Takeaways by to pontiki AI Η Γερμανία καταγράφει δραματική αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας το 2025, με 209 γυναίκες και κορίτσια να έχουν χάσει τη ζωή τους σε σχετικά περιστατικά.

Συνολικά 280.129 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αναφέρθηκαν στις αρχές, σημειώνοντας άνοδο 2,8% σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2024.

Τα περιστατικά ψηφιακής βίας κατά των γυναικών παρουσιάζουν ραγδαία άνοδο, έχοντας αυξηθεί κατά 318% από το 2019, με 31.221 καταγεγραμμένα θύματα εντός του 2025.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος εκτιμά ότι η πραγματική έκταση του φαινομένου είναι μεγαλύτερη, καθώς λιγότερο από το 5% των περιστατικών φθάνει στις αστυνομικές αρχές.

Η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, Γιούλια Κλέκνερ, χαρακτήρισε τη βία κατά των γυναικών τρομακτική πραγματικότητα και κάλεσε τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναλάβουν δράση για την προστασία των χρηστών.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δραματική αύξηση καταγράφουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στη Γερμανία, με τις ανθρωποκτονίες και τις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος γυναικών να παρουσιάζουν σημαντική άνοδο το 2025, όπως και τα περιστατικά σεξουαλικής βίας εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Ενδοοικογενειακή βία: 209 γυναίκες και κορίτσια έχασαν τη ζωή τους

Τα υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικογένειας έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα τα στοιχεία για το 2025, ενόψει της αυριανής «πορτοκαλί ημέρας», της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 209 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Από αυτές, οι 130 δολοφονήθηκαν από νυν ή πρώην σύντροφό τους και οι 70 από άλλο μέλος της οικογένειάς τους.

Στην «Ομοσπονδιακή Έκθεση για τα Εγκλήματα κατά των Γυναικών με βάση το Φύλο» και στην «Ομοσπονδιακή Έκθεση για την Ενδοοικογενειακή Βία» αναφέρεται ότι:

1.176 γυναίκες καταγράφηκαν από την αστυνομία ως θύματα ανθρωποκτονίας ή απόπειρας αυτοκτονίας, αριθμός αυξημένος κατά 36,9% συγκριτικά με το 2024.

καταγράφηκαν από την αστυνομία ως θύματα ανθρωποκτονίας ή απόπειρας αυτοκτονίας, αριθμός αυξημένος κατά 36,9% συγκριτικά με το 2024. 292 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, μεταξύ των οποίων 209 γυναίκες και κορίτσια.

έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, μεταξύ των οποίων 209 γυναίκες και κορίτσια. 280.129 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν συνολικά από την αστυνομία το 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,8% σε σχέση με το 2024.

καταγράφηκαν συνολικά από την αστυνομία το 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,8% σε σχέση με το 2024. 197.667 γυναίκες και κορίτσια υπέστησαν ενδοοικογενειακή βία.

υπέστησαν ενδοοικογενειακή βία. 142.830 γυναίκες και κορίτσια υπέστησαν βία από νυν ή πρώην σύντροφό τους.

υπέστησαν βία από νυν ή πρώην σύντροφό τους. 54.837 γυναίκες και κορίτσια έπεσαν θύματα βίας από άνδρες του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Στην καταγραφή αναφέρεται επίσης ότι οι 13 δολοφονήθηκαν από νυν ή πρώην σύντροφο, ενώ οι υπόλοιπες 79 από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Μεταξύ των θυμάτων που ήταν άνδρες περιλαμβάνονται ανήλικοι και παιδιά.

Αύξηση των σεξουαλικών επιθέσεων – Ανήλικα τα μισά θύματα

Στην κατηγορία των σεξουαλικών αδικημάτων καταγράφηκαν συνολικά 54.675 περιστατικά, εκ των οποίων τα 20.123 αφορούσαν βιασμούς, σεξουαλικούς εξαναγκασμούς ή σεξουαλικές επιθέσεις, με τα μισά θύματα να είναι ανήλικα.

Ο αριθμός των γυναικών που υπέστησαν τέτοιου είδους επιθέσεις αυξήθηκε κατά 13,5%, ενώ μόνο στις περιπτώσεις βίας από σύντροφο η αύξηση έφθασε το 15%.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (BKA):

Σχεδόν όλα τα περιστατικά σημειώνονται στην κατοικία του θύματος.

Το 32,7% των δραστών δεν είναι Γερμανοί, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στον γενικό πληθυσμό ανέρχεται μόλις στο 14%.

Το 31,9% των θυμάτων προέρχεται από το εξωτερικό.

Ψηφιακή βία: Ραγδαία αύξηση των περιστατικών

Ραγδαία άνοδο παρουσιάζουν και τα περιστατικά ψηφιακής βίας σε βάρος γυναικών στη Γερμανία.

Το 2025 καταγράφηκαν 31.221 γυναίκες θύματα ψηφιακής βίας, αριθμός αυξημένος κατά 17,5% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Μόνο στις περιπτώσεις ψηφιακών απειλών, εξαναγκασμού και παρενόχλησης, ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε κατά 16,7%, φθάνοντας τις 15.796.

Ενδεικτικό είναι ότι από το 2019 ο αριθμός των καταγεγραμμένων περιστατικών στη συγκεκριμένη κατηγορία έχει αυξηθεί κατά 318%.

Αύξηση κατά 17,7% παρουσιάζει και η εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Όπως επισημαίνεται, τα τρία τέταρτα των συγκεκριμένων θυμάτων δεν είναι Γερμανοί πολίτες.

Ενδοοικογενειακή βία: Η πραγματική έκταση του φαινομένου

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος υπογραμμίζει ότι η πραγματική έκταση της ενδοοικογενειακής βίας είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη.

Σύμφωνα με τη μελέτη για την εγκληματικότητα που δεν καταγγέλλεται, εκτιμάται ότι λιγότερο από το 5% των περιστατικών ψυχολογικής ή σωματικής βίας στο πλαίσιο πρώην συντροφικών σχέσεων φθάνει τελικά στις αρχές.

Ωστόσο, θεωρείται επίσης πιθανό η αύξηση των καταγεγραμμένων περιστατικών να συνδέεται με τη μεγαλύτερη προθυμία των θυμάτων να απευθυνθούν στις αρχές.

Κλέκνερ: «Η βία κατά των γυναικών δεν αποτελεί ούτε ιδιωτική υπόθεση ούτε ζήτημα δευτερεύουσας σημασίας»

Σε άρθρο της στην εφημερίδα BILD, η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, Γιούλια Κλέκνερ (CDU), υπογραμμίζει την ανάγκη διαρκούς ανάδειξης του προβλήματος και τιμωρίας των δραστών.

«Το 2026, είναι δυνατόν να πρέπει ακόμα να συζητάμε αν οι γυναίκες είναι ασφαλείς στη Γερμανία; Η απάντηση είναι αποκαρδιωτική — και εξοργιστική. Διότι, ναι: πρέπει! Η βία κατά των γυναικών δεν αποτελεί ούτε ιδιωτική υπόθεση ούτε ζήτημα δευτερεύουσας σημασίας. Είναι μια τρομακτική πραγματικότητα. Ακόμα και σήμερα. Δεν πρέπει ποτέ να κουραστούμε να επιδιώκουμε την τιμωρία των δραστών», αναφέρει.

«Στη χώρα μας, μια γυναίκα δολοφονείται από τον σύντροφο ή τον πρώην σύντροφό της σχεδόν κάθε τρεις ημέρες. Δεν πρόκειται απλώς για ένα στατιστικό στοιχείο σε κάποιον φάκελο. Είναι μια γειτόνισσα, μια συνάδελφος, μια φίλη. Είναι μια μητέρα που, το βράδυ, δεν θα επιστρέψει ποτέ στο σπίτι, κοντά στα παιδιά της. Δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε να αναδεικνύουμε το ζήτημα και να διασφαλίζουμε ότι οι δράστες τιμωρούνται!», προσθέτει.

Η ψηφιακή βία και η ευθύνη των χρηστών του διαδικτύου

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Γιούλια Κλέκνερ στη βία κατά των γυναικών που, όπως σημειώνει, δεν εισβάλλει από την πόρτα, αλλά φθάνει κατευθείαν στο κινητό τηλέφωνο.

Πολλές γυναίκες, σύμφωνα με την ίδια, αποφασίζουν να αποχωρήσουν από το διαδίκτυο.

«Όταν όμως οι γυναίκες φιμώνονται, το ζήτημα αποκτά κοινωνικές διαστάσεις. Χάνουμε φωνές, οπτικές γωνίες και δημοκρατική συμμετοχή — δημιουργείται ένα κενό στην εκπροσώπηση», τονίζει.

Η πρόεδρος του γερμανικού Κοινοβουλίου καλεί τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναλάβουν δράση για την προστασία των χρηστών τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη υποστήριξης των γυναικών που πλήττονται και αναδεικνύοντας παράλληλα την ευθύνη των υπόλοιπων χρηστών του διαδικτύου.

«Μπορούμε να επιλέξουμε να δώσουμε προσοχή και να υψώσουμε φωνή, αντί να συμμετέχουμε στα γέλια, να κάνουμε “like” σε αναρτήσεις ή να τις αναδημοσιεύουμε. Η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών δεν ξεκινά από τους νόμους, αλλά από το κάθε άτομο ξεχωριστά. Ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετωπίζουμε δεν αποτελεί απλώς ένα κριτήριο για το συνταγματικό μας κράτος, αλλά και ένα μέτρο πολιτισμού και αξιοπρέπειας. Όσοι διαθέτουν αξιοπρέπεια, δεν ανέχονται τη βία κατά των γυναικών —ούτε καν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους στίχους τραγουδιών ή στα βιντεοπαιχνίδια», γράφει στο άρθρο της η Κλέκνερ.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ έβγαλε 15 εκατ. δολάρια από την επιστροφή του Χουάνγκ στην Nvidia

Foreign Affairs: «Ο πόλεμος έχει κριθεί – Είναι καιρός η Ουκρανία να τα βρει με τη Ρωσία»

Μεταναστευτικό: Στα… κάγκελα οι κεντροαριστεροί για τα για τα Return Hubs της Φρεντέρικσεν – «Σκάγια» και για τον Πλεύρη