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Δραματική αύξηση καταγράφουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη Γερμανία, με τις ανθρωποκτονίες και τις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος γυναικών να παρουσιάζουν σημαντική άνοδο το 2025, όπως και τα περιστατικά σεξουαλικής βίας εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Τα υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικογένειας έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα τα στοιχεία για το 2025, ενόψει της αυριανής «πορτοκαλί ημέρας», της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, 209 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Από αυτές, οι 130 δολοφονήθηκαν από νυν ή πρώην σύντροφό τους και οι 70 από άλλο μέλος της οικογένειάς τους.
Στην «Ομοσπονδιακή Έκθεση για τα Εγκλήματα κατά των Γυναικών με βάση το Φύλο» και στην «Ομοσπονδιακή Έκθεση για την Ενδοοικογενειακή Βία» αναφέρεται ότι:
Στην καταγραφή αναφέρεται επίσης ότι οι 13 δολοφονήθηκαν από νυν ή πρώην σύντροφο, ενώ οι υπόλοιπες 79 από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος.
Μεταξύ των θυμάτων που ήταν άνδρες περιλαμβάνονται ανήλικοι και παιδιά.
Στην κατηγορία των σεξουαλικών αδικημάτων καταγράφηκαν συνολικά 54.675 περιστατικά, εκ των οποίων τα 20.123 αφορούσαν βιασμούς, σεξουαλικούς εξαναγκασμούς ή σεξουαλικές επιθέσεις, με τα μισά θύματα να είναι ανήλικα.
Ο αριθμός των γυναικών που υπέστησαν τέτοιου είδους επιθέσεις αυξήθηκε κατά 13,5%, ενώ μόνο στις περιπτώσεις βίας από σύντροφο η αύξηση έφθασε το 15%.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (BKA):
Ραγδαία άνοδο παρουσιάζουν και τα περιστατικά ψηφιακής βίας σε βάρος γυναικών στη Γερμανία.
Το 2025 καταγράφηκαν 31.221 γυναίκες θύματα ψηφιακής βίας, αριθμός αυξημένος κατά 17,5% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.
Μόνο στις περιπτώσεις ψηφιακών απειλών, εξαναγκασμού και παρενόχλησης, ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε κατά 16,7%, φθάνοντας τις 15.796.
Ενδεικτικό είναι ότι από το 2019 ο αριθμός των καταγεγραμμένων περιστατικών στη συγκεκριμένη κατηγορία έχει αυξηθεί κατά 318%.
Αύξηση κατά 17,7% παρουσιάζει και η εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Όπως επισημαίνεται, τα τρία τέταρτα των συγκεκριμένων θυμάτων δεν είναι Γερμανοί πολίτες.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος υπογραμμίζει ότι η πραγματική έκταση της ενδοοικογενειακής βίας είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη.
Σύμφωνα με τη μελέτη για την εγκληματικότητα που δεν καταγγέλλεται, εκτιμάται ότι λιγότερο από το 5% των περιστατικών ψυχολογικής ή σωματικής βίας στο πλαίσιο πρώην συντροφικών σχέσεων φθάνει τελικά στις αρχές.
Ωστόσο, θεωρείται επίσης πιθανό η αύξηση των καταγεγραμμένων περιστατικών να συνδέεται με τη μεγαλύτερη προθυμία των θυμάτων να απευθυνθούν στις αρχές.
Σε άρθρο της στην εφημερίδα BILD, η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, Γιούλια Κλέκνερ (CDU), υπογραμμίζει την ανάγκη διαρκούς ανάδειξης του προβλήματος και τιμωρίας των δραστών.
«Το 2026, είναι δυνατόν να πρέπει ακόμα να συζητάμε αν οι γυναίκες είναι ασφαλείς στη Γερμανία; Η απάντηση είναι αποκαρδιωτική — και εξοργιστική. Διότι, ναι: πρέπει! Η βία κατά των γυναικών δεν αποτελεί ούτε ιδιωτική υπόθεση ούτε ζήτημα δευτερεύουσας σημασίας. Είναι μια τρομακτική πραγματικότητα. Ακόμα και σήμερα. Δεν πρέπει ποτέ να κουραστούμε να επιδιώκουμε την τιμωρία των δραστών», αναφέρει.
«Στη χώρα μας, μια γυναίκα δολοφονείται από τον σύντροφο ή τον πρώην σύντροφό της σχεδόν κάθε τρεις ημέρες. Δεν πρόκειται απλώς για ένα στατιστικό στοιχείο σε κάποιον φάκελο. Είναι μια γειτόνισσα, μια συνάδελφος, μια φίλη. Είναι μια μητέρα που, το βράδυ, δεν θα επιστρέψει ποτέ στο σπίτι, κοντά στα παιδιά της. Δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε να αναδεικνύουμε το ζήτημα και να διασφαλίζουμε ότι οι δράστες τιμωρούνται!», προσθέτει.
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Γιούλια Κλέκνερ στη βία κατά των γυναικών που, όπως σημειώνει, δεν εισβάλλει από την πόρτα, αλλά φθάνει κατευθείαν στο κινητό τηλέφωνο.
Πολλές γυναίκες, σύμφωνα με την ίδια, αποφασίζουν να αποχωρήσουν από το διαδίκτυο.
«Όταν όμως οι γυναίκες φιμώνονται, το ζήτημα αποκτά κοινωνικές διαστάσεις. Χάνουμε φωνές, οπτικές γωνίες και δημοκρατική συμμετοχή — δημιουργείται ένα κενό στην εκπροσώπηση», τονίζει.
Η πρόεδρος του γερμανικού Κοινοβουλίου καλεί τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναλάβουν δράση για την προστασία των χρηστών τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη υποστήριξης των γυναικών που πλήττονται και αναδεικνύοντας παράλληλα την ευθύνη των υπόλοιπων χρηστών του διαδικτύου.
«Μπορούμε να επιλέξουμε να δώσουμε προσοχή και να υψώσουμε φωνή, αντί να συμμετέχουμε στα γέλια, να κάνουμε “like” σε αναρτήσεις ή να τις αναδημοσιεύουμε. Η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών δεν ξεκινά από τους νόμους, αλλά από το κάθε άτομο ξεχωριστά. Ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετωπίζουμε δεν αποτελεί απλώς ένα κριτήριο για το συνταγματικό μας κράτος, αλλά και ένα μέτρο πολιτισμού και αξιοπρέπειας. Όσοι διαθέτουν αξιοπρέπεια, δεν ανέχονται τη βία κατά των γυναικών —ούτε καν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους στίχους τραγουδιών ή στα βιντεοπαιχνίδια», γράφει στο άρθρο της η Κλέκνερ.
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