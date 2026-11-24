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Σοβαρές πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας η πρόταση για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Δανή πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν να βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Η διαφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών και της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Η Ελλάδα είναι η μία από τις πέντε χώρες που συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα με την υπογραφή του Θάνου Πλεύρη.

Η συμφωνία αυτή έχει σηκώσει αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στον ΟΗΕ που εξέφρασε ανοιχτά την διαφωνία του με ένα τέτοιο μέτρο.

«Καμία νομική βάση»

Η πλειοψηφία της πολιτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρεται να αντιτίθεται στη δημιουργία τέτοιων δομών εκτός ΕΕ. Η επικεφαλής της ομάδας, Ιράτσε Γκαρθία, χαρακτήρισε τα κέντρα επιστροφής στην Αφρική για όσους δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρώπη ως πρωτοβουλίες που «δεν έχουν καμία νομική βάση και δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο».

Αφορμή για την ένταση αποτελεί συμφωνία μεταξύ της Δανίας και τεσσάρων ακόμη κρατών-μελών της ΕΕ για τη δημιουργία κέντρου επιστροφής στη Ρουάντα. Η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, οι οποίοι αναμένεται να συζητήσουν επίσημα τη στάση της Δανής πρωθυπουργού σε προσεχή συνεδρίασή τους.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να τεθεί ακόμη και ζήτημα πειθαρχικών μέτρων σε βάρος των Δανών μελών της πολιτικής ομάδας. Η Γκαρθία διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια θα πρέπει να αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PES).

Πρόσθετες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει και πρόσφατες τοποθετήσεις της Φρεντέρικσεν για το μεταναστευτικό, τις οποίες επικριτές της συνέδεσαν με τη ρητορική της θεωρίας της «Μεγάλης Αντικατάστασης», μιας ακροδεξιάς θεωρίας συνωμοσίας που υποστηρίζει ψευδώς ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο δημογραφικής αλλοίωσης του λευκού πληθυσμού μέσω της μετανάστευσης.

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