Δολοφονία στη Γλυφάδα: Μέλος οπαδικού συνδέσμου και άνθρωπος του «Θαμνάκια» ο νεκρός

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον 52χρονο Ν.Γ. που βρέθηκε νεκρός λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα πίσω από το Γκολφ Γλυφάδας, στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη.

Αρχικά, την Αστυνομία κάλεσε ένας περίοικος που αντιλήφθηκε τον άνδρα πεσμένο δίπλα από την μηχανή του, νομίζοντας πως επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Μάλιστα, στο σημείο έφτασαν πρώτοι άνδρες της Τροχαίας, οι οποίοι διαπίστωσαν πως δίπλα από τον νεκρό -που είχε εμφανές τραύμα στο κεφάλι– υπήρχαν οκτώ κάλυκες, εξ ου και κλήθηκε η Ασφάλεια.

Σύντομα ο χώρος αποκλείστηκε και ανέλαβαν τις έρευνες οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, ενώ στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο εγκληματολογικών ερευνών. Το θύμα που ταυτοποιήθηκε είχε δεχτεί πυροβολισμούς στο σώμα και το κεφάλι.

Οι αστυνομικοί εικάζουν πως ο δράστης ή οι δράστες τον παρακολουθούσαν και του είχαν στήσει καρτέρι την στιγμή που πήγαινε στη δουλειά του. Όλες οι βολές που δέχτηκε ήταν με όπλο των 9 mm και ήταν από πίσω, κάνοντας τους αστυνομικούς να πιστεύουν πως πιθανόν οι δράστες τον προσέγγισαν με μοτοσικλέτα και τον πυροβόλησαν από πίσω.

Σημειώνεται πως, το θύμα παρείχε προστασία σε νυχτερινό κέντρο της Παραλιακής και αυτό ήταν το καθημερινό δρομολόγιό του.

Tο θύμα είχε πλούσιο ποινικό ιστορικό αφού ήταν στην ομάδα της μαφιόζικης οργάνωσης του Γ. Μοσχούρη, γνωστού και ως «Θαμνάκια» που δολοφονήθηκε με εντολή της Ρωσόφωνης μαφίας του Έντικ, στο Χαλάνδρι, τον Απρίλιο του 2025. Διατηρούσε, δε, επαφές με την ομάδα του Κ. Ασημακόπουλου, γνωστού με το ψευδώνυμο “Μαύρος” ή “Γύφτος”, που δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 στην Ηλιούπολη.

Ο 52χρονος είχε συλληφθεί μάλιστα το 2015, ως μέλος της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας. Σύχναζε και εργαζόταν σε δύο πολύ γνωστά νυχτερινά κέντρα της Παραλιακής.

Ο ίδιος είχε και άλλες δραστηριότητες όμως. Ήταν οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού και το 2018 στο ΟΑΚΑ είχε πυροβολήσει και τραυματίσει έναν άλλον οπαδό της ίδιας ομάδας. Το 2022 είχε πυροβολήσει, σε άλλο επεισόδιο, στη Λ. Αλεξάνδρας έξω από τα γραφεία συνδέσμου του ΠΑΟ έναν επίσης άλλον οπαδό της ίδιας ομάδας, περιστατικό για το οποίο είχε σχηματιστεί δικογραφία και είχε συλληφθεί.

Η πιο πρόσφατη περιπέτειά του με τον νόμο ήταν το 2024 που είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία και ήταν έξω με περιοριστικούς όρους.

Οι Αρχές πιστεύουν πως ο τρόπος εκτέλεσής του παραπέμπει περισσότερο σε μαφιόζικου τύπου ξεκαθάρισμα και προς τα εκεί στρέφονται κυρίως οι έρευνες. Άλλωστε, φαίνεται πως είχε προστριβές με αντίπαλες συμμορίες και με άτομα από την Αλβανική Μαφία.

Μοιραία, επειδή είχε πολλές προστριβές και πολλούς εχθρούς η έρευνα στην παρούσα, αρχική φάση, είναι ανοιχτή προς πολλά σενάρια. Από τους αστυνομικούς της ΔΑΟΕ συλλέγεται βιντεοληπτικό υλικό από τη γύρω περιοχή που θα μπορούσε να οδηγήσει στα ίχνη των δραστών, ενώ θα ληφθούν και καταθέσεις από την σύντροφό του και άτομα του περιβάλλοντός του.

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