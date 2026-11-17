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Καταζητούμενος από το FBI για υποθέσεις ναρκωτικών είναι ο Naji Sharifi Zindashti, ο οποίος φέρεται να έχει λειτουργήσει ως σύνδεσμος ανάμεσα στους Ιρανούς και τους υπηκόους της Βόρειας Μακεδονίας που «μισθώθηκαν» για να σκοτώσουν συγκεκριμένο πρόσωπο στην Ελλάδα.

Όπως ανακοίνωσε η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA) της Βόρειας Μακεδονίας δίκτυο ατόμων στη χώρα, το οποίο φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό Ιρανού υπηκόου προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση ή στοχευμένη δολοφονία εναντίον προσώπου στην Ελλάδα.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του εγκληματικού δικτύου οι αρχές

Η σύλληψη ενός ποινικού, υπηκόου Βόρειας Μακεδονίας, στις 12 Νοεμβρίου 2026, στα σύνορα της Ελλάδας με την Βόρεια Μακεδονία, από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ήταν η αρχή για το ξήλωμα του δικτύου των φερόμενων εκτελεστών, που σχεδίαζε επίθεση ή δολοφονία προσώπου στη χώρα μας, υπό τις εντολές Ιρανού πολίτη, ο οποίος, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες, ενεργούσε για λογαριασμό των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε σήμερα από την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (National Security Agency – NSA) της Βόρειας Μακεδονίας, απασχολεί την συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία συνεργαζόταν στενά με την ΕΥΠ και άλλες μυστικές υπηρεσίες δυτικών χωρών, από τον περασμένο Μάρτιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές ασφαλείας ερευνούσαν πολύ προσεκτικά την υπόθεση, η οποία αφορούσε την στρατολόγηση υπηκόων της Βόρειας Μακεδονίας, που κινούνται στο χώρο του κοινού εγκλήματος και έχουν ποινικό μητρώο, προκειμένου να δολοφονήσουν πρόσωπο το οποίο διαμένει στην Ελλάδα.

Οι επίδοξοι εκτελεστές, πέντε στον αριθμό, στρατολογήθηκαν από τον Ιρανό, μέσω βαρόνου ναρκωτικών. Οι αρχές ασφαλείας εκτιμούν ότι αυτό έγινε ώστε η σχεδιαζόμενη ενέργεια να αποδοθεί στο οργανωμένο έγκλημα.

Κατά ίδιες πληροφορίες, οι πέντε Βορειομακεδόνες στρατολογηθέντες είχαν πραγματοποιήσει από το Μάρτιο ταξίδια στο Ιράν και σε άλλη χώρα του Κόλπου, όπου είχαν συναντήσεις με τον Ιρανό στρατολογητή τους, προφανώς για την ενέργεια που σχεδιαζόταν να εκτελέσουν στην Ελλάδα.

Στις 12 Νοεμβρίου, ο ένας εξ αυτών επιχείρησε να εισέλθει στη χώρα μας, αλλά τον συνέλαβαν στα σύνορα στελέχη της ΕΥΠ που τον παρακολουθούσαν και τον παρέδωσαν στις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας. Ακολούθησε η σύλληψη των άλλων τεσσάρων στα Σκόπια, εκ των όποιων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας έχει ήδη ομολογήσει ότι σχεδίαζαν την ενέργεια στην Ελλάδα.

Οι συλληφθέντες έχουν πραγματοποιήσει ταξίδια στο Ιράν και σε μια χώρα του Κόλπου, όπου είχαν συναντήσεις με τον Ιρανό χειριστή τους, Έντρις Τζαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh).

Ο ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες στα Σκόπια φέρεται να ομολόγησε ότι είχαν γίνει συναντήσεις με τον Ιρανό και πως σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν τρομοκρατική ενέργεια/ δολοφονία στην Ελλάδα. Όλοι τους έχουν ποινικό μητρώο.

Οι έρευνες έδειξαν ότι τα μέλη του δικτύου είχαν αναλάβει την προετοιμασία και την υλικοτεχνική υποστήριξη σχεδίου επίθεσης ή δολοφονίας συγκεκριμένου προσώπου στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις οδηγίες του Mavaneh.

Το γράφημα της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας για το δίκτυο που λειτουργούσε με εντολές από το Ιράν με στόχο πρόσωπο στην Ελλάδα

Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν μυστικές συναντήσεις των εμπλεκομένων σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, ενώ επιβεβαιώθηκαν οι επαφές τους με τον Mavaneh, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης.

Η υπηρεσία ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας εκτιμά ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρακτική των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες φέρονται να αξιοποιούν εγκληματικά δίκτυα σε άλλες χώρες για την οργάνωση επιθέσεων, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να αποκρύψουν την εμπλοκή τους.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, παρόμοιες απειλές και επιθέσεις που έχουν αποδοθεί σε δίκτυα συνδεόμενα με το Ιράν έχουν απασχολήσει το προηγούμενο διάστημα τις Αρχές και άλλων χωρών.

Ο Ιρανός Μαβανέχ φέρεται να βρισκόταν σε επαφή με τον βαρόνο των ναρκωτικών Νατζί Σερίφι Ζιντάστι, για να εξασφαλίζει μέσω αυτού ποινικούς πρόθυμους να πραγματοποιήσουν ενέργειες για λογαριασμό του.

Ποιος είναι ο Ζιντάστι

Ο Νατζί Σερίφι Ζιντάστι (Naji Sharifi-Zindashti) είναι Ιρανός διακινητής ναρκωτικών και επικεφαλής διεθνούς εγκληματικού δικτύου (γνωστού ως «Δίκτυο Ζιντάστι»). Απασχολεί τις ελληνικές και διεθνείς αρχές για σοβαρές υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, διεθνικής καταστολής και τρομοκρατίας.

Ο Ζιντάστι περιλαμβάνεται στη λίστα καταζητούμενων του FBI. Κατηγορείται από τις αμερικανικές αρχές για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη πληρωμένων δολοφονιών εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ.

Τόσο ο ίδιος όσο και η οργάνωσή του τελούν υπό αυστηρές κυρώσεις (δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση εισόδου) από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

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