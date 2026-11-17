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Τους κινδύνους της απόφασης της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Δανίας, της Αυστρίας και της Ολλανδίας να δημιουργήσουν κέντρα επιστροφής μεταναστών στη Ρουάντα επισήμανε ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ.

Ο Φόλκερ Τουρκ τόνισε ότι ελλοχεύουν κίνδυνοι για τα δικαιώματα των μεταναστών και ότι το μέτρο μπορεί να μην αποδειχθεί αποτελεσματικό. «Ανησυχούμε για τους κινδύνους απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα που ενέχει η προγραμματισμένη μεταφορά ανθρώπων από πέντε χώρες της Ε.Ε. στη Ρουάντα. Δεν έχουν καμία πραγματική σχέση και η οποία αντιμετωπίζει η ίδια τις δικές της προκλήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Η λύση δεν βρίσκεται σε μεμονωμένα –και συχνά πολύ δαπανηρά– μέτρα που ζητούν από μακρινές χώρες να διαχειριστούν μια πτυχή της διακυβέρνησης της μετανάστευσης ούτε στην εξωτερική ανάθεση υποχρεώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα»,πρόσθεσε.

Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα υπενθύμισε ότι η μετανάστευση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο στο οποίο συμβάλλουν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι παγκόσμιες ανισότητες, οι αδικίες εντός του διεθνούς οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, η αναζωπύρωση βίαιων συγκρούσεων και οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις.

«Αυτές οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποφασιστικά, μεταξύ άλλων μέσω επαρκών επενδύσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτών των βαθύτερων αιτιών και στη δημιουργία βιώσιμων ευκαιριών στις χώρες προέλευσης», είπε.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι έλαβε «ένα αίτημα από τη Ρουάντα που ζητά επιχειρησιακή υποστήριξη σχετικά με τους μηχανισμούς πλατφόρμας επιστροφής που προτείνει η Ε.Ε.»

Αφού αξιολόγησε αυτό το αίτημα, ο ΔΟΜ ανέφερε «ότι θα μπορούσε, καταρχάς, να παράσχει υποστήριξη, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με την εντολή του και τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα», διευκρινίζοντας ότι η βοήθειά του «θα ξεκινήσει μόνο όταν τα άτομα φτάσουν στον προορισμό».

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