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Νέα αναστάτωση προκλήθηκε την Τρίτη στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, λίγες μόνο ημέρες μετά το περιστατικό με το αεροσκάφος της British Airways που χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο κατά την προσγείωση.

Αυτή τη φορά αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner της British Airways βγήκε από τον τροχόδρομο και ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενη έκταση, ενώ κατευθυνόταν προς τον διάδρομο απογείωσης για πτήση με προορισμό το Λάγος της Νιγηρίας.

🚨 A British Airways Boeing 787-10 Dreamliner veered off a taxiway at London Heathrow while taxiing for departure to Lagos, Nigeria.



Flight #BA75 was scheduled to depart at 10:10 a.m. Photos showed its nose wheel turned sideways and stuck in muddy grass beside the taxiway.



📸:… pic.twitter.com/7MLr2qsZhL — AirNav Radar (@AirNavRadar) November 17, 2026

Η πτήση BA75, στην οποία επέβαιναν έως και 215 επιβάτες, ακυρώθηκε.

Λόγω του περιστατικού, που σημειώθηκε στις 10:40 το πρωί (12:40 ώρα Ελλάδος) και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να οφείλεται σε λάθος του πιλότου, προκλήθηκε αναστάτωση στη λειτουργία του αεροδρομίου.

Πηγή δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Sun: «Το αεροσκάφος, γεμάτο επιβάτες, ήταν έτοιμο για αναχώρηση και είχε απομακρυνθεί από τη θέση στάθμευσης, κινούμενο στον τροχόδρομο προς τον διάδρομο απογείωσης για την πτήση προς το Λάγος.

Για ανεξήγητο λόγο, φαίνεται ότι το αεροσκάφος βγήκε από τον ασφαλτοστρωμένο τροχόδρομο και κατέληξε σε έκταση με γρασίδι. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τι άλλο θα μπορούσε να ευθύνεται, πέρα από ένα στοιχειώδες λάθος του πιλότου».

Σε δήλωσή της στη The Sun, η British Airways ανέφερε: «Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τους επιβάτες μας για την αναστάτωση που προκλήθηκε στην πτήση τους. Οι ομάδες μας εργάζονται για να εξασφαλίσουν τη μετακίνησή τους το συντομότερο δυνατό και βρίσκονται σε επικοινωνία μαζί τους για την αντιμετώπιση της κατάστασης».

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