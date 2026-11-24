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Ο Λίαμ Γκάλαχερ απάντησε στους Fontaines DC που του αφιέρωσαν το τραγούδι τους «I Love You» κατά τη διάρκεια της συναυλίας τους στο Μάντσεστερ το Σαββατοκύριακο.

Το ιρλανδικό συγκρότημα έπαιξε στο AO Arena της πόλης το Σάββατο (21 Νοεμβρίου) και κατά τη διάρκεια του encore τους, ο frontman Grian Chatten αναφέρθηκε στον τραγουδιστή των Oasis στη μέση του κομματιού.

«Αυτό το κομμάτι είναι για τον Λίαμ Γκάλαχερ», είπε στο πλήθος, προτού ξεκινήσει το πολιτικά φορτισμένο μεσαίο μέρος του τραγουδιού.

Όταν ένας θαυμαστής ρώτησε στη συνέχεια τον Γκάλαχερ στο X αν γνώριζε την αφιέρωση, εκείνος απάντησε αστειευόμενος: «Προφανώς, ήταν το καλύτερο κομμάτι της συναυλίας».

@liamgallagher @highflyingliv Liam did you see Grian of Fontaines dedicated one of their songs to you last night? November 22, 2026

Το κομμάτι, το οποίο περιλαμβάνεται στο τρίτο άλμπουμ των Fontaines, το «Skinty Fia» του 2022, χαρακτηρίστηκε από τον Chatten κατά την κυκλοφορία του ως «το πρώτο εμφανώς πολιτικό τραγούδι που έχουμε γράψει», αναφερόμενο στα αντικρουόμενα συναισθήματά του για το πολιτικό κλίμα της Ιρλανδίας και την προσωπική του επιτυχία.

Η αφιέρωση έγινε λίγες εβδομάδες αφότου ο Γκάλαχερ απέρριψε την προοπτική οι Fontaines να ανοίξουν για τους Oasis στην επερχόμενη περιοδεία τους ‘Live ’27’, λέγοντας σε έναν θαυμαστή ότι το συγκρότημα «δεν ήταν αρκετά καλό».

Το beef μεταξύ του Γκάλαχερ και του συγκροτήματος από το Δουβλίνο χρονολογείται από το 2024, όταν ο κιθαρίστας Carlos O’Connell είπε ότι «δεν έδινε δεκάρα» για την επανένωση των Oasis κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Studio Brussel.

Ο μπασίστας Conor Deegan III πρόσθεσε: «Νιώθω σαν να έχουμε παγιδευτεί στην τελευταία εποχή – όπως τη δεκαετία του ’10 – και σε κάτι τόσο νοσταλγικό που ξεχνάμε να δημιουργούμε καινούργια πράγματα».

«Νιώθω ότι αυτό που θέλαμε να κάνουμε με αυτόν τον δίσκο [το Romance] ήταν να κοιτάξουμε στο μέλλον και να δημιουργήσουμε νέα πράγματα… Οπότε, το να επανενωθούν οι Oasis αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά ενοχλητικό για εμάς».

Στη συνέχεια, ο Γκάλαχερ απάντησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Γ@@@ αυτούς τους μικρούς σιχαμερούς τύπους, έχω δει καλύτερα ντυμένους ROADIES» και συγκρίνοντας το συγκρότημα με τους «άθλιους EMF».

Ο Chatten, ωστόσο, κράτησε αποστάσεις από τα σχόλια των συναδέλφων του εκείνη την εποχή, σχολιάζοντας σε μια ανάρτηση

του NME στο Instagram: «Λατρεύω τους Oasis. Αυτή δεν είναι η προσωπική μου άποψη».

Ωστόσο, η συναυλία των Fontaines στο Μάντσεστερ κέρδισε την έγκριση του πρώην ντράμερ των Smiths, Mike Joyce, ο οποίος έγραψε στο Instagram : «Οι Fontaines είναι η καλύτερη μπάντα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Κάθε μέλος της μπάντας είναι απαραίτητο για τον ήχο τους. Όλα λειτουργούν τέλεια. Ασταμάτητοι».

Οι Fontaines βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε περιοδεία για την προώθηση του πέμπτου άλμπουμ τους , Dopamine Chamber , το οποίο έλαβε πέντε αστέρια από το NME, χαρακτηρίζοντάς το ως “ένα εξαιρετικό άλμπουμ για εξαιρετικές εποχές”.

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