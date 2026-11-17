Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στη σύλληψη του Τάσου Ποτσέπη προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών τα ξημερώματα της Τρίτης (17/11), έπειτα από επεισόδιο σε strip club επί της Λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την είσοδό τους στον χώρο εντόπισαν σε ένα τραπέζι τον Ριχάρδο, τον Τάσο Ποτσέπη και τον αδελφό του Κωνσταντίνο, εν ενεργεία αστυνομικό.

Όταν τους προσέγγισαν, ο Τάσος Ποτσέπης φέρεται να τους έβρισε. «Ήρθαν οι μ@@@@@ς του Εκβιαστών» φέρεται να τους είπε. Τότε οι αστυνομικοί, που δήλωσαν την ιδιότητά τους, τον ρώτησαν τι ακριβώς είπε και τον ενημέρωσαν ότι πρόκειται να υποβληθεί σε αστυνομικό έλεγχο.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον Τάσο Ποτσέπη να τους ακολουθήσει εκτός του καταστήματος. Εκείνος αρνήθηκε και φέρεται να απείλησε τον αστυνομικό που του έδινε εντολές: «Αν μπορείς, βγάλε με».

Ακολούθησε επέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν εκτός του καταστήματος, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Μάλιστα, ενώ βρισκόταν πλέον στην είσοδο, φέρεται να απείλησε εκ νέου και να απώθησε βίαια έναν από τους αστυνομικούς.

Τον πήγαν στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, συνελήφθη, και σήμερα οδηγείται στο Αυτόφωρο.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου έναν χρόνο ανακοινώθηκε η απομάκρυνση του Τάσου Ποτσέπη από την Ελληνική Αστυνομία, καθώς δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να ανανεωθεί η θητεία του.

Διαβάστε επίσης:

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί ρυζογκροφρέτες με… σκουλήκια

Επέτειος Πολυτεχνείου: Κλειστός και ο Εθνικός Κήπος, με εντολή της αστυνομίας

Κυψέλη: Νέα επίθεση Δούκα – Καλεί την Ελληνικό Μετρό να απομακρύνει τους ενοίκους της πολυκατοικίας με τις μεγαλύτερες ζημιές