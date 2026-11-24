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Μια συνέντευξη με έντονο ιστορικό, θρησκευτικό και γεωπολιτικό περιεχόμενο, στην οποία ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιχειρεί να περιγράψει τη Ρωσία όχι απλώς ως ένα ισχυρό κράτος, αλλά ως μια ξεχωριστή πολιτισμική και πνευματική οντότητα, με βαθιές ρίζες στην Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, στη βυζαντινή κληρονομιά και στην ιστορική αποστολή της.

Στη συνομιλία του με τον σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα, στο πλαίσιο του κινηματογραφικού του εγχειρήματος Our Baptism – The Patriarch, η οποία δόθηκε ολόκληρη σε δημοσιότητα, ο Ρώσος πρόεδρος αναπτύσσει μια ευρύτερη αντίληψη για τη θέση της Ρωσίας στον σύγχρονο κόσμο. Η συζήτηση ξεπερνά τα όρια μιας απλής αναφοράς στη θρησκεία και μετατρέπεται σε μια πολιτική και ιδεολογική αφήγηση για τη σχέση Εκκλησίας και κράτους, την ταυτότητα των λαών, την ιστορική συνέχεια της Ρωσίας, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αντιπαράθεση με τη Δύση.

Στον πυρήνα της τοποθέτησής του βρίσκεται η ιδέα ότι η Ρωσία αποτελεί τον ιστορικό φορέα μιας ιδιαίτερης χριστιανικής παράδοσης, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν περιορίζεται στα σύνορα της χώρας, αλλά έχει ευρύτερη οικουμενική διάσταση.

Η θεωρία της «Τρίτης Ρώμης» και η διεκδίκηση της πνευματικής κληρονομιάς του Βυζαντίου

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης είναι η αναφορά του Πούτιν στη θεωρία της «Μόσχας ως Τρίτης Ρώμης». Πρόκειται για μια ιστορική και θεολογικοπολιτική αντίληψη που διαμορφώθηκε στη ρωσική θρησκευτική σκέψη μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453.

Putin:



Moscow is the Third Rome. There will be no fourth.



Russian civilization can become a kind of ark on which all those who believe in Christ can find salvation. pic.twitter.com/h2ILD7vZbv — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026

Σύμφωνα με αυτήν την αντίληψη, η πνευματική κληρονομιά της χριστιανικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας πέρασε από την αρχαία Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη και, μετά την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, βρήκε στη Μόσχα έναν νέο ιστορικό φορέα.

Η χαρακτηριστική διατύπωση «Δύο Ρώμες έπεσαν, η τρίτη στέκει και τέταρτη δεν θα υπάρξει» αποδίδει ακριβώς αυτήν τη συμβολική αντίληψη.

Ο Πούτιν δεν περιορίζεται, ωστόσο, σε μια ιστορική αναδρομή. Συνδέει ευθέως αυτήν την παράδοση με τον σημερινό ρόλο της Ρωσίας, παρουσιάζοντάς την ως θεματοφύλακα της ορθόδοξης πίστης και των παραδοσιακών αξιών.

Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τον ορθόδοξο κόσμο, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ιστορικής και πνευματικής κληρονομιάς της Κωνσταντινούπολης, αλλά και της θέσης που διεκδικεί η Μόσχα στο σύγχρονο εκκλησιαστικό περιβάλλον, στέλνοντας μήνυμα προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Η Ουκρανία, η θεωρία του «διαίρει και βασίλευε» και η ιστορική αντιπαράθεση με τη Δύση

Το ουκρανικό ζήτημα καταλαμβάνει ένα από τα μεγαλύτερα και πολιτικά πιο φορτισμένα τμήματα της συνέντευξης. Ο Πούτιν επαναφέρει τη θέση του ότι Ρώσοι και Ουκρανοί αποτελούν ιστορικά έναν ενιαίο λαό, ο οποίος οδηγήθηκε σε σύγκρουση εξαιτίας εξωτερικών παρεμβάσεων και γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

Επικαλείται τη λατινική φράση «Divide et impera» – «Διαίρει και βασίλευε», υποστηρίζοντας ότι αυτή η λογική εφαρμόστηκε διαχρονικά απέναντι στη Ρωσία, κάθε φορά που η χώρα αποκτούσε ισχύ και διεθνή επιρροή.

Στο ιστορικό αφήγημά του εντάσσει την εισβολή του Ναπολέοντα, τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη ναζιστική εισβολή κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά την ερμηνεία του, πίσω από αυτές τις συγκρούσεις βρίσκονταν πρωτίστως γεωπολιτικά συμφέροντα και η επιδίωξη περιορισμού της ρωσικής ισχύος, ενώ οι ιδεολογικές διαφορές είχαν δευτερεύουσα σημασία.

Στη συνέχεια συνδέει αυτήν την ιστορική ανάγνωση με τη σημερινή σύγκρουση στην Ουκρανία. Υποστηρίζει ότι οι εξωτερικές δυνάμεις που στηρίζουν το Κίεβο δεν ενεργούν προς όφελος του ουκρανικού λαού, αλλά επιδιώκουν, κατά τη δική του εκτίμηση, να αποδυναμώσουν τη Ρωσία και να διατηρήσουν την περιοχή κατακερματισμένη.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην ιστορική διαμόρφωση της ουκρανικής ταυτότητας, στην περίοδο κατά την οποία τμήματα των εδαφών της σημερινής Ουκρανίας βρέθηκαν υπό πολωνική και λιθουανική κυριαρχία, καθώς και στην πολιτική πολωνοποίησης που, όπως υποστηρίζει, επηρέασε τη γλώσσα και την εθνική συνείδηση των πληθυσμών.

Η ουσία του μηνύματός του προς τους Ουκρανούς είναι ότι θεωρεί πως το μέλλον τους συνδέεται με την επαναπροσέγγιση με τη Ρωσία. Μάλιστα, απευθυνόμενος στους Ουκρανούς στρατιώτες, τους καλεί να περάσουν στη ρωσική πλευρά, την οποία χαρακτηρίζει κοινή πλευρά και «σωστή πλευρά της Ιστορίας».

Εδώ βρίσκεται και μία από τις σημαντικότερες πολιτικές αντιφάσεις που αναδεικνύει η συνέντευξη: ο Πούτιν δηλώνει ότι δεν αναφέρεται κατ’ ανάγκην στη δημιουργία ενός ενιαίου κράτους Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά ταυτόχρονα προβάλλει την ιδέα μιας κοινής ιστορικής, πολιτισμικής και πνευματικής ταυτότητας.

Η αναφορά στη ναζιστική Γερμανία και η σύνδεσή της με τη σημερινή αντιπαράθεση με τη Δύση εντάσσονται σε αυτήν την ιστορική επιχειρηματολογία. Πάντως, στη συγκεκριμένη συνέντευξη ο Πούτιν δεν χαρακτηρίζει συλλήβδην τη σημερινή Δύση ναζιστική. Επικαλείται τη ναζιστική εισβολή ως ιστορικό παράδειγμα εξωτερικής απειλής και υποστηρίζει ότι η σημερινή δυτική πολιτική απέναντι στη Ρωσία ακολουθεί, κατά την άποψή του, τη λογική της αποδυνάμωσης και του διαμελισμού της.

Χριστιανισμός και σοσιαλισμός: Η αναζήτηση μιας κοινής πνευματικής και κοινωνικής βάσης

Ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο της συζήτησης είναι η αναφορά του Πούτιν στη σχέση χριστιανισμού και σοσιαλισμού.

Σε μια συνομιλία που επικεντρώνεται στην Ορθοδοξία, ο Ρώσος πρόεδρος επιχειρεί να συνδέσει τη σοσιαλιστική ιδέα με τις χριστιανικές αρχές της αδελφοσύνης, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Putin:



What is the difference between Russian civilization and civilizations such as the Chinese or Indian civilizations? You know, I think about this constantly.



And this is the conclusion I have reached: Russian civilization has never brought anyone under its control. pic.twitter.com/BmlyUeG8GR — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026

Υποστηρίζει ότι η σοσιαλιστική ιδέα είχε τεράστια απήχηση διεθνώς μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή εξέφραζε ένα συλλογικό όραμα για μια κοινωνία βασισμένη στην ισότητα και στην αλληλοϋποστήριξη.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, ο σοσιαλισμός στα πρώτα του στάδια διέθετε μια μορφή κοινωνικής και ιδεολογικής ενότητας, την οποία παρομοιάζει με τη χριστιανική αντίληψη περί αδελφοσύνης.

Δεν παραλείπει, όμως, να αναγνωρίσει ότι αυτή η ιδέα αργότερα εκφυλίστηκε σε καταστολή, διώξεις, στρατόπεδα συγκέντρωσης και περιορισμό της ελευθερίας της διαφορετικής γνώμης.

Η συγκεκριμένη αναφορά έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή ο Πούτιν δεν παρουσιάζει τη σύγχρονη ρωσική ταυτότητα ως μια απλή επιστροφή στην προεπαναστατική εποχή. Αντίθετα, επιχειρεί να ενσωματώσει στην ίδια ιστορική αφήγηση την τσαρική Ρωσία, τη βυζαντινή παράδοση, την Ορθοδοξία και την κοινωνική εμπειρία της Σοβιετικής Ένωσης.

Η ιδέα είναι ότι, παρά τις μεγάλες πολιτικές και ιδεολογικές αλλαγές, υπήρχε πάντοτε μια αναζήτηση κοινών αξιών που θα μπορούσαν να συγκρατήσουν την κοινωνία.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται και στη σοβιετική υπηρεσία πληροφοριών, επισημαίνοντας ότι η ιδεολογική αφοσίωση πολλών στελεχών της στη σοσιαλιστική ιδέα συνέβαλε, κατά την άποψή του, στην αποτελεσματικότητά της.

Η φράση που συνοψίζει τη σκέψη του είναι ότι η ιδέα αποτελεί το ισχυρότερο όπλο.

Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια σύνδεσης δύο διαφορετικών ιστορικών παραδόσεων: Του χριστιανικού οικουμενισμού και του σοσιαλιστικού συλλογικού οράματος. Δεν σημαίνει ότι οι δύο κοσμοθεωρίες ταυτίζονται, αλλά ότι ο Πούτιν αναδεικνύει τα κοινά στοιχεία που θεωρεί ότι μπορούν να δημιουργήσουν κοινωνική συνοχή.

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ως θεμέλιο του κράτους και της εθνικής ταυτότητας

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώνεται στη σχέση του ρωσικού κράτους με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και στις προσωπικές σχέσεις του Πούτιν με τον Πατριάρχη Κύριλλο.

Ο Ρώσος πρόεδρος περιγράφει τη σχέση του με τον Πατριάρχη ως σχέση πραγματικής φιλίας και υποστηρίζει ότι οι σχέσεις Εκκλησίας και κράτους στη σύγχρονη Ρωσία είναι σταθερές.

Επιχειρεί, μάλιστα, να παρουσιάσει το ρωσικό μοντέλο ως ιδιαίτερο, καθώς, όπως εξηγεί, ακόμη και κατά την αυτοκρατορική περίοδο ο τσάρος δεν ήταν τυπικά επικεφαλής της Εκκλησίας, αλλά προστάτης και υποστηρικτής της.

Αναφέρεται επίσης στη σοβιετική περίοδο, όταν, παρά τη συνταγματική και θεσμική διακήρυξη του χωρισμού Εκκλησίας και κράτους, υπήρχαν μηχανισμοί κρατικού ελέγχου της θρησκευτικής ζωής.

Ο ίδιος θυμάται την περίοδο της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στις υπηρεσίες κρατικής ασφάλειας και αναφέρει ότι γνώριζε στελέχη της KGB που είχαν βαπτιστεί, ενώ περιγράφει και τις παραδόσεις του Πάσχα, με τα αυγά και τα πασχαλινά εδέσματα που μοιράζονταν μεταξύ συναδέλφων.

Putin:



My mother told me about how I was baptized.



It was kept secret from my father because he was a member of the Communist Party, which was an atheist organization. pic.twitter.com/rOfRdXliL2 — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στο βάπτισμα των Ρως το 988 από τον πρίγκιπα Βλαδίμηρο, το οποίο θεωρεί καθοριστική στιγμή για τη διαμόρφωση της ρωσικής κρατικής και εθνικής ταυτότητας.

Κατά τη δική του ιστορική ερμηνεία, πριν από τον εκχριστιανισμό υπήρχαν διάφορες σλαβικές φυλετικές ομάδες, χωρίς ενιαία θρησκευτική ταυτότητα. Η υιοθέτηση του χριστιανισμού συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας κοινής πνευματικής βάσης, η οποία διευκόλυνε την ενοποίηση του λαού και τη συγκρότηση κεντρικής κρατικής εξουσίας.

Επικαλείται ακόμη την ιστορική στάση της Εκκλησίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την απόφαση του Στάλιν το 1943 να αποκαταστήσει το Πατριαρχείο, σε μια περίοδο κατά την οποία η σοβιετική ηγεσία αναζητούσε ευρύτερη κοινωνική συσπείρωση απέναντι στη ναζιστική εισβολή.

Η «Κιβωτός» της Ορθοδοξίας και η αντιπαράθεση με το δυτικό μοντέλο

Ο Πούτιν χρησιμοποιεί μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική εικόνα για να περιγράψει τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ρωσία στον σύγχρονο κόσμο: την εικόνα της «Κιβωτού».

Απαντώντας στον Κουστουρίτσα, ο οποίος τον ρωτά εάν η ρωσική πολιτισμική ταυτότητα μπορεί να αποτελέσει καταφύγιο για τους χριστιανούς, ο Ρώσος πρόεδρος απαντά καταφατικά.

Μάλιστα, διευρύνει αυτήν την αντίληψη πέρα από τα όρια της Ορθοδοξίας, επισημαίνοντας ότι στη Ρωσία συνυπάρχουν τέσσερις παραδοσιακές θρησκευτικές κοινότητες: Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Βουδιστές και Εβραίοι.

Putin:



As is well known, Russia has four traditional religions: Buddhism, Judaism, Islam and Orthodoxy.



Representatives of all these religions develop together. And, by and large, we share common traditional values.



Russia, by creating conditions for these traditional values… pic.twitter.com/9LpdYoJ7jr — Clash Report (@clashreport) November 20, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτές οι θρησκείες, παρά τις επιμέρους διαφορές τους, μοιράζονται θεμελιώδεις αξίες που σχετίζονται με την οικογένεια, την πίστη, την κοινωνική συνοχή και την πνευματικότητα.

Στο σημείο αυτό ασκεί κριτική στις δυτικές κοινωνίες, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνση ορισμένων χριστιανικών Εκκλησιών από τους παραδοσιακούς κανόνες και τα δόγματά τους έχει συμβάλει στην αποδυνάμωση της κοινωνικής τους επιρροής.

Η Ρωσία, κατά την αντίληψη που παρουσιάζει, επιχειρεί να προβάλλει ένα διαφορετικό πολιτισμικό πρότυπο απέναντι στον δυτικό φιλελευθερισμό.

Ένα πρότυπο στο οποίο η θρησκεία, η οικογένεια, η εθνική παράδοση και η ιστορική συνέχεια δεν θεωρούνται κατάλοιπα του παρελθόντος, αλλά βασικά στοιχεία της κοινωνικής οργάνωσης.

Η αντίθεση αυτή δεν αφορά μόνο τη θρησκευτική πρακτική. Αγγίζει ευρύτερα τη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον ρόλο των μειονοτήτων, τα κοινωνικά πρότυπα και τα όρια της πολιτισμικής αλλαγής.

Η ταχύτητα της σκέψης και η πνευματική δύναμη στον σύγχρονο πόλεμο

Σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στιγμή, ο Κουστουρίτσα συνδέει τη σκέψη του Ρώσου γλωσσολόγου και φιλοσόφου Νικολάι Τρουμπετσκόι με το σύγχρονο πολεμικό περιβάλλον.

Τον ρωτά εάν η έκβαση του πολέμου θα καθοριστεί από την ταχύτητα των πυραύλων ή από την πνευματική δύναμη του ρωσικού λαού και την πολιτισμική ταυτότητα της Ρωσίας.

Η απάντηση του Πούτιν είναι χαρακτηριστική:

«Σήμερα δεν έχει σημασία τόσο η ταχύτητα των πυραύλων όσο η ταχύτητα της σκέψης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατιωτική υπεροχή δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οπλικών συστημάτων, αλλά όλο και περισσότερο από τη μαθηματική γνώση, την τεχνολογική εξέλιξη και την ικανότητα γρήγορης αντίδρασης στις νέες συνθήκες.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η πνευματική βάση και η δύναμη του χαρακτήρα παραμένουν απαραίτητες.

Η Ρωσία ως πολυεθνικός πολιτισμός και η ιδιαίτερη αναφορά στον Ντοστογιέφσκι

Ο Πούτιν επιχειρεί επίσης να απαντήσει στο ερώτημα τι ακριβώς διαφοροποιεί τη ρωσική πολιτισμική ταυτότητα από άλλους μεγάλους πολιτισμούς, όπως ο κινεζικός και ο ινδικός.

Υποστηρίζει ότι η Ρωσία επέτρεψε σε διαφορετικούς λαούς και εθνότητες να διατηρήσουν τις γλώσσες, τις θρησκείες και τις παραδόσεις τους, χωρίς να απορροφηθούν πλήρως από τον κυρίαρχο ρωσικό εθνοτικό πυρήνα.

Επικαλείται μάλιστα τον Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι και την ιδέα του «πανανθρώπινου» χαρακτήρα του Ρώσου ανθρώπου, ο οποίος, όπως παρουσιάζεται στη συζήτηση, μπορεί να συνυπάρχει με διαφορετικούς λαούς και να προσαρμόζεται σε διαφορετικές πολιτισμικές πραγματικότητες.

Η συγκεκριμένη θέση αποτελεί μέρος της προσπάθειάς του να παρουσιάσει τη Ρωσία ως πολυεθνικό πολιτισμό με κοινό πνευματικό πυρήνα, και όχι απλώς ως ένα εθνικό κράτος.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ – ΕΜΙΡ ΚΟΥΣΤΟΥΡΙΤΣΑ

6. Συνέντευξη του Βλαντίμιρ Πούτιν στον σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα, στο πλαίσιο του κινηματογραφικού του έργου «Η Βάπτισή μας. Ο Πατριάρχης».

Εμίρ Κουστουρίτσα: Σας ευχαριστώ που συμμετέχετε στην ταινία. Πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετική. Θα είναι μια πολύ καλή ταινία.

Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη μου ερώτηση. Θα μπορούσατε να πείτε ότι, όσο περνά ο χρόνος της θητείας σας ως αρχηγού του κράτους, συνεχίζετε να ανακαλύπτετε τη Ρωσία ως ένα θαύμα και ένα μυστήριο, το οποίο απαιτεί πίστη και προσευχή από τον ηγέτη της;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Ξέρετε, η Ρωσία είναι ηλικίας μεγαλύτερης των χιλίων ετών. Έχει μια εξαιρετικά μακρά ιστορία. Στη διάρκεια όλων αυτών των αιώνων έχουν ειπωθεί και γραφτεί πάρα πολλά γι’ αυτήν: επιφανειακά και ρηχά πράγματα, αλλά και ουσιαστικά, σοβαρά και θεμελιώδη. Έχουν ειπωθεί, βέβαια, και αρκετά αστεία πράγματα.

Τον 18ο αιώνα υπήρχε ένας στρατάρχης, ο Κρίστοφερ Μίνιχ [γεννημένος ως Μπούρχαρντ Κρίστοφ φον Μύνιχ], ο οποίος είχε κάποτε παρατηρήσει – ή τουλάχιστον η φράση αποδίδεται σε εκείνον:

«Η Ρωσία είναι μια χώρα που κυβερνάται απευθείας από τον Θεό, γιατί, αν δεν συμβαίνει αυτό, είναι αδύνατο να εξηγήσει κανείς πώς συνεχίζει να υπάρχει».

Στη συνέχεια, σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, τον 19ο αιώνα, ο αυτοκράτορας Αλέξανδρος Β΄, αν δεν κάνω λάθος, όταν ρωτήθηκε πώς κατάφερνε να κυβερνά μια τόσο απέραντη και πολυποίκιλη χώρα όπως η Ρωσία, απάντησε:

«Η διακυβέρνηση της Ρωσίας δεν είναι καθόλου δύσκολη. Είναι όμως εντελώς μάταιη».

Εμίρ Κουστουρίτσα: Ο Γερμανός ποιητής Ράινερ Μαρία Ρίλκε είχε γράψει κάποτε ότι η Ρωσία είναι μια χώρα που συνορεύει με τον Θεό.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Μιλώντας σοβαρά, θα το διατύπωνα ως εξής: εάν δεν αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο απλώς ως μια βιολογική ύλη αποτελούμενη από δέρμα και οστά, αλλά συμφωνούμε ότι η ουσία κάθε ανθρώπου, το σημαντικότερο στοιχείο του, είναι η ψυχή, ένα δώρο που μας χάρισε ο Κύριός μας, και ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι αιώνια και αθάνατη, όπως το Σύμπαν, τότε αυτό ισχύει και για τον ρωσικό λαό, για όλους τους ανθρώπους που ζουν στη Ρωσία.

Υπό αυτή την έννοια, φυσικά, υπάρχει εδώ ένα θαύμα και ένα μυστήριο. Και το ίδιο ισχύει για τη Ρωσία.

Εμίρ Κουστουρίτσα: Είμαι βέβαιος ότι αυτή είναι μία από εκείνες τις υπερβατικές στιγμές κατά τις οποίες η Ρωσία θα γίνει ευλογία για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Σας ευχαριστώ γι’ αυτό, διότι, όταν ολοκληρωθεί το έργο, θα αναδείξει τις αξίες που γίνονται σεβαστές εδώ, στη Ρωσία, καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλουν η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και ο ρωσικός πολιτισμός για τη διατήρησή τους.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Αυτό είναι αλήθεια.

Εμίρ Κουστουρίτσα: Σήμερα, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία εκπροσωπείται σε περισσότερες από εκατό χώρες του κόσμου, ενώ το ρωσικό κράτος αποτελεί το θεμέλιο ολόκληρου του ρωσικού πολιτισμού. Πιστεύετε ότι ο ρωσικός πολιτισμός μπορεί να γίνει ένα είδος «Κιβωτού» που θα σώσει όλους όσοι πιστεύουν στον Χριστό;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Μπορεί. Απολύτως.

Το λέω με τέτοια βεβαιότητα όχι μόνο επειδή η ρωσική θεολογική και φιλοσοφική σκέψη επικεντρώνεται εδώ και αιώνες σε μια συγκεκριμένη αντίληψη: «Η Μόσχα είναι η Τρίτη Ρώμη και τέταρτη δεν θα υπάρξει».

Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει ότι ο χριστιανισμός γεννήθηκε στην αρχαία Ρώμη. Στη συνέχεια, η Ρώμη κατέρρευσε και ο χριστιανισμός μεταφέρθηκε στο Βυζάντιο, στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Ο Κωνσταντίνος έγινε ο πρώτος αυτοκράτορας που ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατέρρευσε, αλλά μέχρι τότε ο χριστιανισμός είχε ήδη εξαπλωθεί στα ρωσικά εδάφη και είχε φτάσει στη Μόσχα.

Έτσι, η Μόσχα κληρονόμησε αυτή την πίστη και αυτές τις παραδόσεις. Κατά κάποιον τρόπο, έγινε η Τρίτη Ρώμη, ο πνευματικός θεματοφύλακας αυτών των ιερών αξιών και αυτής της κληρονομιάς.

Ωστόσο, αυτή η θεολογική ή φιλοσοφική ιδέα, την οποία, όπως είπα, η Ρωσία διατηρεί εδώ και αιώνες, δεν είναι το σημαντικότερο ζήτημα. Το ουσιαστικό είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα.

Σήμερα, για παράδειγμα, βλέπουμε περιπτώσεις – γνωρίζω ότι δεν είναι ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο – ανθρώπων που μετακομίζουν στη Ρωσία από άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών κρατών.

Όταν συνομιλώ περιστασιακά μαζί τους, μου λένε ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας ήταν η επιθυμία τους να διαφυλάξουν τις αξίες τους, τις οικογένειές τους και το μέλλον τους. Θέλουν να εξασφαλίσουν ένα μέλλον για τα παιδιά τους, τα οποία, όπως πιστεύουν, πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μεγαλώσουν και να ανατραφούν μέσα σε παραδοσιακές θρησκευτικές αξίες.

Επομένως, όταν με ρωτάτε αν η Ρωσία μπορεί να γίνει αυτή η «Κιβωτός» που θα σώσει τους ανθρώπους, θα έλεγα ότι δεν θα αφορά μόνο τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, ούτε καν αποκλειστικά τους Χριστιανούς.

Όπως γνωρίζετε, στη Ρωσία έχουμε τέσσερις παραδοσιακές θρησκείες: τον Βουδισμό, τον Ιουδαϊσμό, το Ισλάμ και τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό. Οι πιστοί τους αναπτύσσονται και εξελίσσονται ο ένας δίπλα στον άλλον.

Στην πραγματικότητα, έχουμε τις ίδιες παραδοσιακές αξίες, όσο κι αν ορισμένοι οπαδοί αυτών των θρησκειών προσπαθούν να υπογραμμίσουν τις διαφορές. Οι διαφορές θα υπάρχουν πάντοτε, αλλά οι θεμελιώδεις αξίες είναι κοινές.

Δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη αυτών των παραδοσιακών αξιών, η Ρωσία προσφέρει έναν χώρο όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζουν σύμφωνα με αυτές.

Φυσικά, υπό αυτή την έννοια, η Ρωσία θα μπορούσε να γίνει η «Κιβωτός» για την οποία μιλάτε.

Σήμερα, σε πολλές κοινωνίες, ιδιαίτερα στη Δύση, παρακολουθούμε έναν αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αφορά διάφορες μειονότητες.

Είναι κάτι καινούργιο; Όχι. Τίποτα καινούργιο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Πρόκειται για κάτι τόσο παλιό όσο και η ίδια η ανθρωπότητα. Απλώς τώρα ορισμένες ομάδες έχουν γίνει πιο επιθετικές και διεκδικούν ολοένα και πιο έντονα τα δικαιώματά τους.

Βλέπετε, εμείς δεν προσπαθούμε να περιορίσουμε κανέναν σε τίποτα.

Ωστόσο, η αντίληψη που υποστηρίζει η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως επιβεβαιώνει πάντοτε δημόσια ο Πατριάρχης μας, αλλά και η πολιτική του ρωσικού κράτους, είναι ότι πρέπει να διαφυλαχθεί ο άνθρωπος, η ανθρώπινη πνευματικότητα και, κυρίως, αν μου επιτρέπετε να το πω, ο άνθρωπος ως βιολογικό είδος.

Επιδιώκουμε να το εξασφαλίσουμε αυτό μέσω της κρατικής μας πολιτικής και να στηρίξουμε την Εκκλησία στις προσπάθειές της, φυσικά σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις και τις ανάγκες του σύγχρονου πολιτισμού.

Αυτό αποτελεί το βασικό αντικείμενο της κοινής μας εργασίας με την Εκκλησία.

Επομένως, ναι, υπό αυτή την έννοια, η Ρωσία και η Ορθοδοξία θα μπορούσαν να αποτελέσουν την «Κιβωτό» για την οποία μιλήσατε.

Εμίρ Κουστουρίτσα: Και πώς συνδέονται όλα αυτά με την πραγματικότητα στη Δύση, όπου η χριστιανική Εκκλησία δεν διαδραματίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ορθοδοξία στη Ρωσία;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Νομίζω ότι αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι… Εμείς, στην πραγματικότητα, αντιμετωπίζουμε με σεβασμό τους αδελφούς και τις αδελφές μας στην Ευρώπη και προσπαθούμε να τους υποστηρίξουμε όταν βλέπουμε ότι ορισμένοι κλάδοι του χριστιανισμού αντιμετωπίζονται προφανώς άσχημα ή υφίστανται πιέσεις.

Ωστόσο, φοβάμαι ότι η υποχώρηση αυτών των Εκκλησιών, η ορισμένη απομάκρυνσή τους από τους κανόνες, δεν ενισχύει τη θέση τους στην κοινωνία, αλλά έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα.

Ίσως, απομακρυνόμενες από τους καθιερωμένους κανόνες και τις αρχές, προσπαθούν να εκσυγχρονίσουν κάτι, να το κάνουν πιο κατανοητό και να το προσαρμόσουν στην καθημερινή ζωή.

Αλλά, κατά τη γνώμη μου, ακριβώς αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποδυναμώνεται η επιρροή των χριστιανικών ιδεών και της Εκκλησίας στην κοινωνία και στη συνείδηση των ανθρώπων.

Εμίρ Κουστουρίτσα: Τα τελευταία πέντε χρόνια, στη Βόρεια Αμερική, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι ασπάστηκαν τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Αυτό ακριβώς εννοώ. Η Ορθοδοξία, αντίθετα, προσελκύει ανθρώπους επειδή προστατεύει τις αξίες που ανέφερα.

Εμίρ Κουστουρίτσα: Πώς θα ορίζατε τον ρωσικό πολιτισμό ως έννοια;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Ναι, μιλάμε για τον ρωσικό πολιτισμό και υποθέτω ότι πράγματι έτσι τον αντιλαμβανόμαστε. Ο Θεός να μας φυλάξει από το να πρόκειται για κάποιου είδους ματαιοδοξία ή αλαζονεία.

Αναγνωρίζουμε ότι ο ρωσικός πολιτισμός είναι ένας μεγάλος πολιτισμός. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί, όπως ο κινεζικός, ο οποίος έχει ιστορία χιλιάδων ετών.

Θυμόμαστε την ιστορία. Για παράδειγμα, οι Μογγόλοι διεξήγαγαν μακροχρόνιους πολέμους εναντίον της Κίνας και τελικά εγκαθίδρυσαν εκεί τη δική τους δυναστεία, υπό μογγολική ηγεσία.

Και πού τους οδήγησε αυτό τελικά; Οι Κινέζοι τους αφομοίωσαν.

Εμίρ Κουστουρίτσα: Η Ορθοδοξία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο σε αυτό.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω. Έχετε απόλυτο δίκιο.

Το κινεζικό κράτος και ο κινεζικός λαός απλώς απορρόφησαν τους κατακτητές. Και αυτό ήταν όλο. Τους αφομοίωσαν.

Ας πάρουμε, για παράδειγμα, τον ινδικό πολιτισμό, ο οποίος είναι ο αρχαιότερος. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρων. Όσο περισσότερα μαθαίνω γι’ αυτόν, τόσο περισσότερο με ενδιαφέρει.

Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με τον πρωθυπουργό Μόντι, τον ρώτησα:

«Πόσοι Ινδοί μιλούν την κύρια γλώσσα;»

Μου απάντησε:

«Περίπου 600 εκατομμύρια».

Τον ρώτησα:

«Και πόσος είναι ο πληθυσμός της χώρας;»

«Ενάμισι δισεκατομμύριο».

Δηλαδή, μόνο το ένα τρίτο μιλά τη γλώσσα του κυρίαρχου έθνους.

«Και τι γίνεται με τα υπόλοιπα δύο τρίτα;»

«Μιλούν τις δικές τους γλώσσες».

Δεν σας φαίνεται εντυπωσιακό; Έτσι ακριβώς είναι!

Αλλά τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τον ρωσικό πολιτισμό;

Ξέρετε, το σκέφτομαι συνεχώς και έχω καταλήξει στο εξής συμπέρασμα:

Ο ρωσικός πολιτισμός δεν απορρόφησε ποτέ άλλους λαούς.

Εξασφάλισε την ανάπτυξη του ρωσικού λαού, της ρωσικής εθνοτικής ομάδας, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και άλλων λαών και εθνοτικών κοινοτήτων που αποτελούσαν μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, μέρος της οικογένειας που συγκροτούσε το ρωσικό κράτος.

Έδωσε σε όλους τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, συμπεριλαμβανομένης της αυτόνομης πνευματικής τους εξέλιξης, της θρησκείας τους, των παραδόσεων και των γλωσσών τους.

Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του ρωσικού πολιτισμού.

Επιστρέφοντας στην πρώτη σας ερώτηση σχετικά με το μυστήριο και την ιδιαιτερότητα της Ρωσίας, ο Ντοστογιέφσκι περιέγραψε πολύ εύστοχα τον Ρώσο άνθρωπο.

Σύμφωνα με τα λόγια του, ο Ρώσος άνθρωπος δημιουργεί εύκολα σχέσεις με τους άλλους, ζει μαζί τους και προσαρμόζεται σε οτιδήποτε διαφορετικό.

Γενικότερα, ο Ρώσος άνθρωπος διαθέτει ένα πολύ ισχυρό «πανανθρώπινο» ένστικτο.

Αυτό είναι που χαρακτηρίζει τον ρωσικό πολιτισμό.

Εμίρ Κουστουρίτσα: Ως ηγέτης του ρωσικού κράτους, θεωρείτε τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία τον ουσιαστικό, ιερό πνευματικό πυλώνα του; Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τον Πατριάρχη Κύριλλο;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις, μια πραγματική φιλία.

Οι σχέσεις κράτους και Εκκλησίας είναι πολύ σταθερές, όπως τις αντιλαμβάνομαι εγώ. Είναι πραγματικά μοναδικές, διότι ακόμη και την εποχή της Ρωσικής Αυτοκρατορίας ο αυτοκράτορας – ο τσάρος, ο ηγεμόνας – δεν ήταν, αυστηρά μιλώντας, ο επικεφαλής της Εκκλησίας, αλλά θεωρούνταν προστάτης και υποστηρικτής της.

Δεν συνέβαινε, δηλαδή, ό,τι στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, όπου η βασίλισσα ήταν επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας.

Στη δική μας περίπτωση δεν υπήρχε τέτοια άμεση υποταγή.

Ωστόσο, πάντοτε υπήρχε μια σχέση μεταξύ του αρχηγού του κράτους και της Εκκλησίας. Ο ηγεμόνας διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο.

Υπήρχαν, επίσης, θεσμοί όπως η Ιερά Σύνοδος, η οποία αποτελούσε την ανώτατη εκκλησιαστική αρχή της χώρας, καθώς και ο Ober-Procurator της Ιεράς Συνόδου, ένας κρατικός αξιωματούχος που δεν ανήκε στον κλήρο.

Κατά τη σοβιετική περίοδο, οι αρχές της ΕΣΣΔ διακήρυξαν τον διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους.

Στην πραγματικότητα, όμως, υπήρχε το Συμβούλιο Θρησκευτικών Υποθέσεων και τα τοπικά του όργανα, τα οποία διαχειρίζονταν – ή τουλάχιστον προσπαθούσαν να ελέγξουν – τη θρησκευτική ζωή στη χώρα.

Μπορώ μόνο να υποθέσω ποιος είχε τελικά τη μεγαλύτερη επιρροή.

Ξέρετε, επειδή ξεκίνησα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία στις υπηρεσίες κρατικής ασφάλειας, υπήρχαν εκεί ειδικές μονάδες υπεύθυνες για την εσωτερική αντιπολίτευση.

Η Εκκλησία, κατά τη σοβιετική περίοδο, ήταν η μόνη νόμιμα αναγνωρισμένη αντιπολίτευση στο κράτος, καθώς εκπροσωπούσε μια εναλλακτική ιδεολογία.

Είναι ενδιαφέρον ότι όλοι οι αξιωματικοί της KGB που γνωρίζω προσωπικά και οι οποίοι υπηρετούσαν σε αυτές τις μονάδες βαπτίστηκαν.

Έτσι, δεν μπορούσε κανείς να πει με βεβαιότητα ποιος επηρέαζε ποιον: το κράτος και η KGB επηρέαζαν την Εκκλησία ή συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο.

Έφερναν πάντοτε πασχαλινά αυγά και κουλίτς σε όλους εμάς που εργαζόμασταν σε άλλα τμήματα και άλλα παρόμοια.

Ωστόσο, υπήρχαν προσπάθειες παρέμβασης στην πνευματική ζωή των ανθρώπων.

Σήμερα, Εκκλησία και κράτος είναι πραγματικά διαχωρισμένα. Το κράτος δεν παρεμβαίνει στις εκκλησιαστικές υποθέσεις, κάτι που επιβεβαιώνει και ο Πατριάρχης μας.

Αυτό έχει σημαντικά πλεονεκτήματα.

Όταν η Εκκλησία αποτελούσε μέρος του κρατικού μηχανισμού, της δημόσιας εξουσίας και της διακυβέρνησης, κατά καιρούς δεχόταν κριτική για ενέργειες και αποτελέσματα για τα οποία ήταν υπεύθυνες η πολιτεία και η κυβέρνηση. Έτσι, μοιραζόταν μαζί τους την ευθύνη.

Η Εκκλησία θεωρούνταν μέρος της κρατικής μηχανής.

Υπήρξε μια περίοδος, στα πρώτα χρόνια μετά την Επανάσταση του 1917, κατά την οποία η Εκκλησία διώχθηκε, και μάλιστα με εξαιρετικά βίαιο τρόπο.

Γιατί;

Επειδή η Εκκλησία καταπιεζόταν ως στοιχείο ενός κράτους που κατέρρεε.

Σήμερα δεν έχουμε πλέον αυτό το πρόβλημα.

Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ καλό και σωστό. Με αυτόν τον τρόπο, η Εκκλησία μπορεί να αναπτύσσεται ελεύθερα, σύμφωνα με τους δικούς της εσωτερικούς κανόνες.

Όσον αφορά τον ρόλο και τη θέση της θρησκείας και της Εκκλησίας στην ιστορία του ρωσικού κράτους, είναι απολύτως μοναδικά.

Είναι σαφές ότι η πνευματική ζωή και η Εκκλησία είναι σημαντικές σε κάθε κοινωνία, ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν οι άνθρωποι γι’ αυτές.

Ωστόσο, στην ιστορία του ρωσικού κράτους έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Γιατί;

Ας θυμηθούμε τι υπήρχε πριν από το 988, πριν από τη Βάπτιση των Ρως από τον πρίγκιπα Βλαδίμηρο.

Τότε δεν υπήρχε ενιαίο ρωσικό κράτος, ούτε υπήρχε ο ρωσικός λαός ως ξεχωριστή εθνοτική ομάδα.

Υπήρχαν περίπου δεκαπέντε, αν θυμάμαι σωστά, σλαβικές εθνοτικές ομάδες: οι Ντρέβλιανοι, οι Πολιάνοι, οι Κριβίτσι, οι Βιάτιτσι… Υπήρχαν και άλλες φυλές στα βορειοδυτικά.

Συνολικά περίπου δεκαπέντε.

Αλλά Ρώσοι δεν υπήρχαν.

Υπήρχε ήδη ενιαία πριγκιπική εξουσία, υπήρχε μια ενιαία αγορά, όπως θα λέγαμε σήμερα, δηλαδή ένα ενιαίο οικονομικό σύστημα, καθώς και μια κοινή γλώσσα – η ρωσική, κάτι εξαιρετικά σημαντικό.

Δεν υπήρχε, όμως, κοινή θρησκεία.

Όλες αυτές οι ομάδες ήταν ειδωλολατρικές. Μερικές φορές λάτρευαν τις ίδιες θεότητες και άλλες φορές διαφορετικές. Δεν υπήρχε κοινή θρησκεία.

Και τότε ήρθε η στιγμή για το τελευταίο βήμα.

Εγκαθιδρύθηκε μια ενιαία θρησκεία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός ενιαίου ρωσικού λαού και ενός συγκεντρωτικού ρωσικού κράτους.

Υπό αυτή την έννοια, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία διαδραμάτισε έναν μοναδικό ρόλο στη διαμόρφωση του ρωσικού έθνους και της ρωσικής κρατικής υπόστασης.

Γι’ αυτό και η στάση μας απέναντι στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ιδιαίτερη.

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στάθηκε πάντοτε στο πλευρό του λαού της στις πιο δύσκολες δοκιμασίες.

Δεν είναι τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1943, αν δεν κάνω λάθος, μετά την ολοκλήρωση των μαχών του Στάλινγκραντ και του Κουρσκ, ο Στάλιν αποφάσισε να αποκαταστήσει το Πατριαρχείο.

Διότι, ανεξάρτητα από το πόσο βίαιοι υπήρξαν οι διωγμοί κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας και γενικότερα της θρησκείας στη Σοβιετική Ένωση, και παρά τις προσπάθειες εξόντωσης του κλήρου, την ημέρα που οι συμφορές του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου έπληξαν τη χώρα μας, η Εκκλησία σηκώθηκε χωρίς δισταγμό για να υπερασπιστεί την πατρίδα μας.

Εμίρ Κουστουρίτσα: Η Εκκλησία διατήρησε τα θεμέλια και τους κανόνες της ανέπαφα επί 1.500 χρόνια.

Και τώρα εμφανίζεται ένας νέος άνθρωπος, τόσο προηγμένος τεχνολογικά και βιολογικά, ο οποίος όμως εξακολουθεί να θεωρεί την Εκκλησία θεμελιώδες στοιχείο της ζωής.

Ίσως γι’ αυτό υπάρχουν άνθρωποι στην Αμερική που θέλουν να ασπαστούν την Ορθοδοξία, επειδή αυτή παρέμεινε αμετάβλητη επί 1.500 χρόνια.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Ναι. Συμφωνώ μαζί σας.

Αυτό ακριβώς εννοούσα.

Φυσικά, πρέπει να προχωράμε μπροστά. Δεν πρέπει να εμποδιζόμαστε ούτε να αισθανόμαστε ότι τα χέρια μας είναι δεμένα όσον αφορά την ανάπτυξή μας.

Ωστόσο, υπάρχουν θεμελιώδεις παράγοντες που μας καθιστούν ανθρώπους και διασφαλίζουν τη συνέχιση του ανθρώπινου είδους.

Αυτοί αποτελούν τις θεμελιώδεις αξίες του Ορθόδοξου Χριστιανισμού.

Εμίρ Κουστουρίτσα: Η Ορθοδοξία και η ανθρωπότητα;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Ακριβώς.

Εμίρ Κουστουρίτσα: Έχετε επανειλημμένα δηλώσει ότι οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί είναι ένας λαός, τον οποίο οι εχθροί του παρέσυραν σε έναν αδελφοκτόνο πόλεμο.

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να απευθύνετε στους Ουκρανούς; Γιατί πιστεύετε ότι η νίκη της Ρωσίας εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Αγγίξατε ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Δεν γνωρίζω αν πρέπει καν να απαντήσω στην ερώτησή σας.

Υπάρχει μια γνωστή λατινική φράση: «Διαίρει και βασίλευε».

Τι σημαίνει;

Πρόκειται για μια αρχή της Συγκλήτου στην αρχαία Ρώμη.

Είναι πολύ απλό: εάν εμφανιστεί και αναπτυχθεί κάτι μεγάλο, ισχυρό, αποτελεσματικό και με επιρροή, αυτό θεωρείται απειλή για τη Ρώμη.

Τότε πρέπει να το διαιρέσεις και να το κυβερνήσεις, ώστε να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ρώμης.

Η ιστορία της χώρας μας είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα.

Κάθε φορά που η Ρωσία γινόταν ισχυρότερη, εμφανίζονταν αμέσως δυνάμεις που ήθελαν να τη διαιρέσουν και να την ελέγξουν.

Παρεμπιπτόντως, όλες αυτές οι εισβολές εναντίον της Ρωσίας στη νεότερη ιστορία συνδέονται, κατά τη γνώμη μου, με την ίδια λογική: η εισβολή του Ναπολέοντα, ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Μεγάλος Πατριωτικός μας Πόλεμος, η ναζιστική εισβολή.

Πιστεύω ότι οι ιδεολογικοί λόγοι διαδραμάτισαν απολύτως δευτερεύοντα ή ακόμη και τριτογενή ρόλο.

Οι σημαντικότεροι παράγοντες ήταν τα ζητήματα γεωπολιτικών συμφερόντων και η λογική του «διαίρει και βασίλευε».

Το ίδιο συνέβη και στην αρχαιότητα, όταν η Ρωσία, ως αποτέλεσμα μιας σειράς περιστάσεων στις οποίες δεν θα αναφερθούμε τώρα, διασπάστηκε σε επιμέρους τμήματα.

Όταν οι ρωσικές γαίες άρχισαν να ενοποιούνται μετά τον λεγόμενο μογγολικό ζυγό, ένα τμήμα της επικράτειας της Αρχαίας Ρως, συγκεκριμένα το Κίεβο και οι γύρω περιοχές, οι σημερινές περιφέρειες Τσερνίχιβ και Ζιτόμιρ, εντάχθηκε στο Ρωσο-Λιθουανικό κράτος.

Στη συνέχεια, μετά την ένωση με την Πολωνία, έγινε μέρος της Πολωνίας, δηλαδή της Πολωνο-Λιθουανικής Κοινοπολιτείας, στην οποία οι Πολωνοί είχαν κυρίαρχο ρόλο.

Και, φυσικά, ξεκίνησαν μια πολιτική πολωνοποίησης, κάτι που δεν προκαλεί καθόλου έκπληξη, προσπαθώντας να εντάξουν τους πάντες στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα.

Αυτό οδήγησε στις πρώτες αλλαγές στη γλώσσα και σε άλλα ζητήματα.

Παρεμπιπτόντως, όσον αφορά τους σημερινούς Ρώσους, οι Ουκρανοί που ζούσαν τότε σε εκείνες τις περιοχές και αυτοπροσδιορίζονταν εκείνη την εποχή ως Ρώσοι αντιμετωπίζονταν με πολύ σκληρό τρόπο, για να μην πω με σκληρότητα, και θεωρούνταν άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας.

Αυτό συνεχίστηκε και πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και αργότερα.

Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα στο οποίο θέλω να αναφερθώ τώρα.

Σωστά ή λανθασμένα, έτσι συνέβη.

Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι η συνέχιση της ίδιας πολιτικής του «διαίρει και βασίλευε» και μια προσπάθεια αποδυνάμωσης των δυνατοτήτων της Ρωσίας, ώστε να γίνει πιο υποχωρητική και τελικά, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να εξυπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα.

Όλοι πρέπει να το κατανοήσουν αυτό και να έχουν επίγνωση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων όσων ζουν στη Ρωσία – και εμείς το γνωρίζουμε, το καταλαβαίνουμε, μπορώ να το αισθανθώ και να το δω στην κοινωνία μας – αλλά και όσων ζουν στη σημερινή Ουκρανία.

Οι άνθρωποι πρέπει να αντιληφθούν ότι όλα όσα συμβαίνουν, καθώς και όσοι τους υποστηρίζουν, συμπεριλαμβανομένης της σημερινής αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, δεν ενεργούν προς το συμφέρον της Ουκρανίας, αλλά προς το δικό τους συμφέρον.

Στόχος τους είναι να αποδυναμώσουν τους πάντες, να τους διαχωρίσουν, να τους διασπάσουν σε ξεχωριστά τμήματα και να τους υποτάξουν στη δική τους θέληση.

Έχοντας επίγνωση αυτού του γεγονότος, πιστεύω ότι όλοι πρέπει να επιδιώξουμε την ενότητα, συμπεριλαμβανομένων όσων ζουν σήμερα στην Ουκρανία.

Ίσως όχι ως μέρος ενός ενιαίου κράτους – αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτό για το οποίο μιλάω – αλλά ως ενότητα με την ευρύτερη έννοια της λέξης.

Κατά τη σοβιετική περίοδο, σύμφωνα με την απογραφή του 1986, αν δεν κάνω λάθος, στην επικράτεια της σημερινής Ουκρανίας ζούσαν 51 ή 52 εκατομμύρια άνθρωποι.

Αυτό την καθιστούσε μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικά ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρώπης.

Και τι συνέβη μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την ανεξαρτητοποίηση της Ουκρανίας;

Τα έχασε όλα: τη ναυπηγική βιομηχανία, την παραγωγή αεροσκαφών και διαστημικών σκαφών.

Παράλληλα, σημειώθηκε μείωση του πληθυσμού.

Μέσα σε μερικές δεκαετίες, ο πληθυσμός υπολογίστηκε αρχικά σε 41 εκατομμύρια, στη συνέχεια μειώθηκε στα 31 εκατομμύρια και σήμερα, όπως λέγεται, στην επικράτεια της Ουκρανίας έχουν απομείνει μόλις περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι.

Παράλληλα, σημειώθηκε αποβιομηχάνιση. Τα πάντα κατέρρευσαν.

Αυτό δεν συνέβη τώρα, ούτε τις τελευταίες εβδομάδες ως αποτέλεσμα των ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων.

Όχι. Κατέρρευσε από μόνο του.

Γιατί;

Επειδή την εξουσία στην Ουκρανία δεν ανέλαβαν πατριώτες, αλλά εθνικιστές.

Η διαφορά ανάμεσα στον πατριωτισμό και τον εθνικισμό, όπως γνωρίζετε, είναι ότι οι πατριώτες αγαπούν τη χώρα τους, ενώ οι εθνικιστές μισούν τους άλλους λαούς.

Αυτή είναι η διαφορά.

Αλλά με ένα τέτοιο μίσος απέναντι στους άλλους λαούς δεν μπορείς να προχωρήσεις μακριά.

Γι’ αυτό, όταν μιλάμε για τους Ουκρανούς – και θα ήθελα να ακούσουν αυτά που λέω – ανεξάρτητα από όσα συμβαίνουν σήμερα και από τις τραγωδίες που εκτυλίσσονται, πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον, το μέλλον των παιδιών μας.

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι, εάν θέλουμε να είμαστε ισχυροί, δυνατοί και να έχουμε καλές προϋποθέσεις για θετική ανάπτυξη, οφείλουμε οπωσδήποτε να είμαστε ενωμένοι.

Δηλαδή, πρέπει να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για να πετύχουμε κοινούς στόχους.

Όσον αφορά τους Ουκρανούς στρατιώτες, έχω ήδη πει ότι δεν θέλω να πω πως πρέπει να παραδοθούν, γιατί αυτό ακούγεται κάπως ταπεινωτικό.

Άλλωστε, πολεμούν, συνεχίζουν να πολεμούν.

Θα ήθελα να τους πω να περάσουν στη δική μας πλευρά, διότι αυτή είναι η κοινή μας πλευρά – και η σωστή πλευρά της Ιστορίας.

Εμίρ Κουστουρίτσα: Και τώρα μια πολύ ιδιαίτερη ερώτηση, σχετικά με τον Νικολάι Τρουμπετσκόι. Δεν ήταν αρχικά προγραμματισμένη.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Ναι, παρακαλώ.

Εμίρ Κουστουρίτσα: Ο Νικολάι Τρουμπετσκόι είχε γράψει κάποτε ότι η ταχύτητα του μογγολικού αλόγου ήταν ο λεγόμενος «κώδικας της νίκης» απέναντι στη Ρωσία.

Θα είναι τώρα η ταχύτητα των πυραύλων ο σημαντικότερος παράγοντας σε αυτόν τον πόλεμο ή το ορθόδοξο πνεύμα;

Όταν σκεφτόμαστε το τέλος του πολέμου, τη νίκη, τι θα αποδειχθεί καθοριστικό; Η ταχύτητα των πυραύλων ή η πνευματική δύναμη του ρωσικού λαού και της ρωσικής γλώσσας ως μυστικός κώδικας αυτού του πολιτισμού;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Ξέρετε, κατά τη γνώμη μου, σήμερα το σημαντικότερο δεν είναι η ταχύτητα των πυραύλων, αλλά η ταχύτητα της σκέψης.

Οι στρατιωτικοί ειδικοί λένε ότι μέχρι πρόσφατα καθοριστική σημασία είχαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων οπλικών συστημάτων.

Σήμερα, όμως, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι οι μαθηματικές γνώσεις, επειδή ο ρυθμός των αλλαγών στον στρατιωτικό και τεχνολογικό τομέα είναι απίστευτος.

Νικητής είναι εκείνος που σκέφτεται πιο καθαρά και αντιδρά πιο γρήγορα στα τρέχοντα γεγονότα και στις προκλήσεις.

Όσον αφορά το πνευματικό θεμέλιο και τη δύναμη του πνεύματος, αυτά είναι αυτονόητα.

Από αυτή την άποψη, τίποτα δεν έχει αλλάξει.

Εμίρ Κουστουρίτσα: Αισθάνεστε ότι οι άνθρωποι στη χώρα σας προσεύχονται για εσάς;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Δεν μπορώ να το γνωρίζω.

Φυσικά, μερικές φορές το ακούω όταν επισκέπτομαι κάποια εκκλησία ή κάποιον καθεδρικό ναό και οι ιερείς μου το αναφέρουν.

Αλλά δεν μπορώ να το γνωρίζω με βεβαιότητα.

Αυτό που γνωρίζω, όμως, είναι ότι προσεύχομαι καθημερινά για τη Ρωσία και τον λαό μας.

Ξέρετε, έχω ήδη αναφέρει κάτι που με έχει εκπλήξει και το οποίο έχω παρατηρήσει στον εαυτό μου.

Όταν βλέπω τα επιτεύγματα των επιστημόνων μας, των καλλιτεχνών μας, των αθλητών μας ή ακόμη και απλών ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει κάτι μοναδικό με τα ίδια τους τα χέρια, ή έχουν πετύχει μια εξαιρετική συγκομιδή, όπως δεν είχε επιτευχθεί ποτέ προηγουμένως – ούτε στη Σοβιετική Ένωση ούτε στην τσαρική Ρωσία – με κατακλύζει ένα τεράστιο αίσθημα χαράς.

Είναι σαν αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους δεν γνωρίζω καν προσωπικά, να είναι πολύ κοντινοί μου άνθρωποι, σχεδόν μέλη της οικογένειάς μου.

Αισθάνομαι την επιτυχία τους σαν να είναι δική μου προσωπική επιτυχία, προσωπική νίκη.

Είναι ένα εξαιρετικά ευχάριστο συναίσθημα.

Φυσικά, γνωρίζω την υποστήριξη του λαού μας και είμαι ειλικρινά ευγνώμων γι’ αυτήν.

Διότι χωρίς αυτή την υποστήριξη δεν θα ήταν δυνατόν απλώς να εργάζομαι, αλλά σίγουρα δεν θα ήταν δυνατόν να επιτύχουμε οποιαδήποτε αποτελέσματα ή να πραγματοποιήσουμε τους κοινούς μας στόχους για το καλό και στο όνομα της Ρωσίας.

Εμίρ Κουστουρίτσα: Όπως είπε κάποτε ο Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, το ρωσικό κράτος βασίζεται σε μια συμφωνία, σε μια συμφωνία των πιστών που διαμορφώνουν την κοινωνία ως μέρος της.

Εξακολουθεί να λειτουργεί αυτή η φόρμουλα;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Φυσικά.

Πιστεύω ότι, σε γενικές γραμμές, αυτή η φόρμουλα λειτουργεί σε όλες τις κοινωνίες.

Και αν δεν συμβαίνει αυτό ή αν δεν λειτουργεί, τότε τόσο η κοινωνία όσο και το κράτος αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Νομίζω ότι οι ταραχές και οι βανδαλισμοί από χούλιγκαν στους δρόμους μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων σήμερα δεν αποτελούν απλώς ένα μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά ένδειξη γενικότερων προβλημάτων.

Δεν θέλω τώρα να ρίξω αλάτι στην πληγή.

Κάθε κράτος έχει βιώσει τέτοια περιστατικά στην ιστορία του και, μερικές φορές, ακόμη σοβαρότερα, με πολύ μεγαλύτερες συνέπειες.

Ωστόσο, πρόκειται για εκδήλωση ορισμένων εσωτερικών προβλημάτων και για ένδειξη διατάραξης αυτής της συμφωνίας, αυτής της αρμονίας.

Οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση της κοινωνίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσουν με κάποιον τρόπο.

Εμίρ Κουστουρίτσα: Δηλαδή, εκεί εφάρμοσαν τη λογική των φιλελεύθερων συστημάτων, ενώ εδώ την κομμουνιστική λογική. Εδώ βλέπουμε μια συμφωνία που λειτουργεί, ενώ εκεί δύσκολα μπορεί να πει κανείς ότι είναι επιτυχημένη.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Ναι.

Αλλά, ξέρετε, και η Σοβιετική Ένωση είχε οικοδομηθεί πάνω σε μια συγκεκριμένη συμφωνία, με βάση αυτό για το οποίο μιλάτε.

Γιατί;

Επειδή η ίδια η σοσιαλιστική ιδέα ήταν εξαιρετικά δημοφιλής σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ήταν πραγματικά πολύ δημοφιλής διεθνώς.

Η ίδια η ιδέα είναι πολύ καλή. Μοιάζει με τον χριστιανισμό, με το ίδιο αίσθημα αδελφοσύνης και τα συναφή.

Ξέρετε, μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε πάρα πολλούς υποστηρικτές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Έτσι, σε έναν ορισμένο βαθμό, υπήρχε πράγματι ένα είδος συμφωνίας μέσα στη Ρωσία.

Είναι αλήθεια ότι αργότερα εκφυλίστηκε σε καταστολή, καταπίεση των διαφορετικών απόψεων, στρατόπεδα συγκέντρωσης και άλλα παρόμοια.

Αλλά στα αρχικά στάδια ήταν πράγματι έτσι. Υπήρχε ένα είδος συμφωνίας.

Αυτό, παρεμπιπτόντως, εξηγούσε και την τεράστια επιτυχία των σοβιετικών μυστικών υπηρεσιών εκείνη την εποχή.

Όπως είχε επισημάνει ένας ερευνητής, εκείνοι οι άνθρωποι ήταν ολόψυχα αφοσιωμένοι στην ιδεολογική τους πατρίδα.

Αυτή ήταν η ιδέα που συμμερίζονταν όλοι.

Και η ιδέα είναι το ισχυρότερο όπλο.

Εμίρ Κουστουρίτσα: Ο χριστιανισμός υπήρξε πάντοτε θρησκεία, αλλά υπήρξε και ένα είδος κοινωνικής προόδου.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Απολύτως.

Εμίρ Κουστουρίτσα: Οι άλλες θρησκείες δεν έχουν πολλά από αυτά τα στοιχεία.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Γιατί;

Για άλλη μια φορά, πρόκειται για κοινές αξίες, στις οποίες συμφωνούν όλοι.

Υπάρχουν, όμως, ορισμένες ιδιαιτερότητες που εμφανίστηκαν σε συγκεκριμένους τόπους και σε συγκεκριμένες εποχές ως απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι.

Εμίρ Κουστουρίτσα: Νομίζω ότι οι ρίζες βρίσκονται στον Ιουστινιανό, στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Όπως έγραψαν αργότερα οι επιστήμονες, η Αναγέννηση βασίστηκε στην επιστήμη και στους νόμους που προήλθαν από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και τη Βόρεια Ιταλία.

Και αυτό ακριβώς βρισκόταν στον πυρήνα αυτού του αινίγματος, αυτού του μυστηρίου για το οποίο συζητάμε.

Απ’ ό,τι φαίνεται, σας βάπτισε ο πατέρας Μιχαήλ, ο οποίος είναι ο πατέρας του σημερινού Πατριάρχη και, στην πραγματικότητα, ο δικός σας πνευματικός πατέρας.

Μια τέτοια διαπλοκή πεπρωμένων δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί τυχαία.

Τι θα θέλατε να ευχηθείτε στον Πατριάρχη με την ευκαιρία των 80ών γενεθλίων του;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες να συναντηθούμε ή να συνομιλήσουμε με τον Πατριάρχη.

Μπορώ, όμως, να πω ότι, πρώτα απ’ όλα, είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρων άνθρωπος, ένας διανοούμενος.

Είναι πάντοτε ενδιαφέρον να συνομιλεί κανείς με ανθρώπους που έχουν γνώσεις, είναι μορφωμένοι και διαθέτουν ευφυΐα.

Δείτε, σήμερα γιορτάζουμε τα 80ά γενέθλιά του, πράγμα που σημαίνει ότι γεννήθηκε το 1946.

Και το 1974, αν δεν κάνω λάθος, έγινε πρύτανης της Θεολογικής Ακαδημίας του Λένινγκραντ.

Αν αφαιρέσουμε το 1946 από το 1974, προκύπτει ότι ήταν μόλις 28 ετών.

Έγινε πρύτανης της Ακαδημίας – όχι απλώς ενός ιερατικού σεμιναρίου, αλλά μιας Ακαδημίας.

Γνωρίζετε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ίδρυμα, μια σχολή θεολογίας και φιλοσοφίας που παρέχει πραγματικά βαθιά εκπαίδευση.

Και εκείνος, σε τόσο νεαρή ηλικία, ανέλαβε αυτή τη θέση και, απ’ όσο γνωρίζω, παρέμεινε σε αυτήν τουλάχιστον δέκα χρόνια.

Δηλαδή, κανείς δεν του είπε ύστερα από έναν χρόνο ή ακόμη και έξι μήνες:

«Ξέρετε, είστε πολύ νέος γι’ αυτή τη θέση. Γιατί δεν κάνετε κάτι άλλο για κάποιο διάστημα;»

Όχι. Άσκησε με επιτυχία τα καθήκοντά του επί δέκα χρόνια.

Με λίγα λόγια, είναι ένας διανοούμενος και είναι πάντοτε ενδιαφέρον να συνομιλεί κανείς μαζί του.

Διατηρούμε επαφή και οι συνομιλίες μας είναι πάντοτε χρήσιμες και ενδιαφέρουσες για μένα.

Όσον αφορά την ιστορία που αναφέρατε, ναι, ξέρετε, έχω ήδη μιλήσει γι’ αυτήν.

Τη θυμηθήκατε επειδή την είχατε ακούσει κάπου προηγουμένως.

Η μητέρα μου ήταν εκείνη που μου διηγήθηκε την ιστορία της βάπτισής μου.

Όλα έγιναν κρυφά, χωρίς να το γνωρίζει ο πατέρας μου, επειδή ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, μιας αθεϊστικής οργάνωσης.

Εκείνη την εποχή θεωρούνταν ακατάλληλο να έχει κανείς οποιαδήποτε σχέση με την Εκκλησία. Επίσης, στους συγκεκριμένους κύκλους δεν ήταν αποδεκτό να εκφράζει κανείς δημόσια προσωπική συμπάθεια προς την Εκκλησία.

Έτσι, όπως μου διηγήθηκε αργότερα η μητέρα μου, η βάπτιση πραγματοποιήθηκε κρυφά από τον πατέρα μου, μαζί με τη γειτόνισσά μας από το κοινόχρηστο διαμέρισμα στο οποίο ζούσαμε.

Η βάπτιση έγινε στον Καθεδρικό Ναό της Μεταμορφώσεως, όχι μακριά από το σπίτι μας.

Έτσι, η μητέρα μου και η γιαγιά Άνια, όπως αποκαλούσα τη γειτόνισσά μας, ήρθαν για να με βαπτίσουν.

Ο ιερέας είπε:

«Πιθανότατα θα ήταν σωστό να δώσετε στον γιο σας το όνομα Μιχαήλ, επειδή σήμερα είναι η ημέρα του Αγίου Μιχαήλ και, επιπλέον, κι εγώ ονομάζομαι Μιχαήλ».

Ήταν 21 Νοεμβρίου.

Η μητέρα μου απάντησε:

«Πάτερ, συγχωρέστε με, αλλά έχουμε ήδη δώσει στο παιδί το όνομα Βλαντίμιρ, από τον πατέρα του».

Ο ιερέας είπε:

«Εξαιρετικά, υπέροχα. Είναι ο δικός μας άγιος, εκείνος που βάπτισε τους Ρως. Κοιτάξτε», είπε δείχνοντας προς τα πάνω, «εκεί θα βρίσκεται η μικρή σας εικόνα».

Και ξέρετε, αργότερα την ανακάλυψα.

Πρόκειται για ένα ανάγλυφο στον τοίχο του Καθεδρικού Ναού της Μεταμορφώσεως.

Αυτή είναι, περίπου, όλη η ιστορία.

Στη συνέχεια, κάποια μέρα, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας μου με τον Πατριάρχη, τον ρώτησα τι τον οδήγησε στην Εκκλησία.

Μου απάντησε ότι ο πατέρας του ήταν ιερέας.

Του είπα:

«Αλήθεια; Και πού λειτουργούσε;»

Μου απάντησε:

«Στο Λένινγκραντ».

Τον ρώτησα:

«Πού ακριβώς στο Λένινγκραντ;»

Μου είπε:

«Στον Καθεδρικό Ναό της Μεταμορφώσεως».

Εκείνη τη στιγμή άρχισα να είμαι λίγο πιο προσεκτικός και τον ρώτησα:

«Πώς ονομαζόταν ο πατέρας σας;»

Μου απάντησε:

«Μιχαήλ».

«Υπήρχαν τότε άλλοι Μιχαήλ εκεί;» τον ρώτησα.

Μου είπε:

«Όχι».

Και το έλεγε με τέτοια βεβαιότητα!

Έχετε υπόψη σας ότι δεν γνώριζε καθόλου την ιστορία που μου είχε διηγηθεί η μητέρα μου.

Μου είπε:

«Όχι, δεν υπήρχαν άλλοι Μιχαήλ».

Τότε του απάντησα:

«Ξέρετε, Παναγιώτατε, έχω την εντύπωση ότι με βάπτισε ο δικός σας πατέρας».

Εκείνη τη στιγμή άρχισε να με κοιτάζει έκπληκτος.

Του διηγήθηκα ολόκληρη την ιστορία.

Δείτε από πού ξεκινήσαμε.

Η πρώτη σας ερώτηση αφορούσε τη Ρωσία και το ενδεχόμενο να πρόκειται για κάποιο είδος θαύματος που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μου, για κάτι ιερό.

Αλλά αυτή είναι, φυσικά, μια εκπληκτική ιστορία.

Ο πατέρας του, ο ιερέας Μιχαήλ, βάπτισε ένα συνηθισμένο αγόρι από μια εργατική οικογένεια, με όλη τη σημασία της λέξης, ενώ ο δικός του γιος, ο μελλοντικός Πατριάρχης Κύριλλος, εγκατέλειψε το σπίτι σε ηλικία 15 ετών και αποφάσισε να ζήσει ανεξάρτητα…

Εμίρ Κουστουρίτσα: Στα 15 του χρόνια;

Βλαντίμιρ Πούτιν: Στα 15 του αποφάσισε να ζήσει ανεξάρτητα και να γίνει γεωλόγος.

Γι’ αυτό σπούδασε χαρτογραφία και στη συνέχεια έγινε γεωλόγος και μέλος μιας γεωλογικής αποστολής.

Τελικά, ο γιος του ιερέα Μιχαήλ έγινε Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών, ενώ το αγόρι από την εργατική οικογένεια, το οποίο είχε κάποτε βαπτίσει, έγινε Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Δεν είναι αυτό ένα είδος θαύματος;

Εμίρ Κουστουρίτσα: Η ζωή είναι ένα θαύμα.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Αλλά αυτή είναι μια πραγματική ιστορία. Δεν είναι επινοημένη.

Σας λέω, όταν συνομιλούσαμε, του διηγήθηκα όλα αυτά.

Όταν ολοκλήρωσα την ιστορία μου, στην αρχή απλώς μου απαντούσε.

Όταν όμως έφτασα στο σημείο όπου του εξήγησα την ιστορία της μητέρας μου, τα μάτια του άνοιξαν διάπλατα και φάνηκε πραγματικά έκπληκτος.

Επομένως, φυσικά, έχουμε έναν ιδιαίτερο, πολύ προσωπικό δεσμό.

Αλλά επαναλαμβάνω: είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρων άνθρωπος και πάντοτε χαίρομαι να τον συναντώ και να συζητώ μαζί του οποιοδήποτε θέμα προκύψει.

Τι θα ήθελα να του ευχηθώ;

Ξέρετε, ο σημερινός Πατριάρχης μας δεν περιορίστηκε ποτέ μέσα στην Εκκλησία ούτε απομονώθηκε πίσω από τα τείχη κάποιου μοναστηριού.

Ήταν πάντοτε κοντά στους ανθρώπους, επικοινωνούσε συνεχώς μαζί τους και εξακολουθεί να το κάνει.

Του λέω:

«Παναγιώτατε, θα πρέπει να επιβραδύνετε λίγο τους ρυθμούς σας. Ίσως να μην είναι απαραίτητο να βρίσκεστε συνεχώς…»

Επειδή βρίσκεται πάντοτε σε κίνηση.

Τη μία στιγμή βρίσκεται στον απώτατο Βορρά, την επόμενη στον Νότο και ύστερα ταξιδεύει ξανά κάπου αλλού.

Είναι διαρκώς καθ’ οδόν.

«Πρέπει να φροντίζετε τον εαυτό σας και να προσέχετε την υγεία σας».

Είναι πάντοτε κοντά στους ανθρώπους, όπως ακριβώς και η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στάθηκε σε ολόκληρη την ιστορία της στο πλευρό της χώρας.

Θα ήθελα να ευχηθώ στον Πατριάρχη ανεξάντλητη ενέργεια στην υπηρεσία του ρωσικού λαού και της πατρίδας μας, διότι, χάρη στη θέση που κατέχει, αποτελεί έναν από τους βασικούς υπερασπιστές της.

Χρόνια πολλά για την επέτειό του!

Εμίρ Κουστουρίτσα: Και για τον ρωσικό πολιτισμό, επίσης.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Κι εγώ σας ευχαριστώ.

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