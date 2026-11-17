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Οι γεωπολιτικές προκλήσεις, ο στρατηγικός ρόλος των κρατικών επενδυτικών ταμείων στην ανάπτυξη και τη διαφύλαξη του εθνικού πλούτου, οι επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές, η κλιματική προσαρμογή και οι ευκαιρίες από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ήταν τα κύρια σημεία των συζητήσεων κατά τη 18η Ετήσια Συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο και τις εργασίες χαιρέτισαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.
Τα κύρια σημεία των τοποθετήσεων κατά τη διάρκεια της 18ης Ετήσιας Συνάντησης του IFSWF με θέμα «Sovereign Capital in a Contested World», το οποίο έφερε στην Ελλάδα εκπροσώπους κορυφαίων κρατικών επενδυτικών οργανισμών ήταν:
1. Στρατηγικός ρόλος των κρατικών επενδυτικών ταμείων
2. Χρηστή διακυβέρνηση, διαφάνεια και λογοδοσία
3. Γεωπολιτικές εξελίξεις και στρατηγικές επενδύσεις
4. Τεχνητή Νοημοσύνη
5. Κλιματική αλλαγή
6. Δημογραφικές εξελίξεις και μακροπρόθεσμες οικονομικές προκλήσεις
Κατά την πρώτη ημέρα της Ετήσιας Συνάντησης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές της Ελλάδας και στον ρόλο της ως επενδυτικής πύλης λέγοντας ότι η χώρα μας «προσφέρει μοναδικές προοπτικές για θεσμικούς επενδυτές που κάνουν μακροπρόθεσμες τοποθετήσεις». Όπως σημείωσε, οι μεταρρυθμίσεις αποτυπώνονται σε ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, στη μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών.
Στη δική του τοποθέτηση ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ανέδειξε τη σημασία της φιλοξενίας της ετήσιας συνάντησης του IFSWF στην Αθήνα ως αναγνώριση της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφερε, «πριν από λίγα χρόνια μια διοργάνωση σαν αυτή στη χώρα μας θα ήταν σχεδόν αδιανόητη. Σήμερα, αντίθετα, υποδέχεται μερικά από τα μεγαλύτερα κρατικά επενδυτικά ταμεία παγκοσμίως».
Από την πλευρά του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε μεταξύ άλλων: «Το κράτος έχει επιστρέψει στο επίκεντρο της οικονομικής στρατηγικής. Όχι ως προσωρινός παράγοντας για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης, αλλά ως μόνιμος συντελεστής».
Αξίζει να σημειωθεί ότι το IFSWF αριθμεί 47 μέλη, τα οποία διαχειρίζονται συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 10 τρισ. Δολαρίων. Οι εργασίες της 18ης Ετήσιας Συνάντησης διήρκησαν από τις 11 έως και τις 13 Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκαν με την παράδοση της διοργάνωσης στο Κατάρ.
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