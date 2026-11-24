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Στους διεθνείς αγώνες ιππασίας επέστρεψε η Αθηνά Ωνάση, ύστερα από τρία χρόνια απουσίας. Η «χρυσή κληρονόμος» συμμετείχε σε τουρνουά στην Ιταλία, έχοντας πλέον στη διάθεσή της δύο νέα άλογα.

Την επιστροφή της παρουσίασε την Τρίτη, 24/11, η εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη συμμετοχή της. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η Αθηνά Ωνάση έλαβε μέρος σε έξι αγώνες, με καλύτερη επίδοση την έκτη θέση.

Τα δύο άλογα με τα οποία επέστρεψε στους αγώνες

Το τουρνουά διεξήχθη από τις 22 έως τις 24 Οκτωβρίου 2026. Η προηγούμενη αγωνιστική παρουσία της Αθηνάς Ωνάση είχε καταγραφεί στην Ισπανία, πριν από τρία χρόνια.

Για τα άλογα που επέλεξε αυτή τη φορά μίλησε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης: «Το καινούργιο άλογο λέγεται Coronet Lady. Η καλύτερη θέση που πήρε είναι η έκτη, όμως είναι δύο καινούργια άλογα. Το ένα είναι 9 ετών, έχει μέλλον μπροστά. Η Cossinelle, που έχει πάρει και τίτλους, δεν πήγε πολύ καλά σε αυτό το τουρνουά. Πάντως η ίδια δείχνει ότι με αυτά τα δύο άλογα θα κατεβαίνει πλέον στους αγώνες. Απομένει να δούμε αν η Ελληνίδα αμαζόνα θα πάρει και κάποια μετάλλια όπως έχει συνηθίσει στο παρελθόν. Δείχνει όμως να επιστρέφει σε αυτό που αγαπά πιο πολύ από όλα».

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