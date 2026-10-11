Το τέλος (;) των περιφερειακών πανεπιστημίων: Οι 3+1 λόγοι που απειλούν να ερημώσουν δεκάδες σχολές

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Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την ελληνική περιφέρεια βρίσκεται πλέον μέσα στα πανεπιστήμιά της. Ή, για την ακρίβεια, στις ολοένα περισσότερες άδειες θέσεις των αμφιθεάτρων τους. Η προοπτική να συρρικνωθούν δραματικά δεκάδες πανεπιστημιακά τμήματα, ακόμη και να οδηγηθούν σε κατάργηση, δεν αποτελεί πλέον ένα μακρινό σενάριο, αλλά μια απειλή που αποκτά συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Τέσσερις παράγοντες δημιουργούν έναν εξαιρετικά επικίνδυνο συνδυασμό: η στεγαστική κρίση, η λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η δημογραφική συρρίκνωση και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Τα στοιχεία των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026 αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Περίπου 10.000 πανεπιστημιακές θέσεις παρέμειναν κενές, πολλές από αυτές σε περιφερειακά ιδρύματα. Και αυτός ο αριθμός δεν περιλαμβάνει όσους πέτυχαν σε κάποια σχολή, αλλά τελικά δεν εγγράφηκαν ή δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους.

Πρόκειται για μια δεύτερη, λιγότερο ορατή αιμορραγία, για την οποία απαιτούνται αναλυτικά στοιχεία από το υπουργείο Παιδείας.

Τα ενοίκια που διώχνουν τους φοιτητές και η νέα αγορά των ιδιωτικών ΑΕΙ

Η πρώτη μεγάλη απειλή προέρχεται από το κόστος σπουδών. Η δωρεάν δημόσια εκπαίδευση αποδεικνύεται στην πράξη εξαιρετικά ακριβή όταν προϋποθέτει τη μετακίνηση ενός νέου σε άλλη πόλη.

Ενοίκιο, λογαριασμοί, διατροφή και μετακινήσεις μπορούν να απαιτούν εκατοντάδες ευρώ κάθε μήνα, ποσά που πολλές οικογένειες αδυνατούν πλέον να διαθέσουν.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τη χρόνια ανεπάρκεια των φοιτητικών εστιών. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζονται στο σχετικό δημοσίευμα, οι διαθέσιμες κλίνες στα δημόσια ΑΕΙ είναι περίπου 7.525, καλύπτοντας ένα πολύ μικρό μέρος των πραγματικών αναγκών.

Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει νέες φοιτητικές εστίες μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ωστόσο οι σχεδιασμοί αυτοί δεν απαντούν στις άμεσες ανάγκες των σημερινών φοιτητών.

Έτσι, διαμορφώνεται μια εξαιρετικά ανησυχητική πραγματικότητα: Νέοι που έχουν πετύχει στις Πανελλαδικές αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την προοπτική φοίτησης σε περιφερειακό πανεπιστήμιο, επειδή οι οικογένειές τους δεν μπορούν να πληρώσουν το κόστος διαβίωσης.

Την ίδια στιγμή, η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα πίεσης.

Η δημιουργία νέων πανεπιστημιακών επιλογών, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω τη ζήτηση για περιφερειακά δημόσια ιδρύματα. Ιδιαίτερα για οικογένειες που κατοικούν στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, το δίλημμα αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά: να χρηματοδοτήσουν πολυετείς σπουδές σε άλλη πόλη ή να επιλέξουν ένα μη κρατικό ίδρυμα κοντά στο σπίτι τους.

Βεβαίως, τα δίδακτρα των ιδιωτικών ιδρυμάτων δεν είναι αμελητέα και δεν υπάρχει ακόμη επαρκής τεκμηρίωση για το πόσους φοιτητές αποσπούν από την περιφέρεια. Ωστόσο, η δημιουργία μιας νέας εκπαιδευτικής αγοράς χωρίς παράλληλο, ουσιαστικό σχέδιο ενίσχυσης των περιφερειακών δημόσιων πανεπιστημίων δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τις κυβερνητικές προτεραιότητες.

Η δημογραφική κατάρρευση και η ΕΒΕ που αφήνει άδεια αμφιθέατρα

Ο τρίτος παράγοντας είναι ίσως ο πιο αμείλικτος, καθώς αφορά το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Οι γεννήσεις μειώνονται επί χρόνια και οι συνέπειες αρχίζουν να μεταφέρονται σταδιακά από τα σχολεία στα πανεπιστήμια.

Η Καθημερινή καταγράφει μια ιδιαίτερα ανησυχητική πρόβλεψη: από περίπου 63.600 εισακτέους σήμερα, ο αριθμός ενδέχεται να περιοριστεί στις 40.000-45.000 έως το 2030 και ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Πρόκειται για εκτίμηση και όχι για βέβαιη εξέλιξη, αλλά αποτυπώνει την κλίμακα της επερχόμενης δημογραφικής πίεσης.

Με απλά λόγια, η Ελλάδα κινδυνεύει να διαθέτει περισσότερες πανεπιστημιακές θέσεις από τους νέους που θα μπορούν ή θα επιθυμούν να τις καταλάβουν.

Σε αυτή την πραγματικότητα προστίθεται ο τέταρτος παράγοντας, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Η ΕΒΕ, που θεσπίστηκε το 2021, περιορίζει τον αριθμό των υποψηφίων που μπορούν να εισαχθούν στα πανεπιστήμια, ακόμη και όταν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Η κυβέρνηση την υπερασπίζεται ως εργαλείο διασφάλισης ενός ελάχιστου ακαδημαϊκού επιπέδου. Ωστόσο, η εφαρμογή της έχει οδηγήσει σε χιλιάδες κενές θέσεις, χωρίς να έχει προηγηθεί μια ολοκληρωμένη πολιτική αναβάθμισης των τμημάτων που πλήττονται περισσότερο.

Το παράδοξο είναι προφανές: το κράτος χρηματοδοτεί πανεπιστημιακές υποδομές, εργαστήρια και διδακτικό προσωπικό, αλλά ταυτόχρονα εφαρμόζει ένα σύστημα που αφήνει σημαντικό μέρος της διαθέσιμης εκπαιδευτικής δυναμικότητας αναξιοποίητο.

Πανεπιστήμια χωρίς φοιτητές, πόλεις χωρίς μέλλον;

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στην εκπαίδευση.

Για δεκάδες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, τα πανεπιστήμια αποτελούν βασικούς πυλώνες οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Η παρουσία χιλιάδων φοιτητών στηρίζει επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας, υπηρεσίες και την τοπική αγορά κατοικίας.

Η συρρίκνωση των πανεπιστημίων απειλεί να επιταχύνει την ερήμωση περιοχών που ήδη δοκιμάζονται από τη γήρανση και τη φυγή των νέων.

Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε η μηχανική διατήρηση κάθε τμήματος ούτε η εύκολη λύση των συγχωνεύσεων και των λουκέτων.

Απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο με ουσιαστική φοιτητική στέγη, ενίσχυση της χρηματοδότησης, αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, σύνδεση των ιδρυμάτων με τις αναπτυξιακές ανάγκες κάθε περιοχής και επανεξέταση των συνεπειών της ΕΒΕ.

Πάνω απ’ όλα, χρειάζεται να αντιμετωπιστεί η ανώτατη εκπαίδευση ως δημόσιο αγαθό και όχι αποκλειστικά με όρους προσφοράς και ζήτησης.

Διαφορετικά, η χώρα κινδυνεύει να αποκτήσει έναν πανεπιστημιακό χάρτη δύο ταχυτήτων: ισχυρά ιδρύματα στα μεγάλα αστικά κέντρα και μια περιφέρεια που θα βλέπει τις σχολές της να αδειάζουν, προτού αρχίσουν να κλείνουν.

Και τότε το πρόβλημα δεν θα είναι απλώς εκπαιδευτικό. Θα αφορά την ίδια τη δυνατότητα της ελληνικής περιφέρειας να έχει μέλλον.

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