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Ισραηλινό στέλεχος εταιρείας με έδρα την Ελλάδα φέρεται να ήταν ο στόχος επίθεσης που σχεδίαζε δίκτυο ατόμων στη Βόρεια Μακεδονία, το οποίο δρούσε κατόπιν εντολών Ιρανού υπηκόου, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν όπλα και πυρομαχικά, σημειωματάρια με στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και ένας χάρτης με σημειωμένη τοποθεσία, γράφει η εφημερίδα.

Το σχέδιο δολοφονίας αποκαλύφθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας (ANB), έπειτα από συνεργασία με την ελληνική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και άλλες υπηρεσίες ασφαλείας.

Η σύλληψη ενός ποινικού, υπηκόου Βόρειας Μακεδονίας, στις 12 Νοεμβρίου 2026, στα σύνορα της Ελλάδας με την Βόρεια Μακεδονία, από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ήταν η αρχή για το ξήλωμα του δικτύου των φερόμενων εκτελεστών, που σχεδίαζε επίθεση ή δολοφονία προσώπου στη χώρα μας, υπό τις εντολές Ιρανού πολίτη, ο οποίος, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες, ενεργούσε για λογαριασμό των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές ασφαλείας ερευνούσαν πολύ προσεκτικά την υπόθεση, η οποία αφορούσε την στρατολόγηση υπηκόων της Βόρειας Μακεδονίας, που κινούνται στο χώρο του κοινού εγκλήματος και έχουν ποινικό μητρώο, προκειμένου να δολοφονήσουν πρόσωπο το οποίο διαμένει στην Ελλάδα.

Οι επίδοξοι εκτελεστές, πέντε στον αριθμό, στρατολογήθηκαν από τον Ιρανό, μέσω βαρόνου ναρκωτικών. Οι αρχές ασφαλείας εκτιμούν ότι αυτό έγινε ώστε η σχεδιαζόμενη ενέργεια να αποδοθεί στο οργανωμένο έγκλημα.

Κατά ίδιες πληροφορίες, οι πέντε Βορειομακεδόνες στρατολογηθέντες είχαν πραγματοποιήσει από το Μάρτιο ταξίδια στο Ιράν και σε άλλη χώρα του Κόλπου, όπου είχαν συναντήσεις με τον Ιρανό στρατολογητή τους, Έντρις Τζαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh), προφανώς για την ενέργεια που σχεδιαζόταν να εκτελέσουν στην Ελλάδα.

Το γράφημα της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας για το δίκτυο που λειτουργούσε με εντολές από το Ιράν με στόχο πρόσωπο στην Ελλάδα

Στις 12 Νοεμβρίου, ο ένας εξ αυτών επιχείρησε να εισέλθει στη χώρα μας, αλλά τον συνέλαβαν στα σύνορα στελέχη της ΕΥΠ που τον παρακολουθούσαν και τον παρέδωσαν στις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας. Ακολούθησε η σύλληψη των άλλων τεσσάρων στα Σκόπια, εκ των όποιων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας έχει ήδη ομολογήσει ότι σχεδίαζαν την ενέργεια στην Ελλάδα.

Ο ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες στα Σκόπια φέρεται να ομολόγησε ότι είχαν γίνει συναντήσεις με τον Ιρανό και πως σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν τρομοκρατική ενέργεια/ δολοφονία στην Ελλάδα. Όλοι τους έχουν ποινικό μητρώο.

Οι έρευνες έδειξαν ότι τα μέλη του δικτύου είχαν αναλάβει την προετοιμασία και την υλικοτεχνική υποστήριξη σχεδίου επίθεσης ή δολοφονίας συγκεκριμένου προσώπου στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις οδηγίες του Mavaneh.

Ο Ιρανός Μαβανέχ φέρεται να βρισκόταν σε επαφή με τον βαρόνο των ναρκωτικών Νατζί Σερίφι Ζιντάστι, για να εξασφαλίζει μέσω αυτού ποινικούς πρόθυμους να πραγματοποιήσουν ενέργειες για λογαριασμό του.

Ο Νατζί Σερίφι Ζιντάστι (Naji Sharifi-Zindashti) είναι Ιρανός διακινητής ναρκωτικών και επικεφαλής διεθνούς εγκληματικού δικτύου (γνωστού ως «Δίκτυο Ζιντάστι»). Απασχολεί τις ελληνικές και διεθνείς αρχές για σοβαρές υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, διεθνικής καταστολής και τρομοκρατίας.

Ο Ζιντάστι περιλαμβάνεται στη λίστα καταζητούμενων του FBI. Κατηγορείται από τις αμερικανικές αρχές για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη πληρωμένων δολοφονιών εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ.

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