είχε δηλώσει.

Ο Τζέιμι Σπίαρς απομακρύνθηκε από τον ρόλο του δικαστικού συμπαραστάτη της περιουσίας της Μπρίτνεϊ τον Σεπτέμβριο του 2021, αφού ο δικηγόρος της τραγουδίστριας ζήτησε από το δικαστήριο την αναστολή του. Η δικαστική συμπαράσταση τερματίστηκε οριστικά τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Διαβάστε επίσης:

Αθηνά Οικονομάκου: «Παλαιότερα, παρουσίαζα μια πιο τέλεια εικόνα του εαυτού μου – Δεν άφηνα να φανούν όλες οι πλευρές μου»

Ξανά μπαμπάς στα 63 του ο Κουέντιν Ταραντίνο

Miss Universe: Εντυπωσίασε η Ελληνίδα υποψήφια – Ποια είναι η 24χρονη που εκπροσωπεί τη χώρα μας στον διεθνή διαγωνισμό ομορφιάς (Videos/Photos)