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Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι αποκάλυψε δίκτυο ατόμων στη χώρα, το οποίο φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό Ιρανού υπηκόου και προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση ή στοχευμένη δολοφονία εναντίον προσώπου στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις αρχές του 2026 η υπηρεσία συνεργάζεται στενά με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) της Ελλάδας, καθώς και με άλλες ξένες υπηρεσίες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίσει πρόσωπα που συνδέονται με ιρανικά δίκτυα και ενδέχεται να σχεδιάζουν τρομοκρατικές ενέργειες. Στις έρευνες συμμετέχουν επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκε δίκτυο ατόμων με διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα στη Βόρεια Μακεδονία, τα οποία φέρονται να λάμβαναν απευθείας εντολές από τον Ιρανό υπήκοο Edris Jahangiri Mavaneh. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος Ιρανός συνδέεται με πρόσωπα που φέρονται να ενεργούν για λογαριασμό των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας. Μεταξύ των διασυνδέσεών του αναφέρεται και ο Naji Sharifi Zindashti, πρόσωπο που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Οι έρευνες έδειξαν ότι τα μέλη του δικτύου είχαν αναλάβει την προετοιμασία και την υλικοτεχνική υποστήριξη σχεδίου επίθεσης ή δολοφονίας συγκεκριμένου προσώπου στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις οδηγίες του Mavaneh. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν μυστικές συναντήσεις των εμπλεκομένων σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, ενώ επιβεβαιώθηκαν οι επαφές τους με τον Mavaneh, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης.

Η NSA εκτιμά ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρακτική των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες φέρονται να αξιοποιούν εγκληματικά δίκτυα σε άλλες χώρες για την οργάνωση επιθέσεων, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να αποκρύψουν την εμπλοκή τους. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, παρόμοιες απειλές και επιθέσεις που έχουν αποδοθεί σε δίκτυα συνδεόμενα με το Ιράν έχουν απασχολήσει το προηγούμενο διάστημα τις Αρχές και άλλων χωρών.

Οι Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας συνδέουν ευθέως ένα δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα με τον σχεδιασμό επίθεσης κατά προσώπου στην Ελλάδα, υπό τις οδηγίες Ιρανού υπηκόου που φέρεται να διατηρεί σχέσεις με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει την ταυτότητα του προσώπου που αποτελούσε στόχο ούτε εάν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις.

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