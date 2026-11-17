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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», μια εξαιρετικά απαιτητική και σπάνια χειρουργική επέμβαση σε 11χρονη ασθενή, η οποία έφερε όγκο στον αριστερό νεφρό με επέκταση μέσω της κάτω κοίλης φλέβας έως την καρδιά.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού απαιτήθηκε ο συντονισμός δεκάδων επαγγελματιών υγείας διαφορετικών ειδικοτήτων, από τρία μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας: το Παίδων «Η Αγία Σοφία», το Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό».

Η ασθενής είχε αρχικά διαγνωστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και παραπέμφθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Η επέκταση του όγκου έως την καρδιά συνιστούσε σοβαρή απειλή για τη ζωή της, καθώς ενδεχόμενη αποκόλληση τμήματός του θα μπορούσε να προκαλέσει επικίνδυνη απόφραξη της πνευμονικής κυκλοφορίας.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε σε τρία διαδοχικά στάδια:

Αρχικά, έγινε εμβολισμός της αρτηρίας που τροφοδοτούσε τον νεφρό από το Αιμοδυναμικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Ακολούθησε η χειρουργική αφαίρεση του όγκου από την κοιλιακή χώρα, από την Παιδοχειρουργική ομάδα του Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και την Αγγειοχειρουργική ομάδα του «Λαϊκού».

Τέλος, με τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας, η Παιδοκαρδιοχειρουργική ομάδα του «Αγία Σοφία» προχώρησε στην αφαίρεση του τμήματος του όγκου που είχε επεκταθεί έως την καρδιά.

Καθοριστική για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης ήταν, επίσης, η συμβολή της εξειδικευμένης αναισθησιολογικής ομάδας, του νοσηλευτικού προσωπικού, των τεχνικών εξωσωματικής κυκλοφορίας, του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου καθώς και η αξιοποίηση των σύγχρονων υποδομών του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η έως σήμερα μετεγχειρητική πορεία της 11χρονης είναι ομαλή, χωρίς επιπλοκές. Η ασθενής εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά της σε όλους τους ιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικούς εξωσωματικής κυκλοφορίας και εργαζομένους των νοσοκομείων, οι οποίοι με την επιστημονική τους κατάρτιση, την αφοσίωση και την άριστη συνεργασία τους συνέβαλαν στην επιτυχή αντιμετώπιση αυτού του εξαιρετικά σύνθετου περιστατικού.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη των υψηλών δυνατοτήτων του δημόσιου συστήματος υγείας, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας, της εξειδικευμένης παιδιατρικής φροντίδας και της αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας προς όφελος των μικρών ασθενών.

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