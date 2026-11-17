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Οι γεωπολιτικές προκλήσεις, ο στρατηγικός ρόλος των κρατικών επενδυτικών ταμείων στην ανάπτυξη και τη διαφύλαξη του εθνικού πλούτου, οι επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές, η κλιματική προσαρμογή και οι ευκαιρίες από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ήταν τα κύρια σημεία των συζητήσεων κατά τη 18η Ετήσια Συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο και τις εργασίες χαιρέτισαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τα κύρια σημεία των τοποθετήσεων κατά τη διάρκεια της 18ης Ετήσιας Συνάντησης του IFSWF με θέμα «Sovereign Capital in a Contested World», το οποίο έφερε στην Ελλάδα εκπροσώπους κορυφαίων κρατικών επενδυτικών οργανισμών ήταν:

1. Στρατηγικός ρόλος των κρατικών επενδυτικών ταμείων

Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία, κατά την αξιολόγηση επενδύσεων σε νέους τομείς, λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τις επενδυτικές αποδόσεις, αλλά και τα ευρύτερα οφέλη για την οικονομία, όπως και τη δημιουργία αξίας για τους πολίτες.

Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη του εθνικού πλούτου, στην τόνωση της εθνικής οικονομίας και την επίτευξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων, με διαφάνεια και λογοδοσία.

Οι κρατικοί μέτοχοι καλούνται συχνά να συνδυάσουν τον ρόλο του επενδυτή με εκείνους του εγγυητή, του νομοθέτη και του ρυθμιστή

2. Χρηστή διακυβέρνηση, διαφάνεια και λογοδοσία

Η αποτελεσματική αξιοποίηση των κεφαλαίων προϋποθέτει ένα ισχυρό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης κι ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.

Η αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίων προϋποθέτει ευελιξία, συνεργασία και σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων. Κρίσιμη προϋπόθεση είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ διοίκησης και διοικητικού συμβουλίου, η διαφάνεια και η συνεχής ενημέρωση.

3. Γεωπολιτικές εξελίξεις και στρατηγικές επενδύσεις

Το διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό και επενδυτικό περιβάλλον επαναπροσδιορίζει τους κινδύνους που καλούνται να διαχειριστούν τα κρατικά επενδυτικά ταμεία και τις ευκαιρίες που επιδιώκουν.

Σήμερα, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός μετατοπίζεται από τον έλεγχο εδαφών, στον έλεγχο των εφοδιαστικών αλυσίδων, της συνδεσιμότητας, των υποδομών και των αγορών, άρα οι επενδύσεις σε ανθεκτικές υποδομές και φυσική συνδεσιμότητα, που επιτρέπουν την αποφυγή σημείων συμφόρησης, αποτελούν μια ουσιαστική μακροπρόθεσμη επενδυτική επιλογή.

Η ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια, οι υποδομές, η αποθήκευση ενέργειας, τα δίκτυα, τα logistics και οι τεχνολογίες διττής χρήσης αναδεικνύονται σε πεδία αυξανόμενου ενδιαφέροντος.

4. Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούν να αλλάξουν μια χώρα

Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτεί ταχύτερη προσαρμογή, των εργαζομένων με κατάλληλα εργαλεία και δεξιότητες, καθώς και επέκταση της εφαρμογής της σε όλες τις εταιρείες του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Η τεχνολογική μετάβαση απαιτεί επενδύσεις και ισχυρότερη θεσμική προετοιμασία. Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ψηφιοποίηση, τα crypto και η tokenization μεταβάλλουν τόσο τη λειτουργία των επενδυτικών οργανισμών, όσο και τα περιουσιακά στοιχεία που καλούνται να διαχειριστούν.

5. Κλιματική αλλαγή

Για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην πράξη δεν γίνονται αρκετά. Ο λόγος είναι ότι οι επενδύσεις, όπως τα αντιπλημμυρικά έργα, η παράκτια προστασία, τα συστήματα κλιματισμού και η πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, αποφέρουν κυρίως τοπικά οφέλη, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη τη διασφάλιση χρηματοδότησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

6. Δημογραφικές εξελίξεις και μακροπρόθεσμες οικονομικές προκλήσεις

Ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να κορυφωθεί πριν από το 2050, πιθανότατα γύρω στο 2045, φτάνοντας περίπου τα 9 έως 9,5 δισεκατομμύρια άτομα. Την ίδια περίοδο, σχεδόν το σύνολο της ανθρωπότητας εκτιμάται ότι θα ζει σε περίπου 12.000 πόλεις παγκοσμίως.

Το μέλλον της ανθρωπότητας είναι οι νέοι της Ασίας, καθώς παρά τη μείωση της γονιμότητας και την πληθυσμιακή συρρίκνωση χωρών όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, στην Ασία εξακολουθούν να καταγράφονται αρκετά υψηλοί ρυθμοί γεννήσεων. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για κοινωνίες όπως οι ευρωπαϊκές, όπου ο πληθυσμός μειώνεται, το χρέος είναι υψηλό και οι δημοσιονομικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου και την εξασφάλιση συντάξεων είναι σημαντικές.

Κατά την πρώτη ημέρα της Ετήσιας Συνάντησης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές της Ελλάδας και στον ρόλο της ως επενδυτικής πύλης λέγοντας ότι η χώρα μας «προσφέρει μοναδικές προοπτικές για θεσμικούς επενδυτές που κάνουν μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις». Όπως σημείωσε, οι μεταρρυθμίσεις αποτυπώνονται σε ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, στη μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών.

Στη δική του τοποθέτηση ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανέδειξε τη σημασία της φιλοξενίας της ετήσιας συνάντησης του IFSWF στην Αθήνα ως αναγνώριση της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφερε, «πριν από λίγα χρόνια μια διοργάνωση σαν αυτή στη χώρα μας θα ήταν σχεδόν αδιανόητη. Σήμερα, αντίθετα, υποδέχεται μερικά από τα μεγαλύτερα κρατικά επενδυτικά ταμεία παγκοσμίως».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε μεταξύ άλλων: «Το κράτος έχει επιστρέψει στο επίκεντρο της οικονομικής στρατηγικής. Όχι ως προσωρινός παράγοντας για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης, αλλά ως μόνιμος συντελεστής».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το IFSWF αριθμεί 47 μέλη, τα οποία διαχειρίζονται συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 10 τρισ. Δολαρίων. Οι εργασίες της 18ης Ετήσιας Συνάντησης διήρκησαν από τις 11 έως και τις 13 Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκαν με την παράδοση της διοργάνωσης στο Κατάρ.