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Απορρίφθηκε το αίτημα εξαίρεσης της προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, που υπέβαλε σήμερα η Μαρία Καρυστιανού στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικου υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.
Το αίτημα απορρίφθηκε με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, το οποίο συνεδρίασε μετά την υποβολή του.
Σημειώνεται ότι και ο εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος αναφέροντας πως δεν εγείρονται υπόνοιες μεροληψίας για την εξαίρεση της προέδρου και προσθέτοντας πως η ίδια έσπευσε στη συνεδρίαση της Παρασκευής και μετά το πέρας του ωραρίου να επιλύσει το θέμα της χορήγησης αντιγράφων από τα κατασχεθέντα πειστήρια.
Μετά τη απόφαση του δικαστηρίου η δίκη συνεχίζεται κανονικά.
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