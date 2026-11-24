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Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (24/11), στις 17:39 στην δυτική Τουρκία. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο, το επίκεντρο ήταν ανατολικά από το Μποντρούμ και περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Ρόδου.

Το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

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