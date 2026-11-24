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Επίθεση στον πρωθυπουργό, με αφορμή το βιντεάκι που ανέβασε στα σόσιαλ με το GTA, έκανε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε πως η κυβέρνηση έχει «χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα» προσθέτοντας ότι «νομίζουν ότι οι συνταξιούχοι ζουν στην εικονική πραγματικότητα της ευμάρειας που πλασάρει η Νέα Δημοκρατία. Δεν τους περισσεύουν τα χρήματα για να αγοράσουν βιντεοπαιχνίδια».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Κ. Τσουκαλας σημείωσε ότι «επί ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας οι συνταξιούχοι είδαν το πραγματικό τους εισόδημα να μειώνεται», προσθέτοντας ότι αυτό «το έχει ομολογήσει η ίδια η κυβέρνηση αναρτώντας στον απολογισμό της τα στοιχεία που δείχνουν πως ενώ ο πληθωρισμός αυξήθηκε 20%, οι συντάξεις που δεν είχαν προσωπική διαφορά αυξήθηκαν μόλις 16%. Δηλαδή μειώθηκε η πραγματική αξία των συντάξεων».

Συνεχίζοντας για το περίφημο βίντεο στα σόσιαλ του Κ. Μητσοτάκη, σχολίασε: «Η αναφορά σας, κύριε Μητσοτάκη, στη χρήση του επιδόματος για την αγορά του Grand Theft Auto VI, υποτιμά και τη νοημοσύνη των συνταξιούχων και τις πιεστικές ανάγκες τους. Το χειρότερο. Δείχνει πλήρη άγνοια για το πώς ζουν και σε τι κατάσταση τους έχετε φέρει. Αν στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η ενίσχυση των 400 ευρώ είναι διαθέσιμο χαρτζιλίκι για χριστουγεννιάτικες αγορές, ας αναρωτηθούν πόσες εκκρεμότητες περιμένουν αυτά τα χρήματα προτού καν πιστωθούν».

Τόνισε επίσης ότι «οι συνταξιούχοι δεν παίζουν σε βιντεοπαιχνίδι», αλλά «ζουν στην Ελλάδα των ανισοτήτων, του μεγάλου πληθωρισμού, της ανεξέλεγκτης ακρίβειας και των χαμηλών συντάξεων που μειώνονται ακόμα παραπάνω από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων».

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