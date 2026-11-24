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Σημαντικές επενδύσεις, χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και πρόσθετη ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη μπορεί να εξασφαλίσει η Ελλάδα μέσα από τη δημιουργία Κόμβων Ψηφιακής Τεχνολογίας (Digital Hubs). Σύμφωνα με νέα μελέτη της Deloitte, η ανάπτυξη των συγκεκριμένων δομών εκτιμάται ότι μπορεί να προσελκύσει ξένες επενδύσεις άνω των 1,35 δισ. ευρώ, να δημιουργήσει περίπου 21.000 θέσεις εργασίας και να ενισχύσει τις εξαγωγές ψηφιακών υπηρεσιών κατά 567 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο digital economy forum 2026, στο πλαίσιο μελέτης που εκπόνησε η Deloitte για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), με τίτλο «Η Ελλάδα ως κόμβος ψηφιακής τεχνολογίας». Η ανάλυση αναδεικνύει τις δυνατότητες της χώρας να αποκτήσει ισχυρότερη θέση στον διεθνή τεχνολογικό χάρτη, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Deloitte, η ανάπτυξη των ψηφιακών κόμβων μπορεί να προσφέρει σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη, καθώς δεν περιορίζεται στη λειτουργία νέων τεχνολογικών επιχειρήσεων, αλλά επεκτείνεται στην απασχόληση, στις επενδύσεις και στην παραγωγή ψηφιακών υπηρεσιών με εξαγωγικό προσανατολισμό. Η οικονομική επίδραση των κόμβων για το 2031 υπολογίζεται σε 1,12% του ΑΕΠ, ενώ στον ίδιο τον κλάδο ΤΠΕ η αντίστοιχη επίδραση εκτιμάται σε 11,19%. Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, κατά την περίοδο πλήρους ωρίμανσης των επενδύσεων, από το 2031 έως το 2033, το μέσο ετήσιο όφελος εκτιμάται σε 1,15% του ΑΕΠ και 10,61% για τον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας.

Οι προβλέψεις αυτές αναδεικνύουν τη δυνατότητα των ψηφιακών κόμβων να αποτελέσουν έναν πρόσθετο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθούν οι αναγκαίες επενδύσεις και θα αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα εμπόδια.

Τεχνητή Νοημοσύνη, Δημόσιο και Υγεία

Η μελέτη εντοπίζει τρεις τομείς στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει τις προϋποθέσεις να αναπτύξει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο στη διεθνή αγορά ψηφιακών υπηρεσιών.

Πρώτος είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), με εφαρμογές που μπορούν να αξιοποιηθούν από επιχειρήσεις και οργανισμούς διαφορετικών κλάδων.

(AI), με εφαρμογές που μπορούν να αξιοποιηθούν από επιχειρήσεις και οργανισμούς διαφορετικών κλάδων. Δεύτερος είναι η ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για τη Δημόσια Διοίκηση (GovTech), ένας τομέας στον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία μέσα από την υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.

για τη Δημόσια Διοίκηση (GovTech), ένας τομέας στον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία μέσα από την υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού. Τρίτος είναι ο τομέας της ψηφιακής υγείας και της φαρμακευτικής τεχνολογίας (HealthTech), όπου η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Για την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων προτείνεται η δημιουργία ενιαίου εθνικού προγράμματος ανάπτυξης ψηφιακών κόμβων, με έμφαση στην προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, στη σύσταση επενδυτικού fund και στη χρηματοδοτική στήριξη εθνικών και τοπικών δομών.

Η γραφειοκρατία παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο

Παρά τις θετικές προοπτικές, η μελέτη καταγράφει σημαντικές αδυναμίες που περιορίζουν την ανάπτυξη του κλάδου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 82% των επιχειρήσεων θεωρεί τη γραφειοκρατία βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την πραγματοποίηση επενδύσεων και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

Στα προβλήματα προστίθενται το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η φορολογική επιβάρυνση, το μικρό μέγεθος και ο κατακερματισμός των επιχειρήσεων, καθώς και η περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια ανάπτυξης.

Παράλληλα, καταγράφονται ελλείψεις σε έμπειρα και ανώτερα στελέχη, δυσκολίες στην προσέλκυση εξειδικευμένων εργαζομένων από το εξωτερικό και απουσία συντονισμένης διεθνούς προβολής της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού στον τομέα της τεχνολογίας. Οι παράγοντες αυτοί αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που καταγράφει η μελέτη.

Η επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο Νίκος Χριστοδούλου, Partner και Technology & Transformation Leader της Deloitte Ελλάδος, επισήμανε ότι ο κλάδος ΤΠΕ εξελίχθηκε την τελευταία πενταετία σε έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Όπως ανέφερε, η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δημιουργεί την ανάγκη αξιοποίησης της τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε μέσω των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, με στόχο τη δημιουργία ψηφιακών κόμβων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Γιώτα Παπαρίδου, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει επιχειρήσεις, ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία για να εξελιχθεί σε διεθνή κόμβο ψηφιακής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την ίδια, καθοριστικό παράγοντα για την αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας αποτελεί η ταχύτητα λήψης αποφάσεων, η ύπαρξη ολοκληρωμένης στρατηγικής και η αποφασιστικότητα στην υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων. Το βασικό ζητούμενο για την επόμενη περίοδο είναι η μετατροπή των θετικών εκτιμήσεων σε πραγματικές επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας, ώστε η ελληνική αγορά ψηφιακής τεχνολογίας να διευρύνει τη διεθνή παρουσία της και να ενισχύσει τη συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη.

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