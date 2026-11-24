Takeaways by to pontiki AI Περισσότεροι από 700.000 Ρώσοι στρατιώτες εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με νέα ανάλυση που βασίζεται σε δεδομένα ρωσικών κρατικών υπηρεσιών.

Τα εξόριστα ρωσικά μέσα ενημέρωσης Meduza και Mediazona άντλησαν τα στοιχεία από πληροφορίες που απέκτησαν ομάδες χάκερ, οι οποίες εισέβαλαν σε συστήματα της ρωσικής κρατικής στατιστικής υπηρεσίας.

Η νέα εκτίμηση για τις απώλειες είναι σημαντικά υψηλότερη από προηγούμενους υπολογισμούς, ενώ το Κρεμλίνο επιλέγει να αποκρύπτει αυτές τις πληροφορίες από τη ρωσική κοινωνία.

Παρά τις υψηλές απώλειες, η Ρωσία συνεχίζει τη στρατολόγηση νέων δυνάμεων μέσω οικονομικών κινήτρων, αν και ειδικοί εκτιμούν ότι η τακτική αυτή δεν βελτιώνει τη θέση της στο πεδίο της μάχης.

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Περισσότεροι από 700.000 Ρώσοι στρατιώτες εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με νέα ανάλυση, που αναδεικνύει το τεράστιο ανθρώπινο κόστος που εμφανίζεται διατεθειμένος να αποδεχθεί ο Βλαντίμιρ Πούτιν για την επίτευξη των πολεμικών του στόχων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, τη νέα εκτίμηση πραγματοποίησαν τα εξόριστα ρωσικά μέσα ενημέρωσης Meduza και Mediazona, αξιοποιώντας μεγάλο όγκο δεδομένων που απέκτησαν δύο ομάδες χάκερ οι οποίες υποστηρίζουν την Ουκρανία.

Πρόκειται για τις ομάδες Cyber Partisans της Λευκορωσίας και Silent Crow, οι οποίες απέσπασαν στοιχεία από τη ρωσική κρατική στατιστική υπηρεσία (Rosstat) και τα παρέδωσαν σε μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες εβδομάδες.

Η νέα εκτίμηση είναι σημαντικά υψηλότερη από προηγούμενους υπολογισμούς για τις ρωσικές απώλειες. Το Κρεμλίνο έχει αποκρύψει τις σχετικές πληροφορίες από τη ρωσική κοινωνία, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες να έχουν περιορισμένη εικόνα για την έκταση των απωλειών στο μέτωπο.

Ο Πούτιν διεξάγει εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας κατά της Ουκρανίας, χωρίς να φαίνεται διατεθειμένος να τον τερματίσει σύντομα. Μέσω ενός συνδυασμού καταστολής, λογοκρισίας και προπαγάνδας, έχει περιορίσει τη διάδοση κρίσιμων πληροφοριών στο εσωτερικό της Ρωσίας, μετριάζοντας την κοινωνική δυσαρέσκεια για το υψηλό κόστος του πολέμου.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τι αποκαλύπτουν τα απόρρητα ρωσικά δεδομένα

Εδώ και χρόνια, τα Meduza και Mediazona καταγράφουν τους θανάτους Ρώσων στρατιωτών, αναλύοντας κυρίως αρχεία κληρονομικών υποθέσεων και αναγγελίες θανάτων.

Η κυβερνοεπίθεση έδωσε στα δύο μέσα πρόσβαση σε σημαντικές νέες πηγές πληροφοριών, μεταξύ των οποίων:

Δεδομένα από το ρωσικό ληξιαρχικό μητρώο.

Στοιχεία από το κρατικό σύστημα ανταλλαγής δεδομένων.

Τα συγκεκριμένα συστήματα τροφοδοτούν τη Rosstat με ανωνυμοποιημένες πληροφορίες για την κατάρτιση των εθνικών στατιστικών.

Με βάση τα νέα δεδομένα, τα δύο μέσα εντόπισαν τουλάχιστον 490.000 θανάτους στρατιωτών που είχαν καταγραφεί από τις ρωσικές κρατικές υπηρεσίες έως τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, οι θάνατοι καταχωρίζονται συχνά στα κυβερνητικά συστήματα με μεγάλη καθυστέρηση. Ενδεικτικά, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τους περισσότερους θανάτους του 2026, καθώς και πολλούς από εκείνους του 2025.

Χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους στατιστικής προβολής, τα δύο μέσα υπολόγισαν ποιος θα ήταν ο αριθμός των νεκρών εάν τα αρχεία ήταν πλήρως ενημερωμένα και περιλάμβαναν όσους καταγράφονται ως αγνοούμενοι, αλλά κατά πάσα πιθανότητα έχουν σκοτωθεί.

Η ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία πιθανότατα έχει χάσει περισσότερους από 700.000 στρατιώτες, αριθμός σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τις εκτιμήσεις που είχαν δημοσιεύσει τα δύο μέσα νωρίτερα μέσα στο 2026.

Στην ανάλυση δεν περιλαμβάνεται εκτίμηση για τον αριθμό των τραυματιών.

Οι New York Times διευκρινίζουν ότι δεν έχουν επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τα δεδομένα ή την ανάλυση, επισημαίνοντας ότι η ακριβής καταμέτρηση των νεκρών κατά τη διάρκεια πολέμων είναι εξαιρετικά δύσκολη, με τους ιστορικούς να διαφωνούν συχνά για τον αριθμό των απωλειών ακόμη και χρόνια μετά τη λήξη μιας σύγκρουσης.

Η στρατολόγηση στη Ρωσία και οι εκτιμήσεις για το μέτωπο

Ο Μάικλ Κόφμαν, ανώτερος ερευνητής στο Ίδρυμα Κάρνεγκι για τη Διεθνή Ειρήνη, ανέφερε ότι, παρότι η Ρωσία χάνει περισσότερους στρατιώτες από όσους στρατολογεί, η Μόσχα εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά στρατολόγησης περίπου 409.000 στρατιωτών εντός του 2026.

Οι ρωσικές αρχές συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντικά οικονομικά κίνητρα στους νεοσύλλεκτους.

Σύμφωνα με τον Κόφμαν, ο ρυθμός στρατολόγησης επιτρέπει στη Ρωσία να αντέχει τις απώλειες και να συνεχίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις, πιθανότατα όμως δεν επαρκεί για τη βελτίωση της θέσης της στο πεδίο της μάχης.

Μακροπρόθεσμα, το Κρεμλίνο ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με έλλειψη επαρκών δυνάμεων πεζικού για επιθετικές επιχειρήσεις.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι, εάν η Ρωσία δεν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τις στρατιωτικές της δυνάμεις, θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει «φθίνουσα απόδοση, χωρίς προοπτική βελτίωσης».

Οι εκτιμήσεις για τις ουκρανικές απώλειες

Σχετικά περιορισμένες παραμένουν οι αξιόπιστες πληροφορίες που είναι δημοσίως διαθέσιμες για τις απώλειες της Ουκρανίας.

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η Ρωσία έχει χάσει πολύ περισσότερους στρατιώτες από την Ουκρανία, καθώς οι στρατοί που επιχειρούν να προελάσουν υφίστανται σχεδόν πάντοτε σημαντικά μεγαλύτερες απώλειες.

Παράλληλα, η Ρωσία έχει εφαρμόσει τακτικές οι οποίες, σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, έχουν αυξήσει τις απώλειές της στο πεδίο της μάχης.

Οι διαθέσιμες εκτιμήσεις για τις ουκρανικές απώλειες αναφέρουν:

150.000 νεκρούς Ουκρανούς μαχητές έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) στην Ουάσιγκτον.

έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) στην Ουάσιγκτον. Πολύ περισσότερους από 200.000 νεκρούς και αγνοούμενους Ουκρανούς στρατιώτες, σύμφωνα με τους ιστότοπους Lostarmour.info και UALosses.org, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από έλλειψη διαφάνειας και καταγράφουν δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες για τους ουκρανικούς θανάτους.

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